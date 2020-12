Himar González habla desde el hospital: "Por primera vez en una semana he podido levantarme de la cama"

Himar González (44 años), la meteoróloga de Antena 3 Noticias que acompaña a Matías Prats (68) y Mónica Carrillo (44) en sus partes informativos, comunicó a través de sus redes sociales el pasado miércoles a última hora que se encuentra ingresada en el hospital. La presentadora del Tiempo compartía una imagen desde su cama del centro de salud con una vía inyectada en su brazo izquierdo. Este sábado ha reaparecido en su Instagram para dar a conocer sus avances en su misterioso problema de salud.

"No es la foto del año... pero para mí tiene un significado especial porque va dedicada a vosotros. Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis #zapas, y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de cariño, ánimos, positividad, fortaleza...", ha escrito la experta en meteorología junto a una fotografía en la que se la ve reflejada en el cristal de la ventana de su habitación.

Además de informar sobre su estado con pocos detalles, Himar ha aprovechado esta publicación para dar las gracias a todos aquellos que le han enviado ánimos y mensajes llenos de fuerza estos días: "Os iba leyendo poco a poco, a sorbos, dosificanfo mis fuerzas y vuestras calurosas palabras. Me emocionaba con vuestros abrazos envueltos en tiernas y elocuentes expresiones. Poesía para mi alma. Y para mi cuerpo. Gracias por hacerme sentir tan acompañada en cada momento. Nunca imaginé tantísimo cariño. Un millón de gracias. Sois Oro. Y yo, muy afortunada".

Tras sus palabras de agradecimiento ha querido mostrar su esperanza por salir adelante y recuperarse: "Buenos días y ¡a por el domingo con ganas! Todo va saliendo bien. #yaquedamenos". Y como buena meteróloga, y tal y como se aprecia en la imagen del exterior del hospital, se ha referido al clima y al astro rey que aguarda al otro lado del cristal: "Y el Sol espera ahí fuera".

Su ingreso no Covid

Después de que muchos se percatasen de la ausencia de Himar en Antena 3 al inicio de la semana, ella misma quiso aclarar este hecho con una imagen que preocupó mucho a sus seguidores. La fotografía de la presentadora tumbada en la cama del hospital hacía saltar las alarmas, pero la canaria despejó las dudas con un mensaje.

Himar compartió una foto desde el hospital que hizo saltar las alarmas. RRSS

"Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (no Covid-19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo. En el hospital Quirón me están cuidando de maravilla. Así que no me cabe duda de que nos veremos pronto, con más fuerza", escribió el pasado jueves la presentadora en el citado post de Instagram.

Pese a la tímida sonrisa que Himar González muestra en el selfie que se realizó durante su ingreso hospitalario, lo cierto es que el semblante de la presentadora refleja que está atravesando por un difícil momento. No ha querido desvelar aún el tipo de problema que sufre pese a que ha negado que se debiera a la Covid. Una enfermedad que si la hubiera padecido habría puesto en cuarentena obligatoria a sus compañeros de Atresmedia, tal y cómo ya ha sucedido en otros formatos de la pequeña pantalla.

