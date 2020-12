Himar González anuncia un importante avance en su recuperación tras 10 días ingresada en el hospital

Himar González (44 años) sigue avanzando en la recuperación de la misteriosa patología por la que lleva más de una semana ingresada en el Hospital Quirón de Madrid. La presentadora del parte meteorológico de Antena 3 ha comunicado este miércoles de un importante paso en su mejoría.

La meteoróloga, que estos días ha ido informando sobre su estado a sus seguidores a través de su perfil de Instagram, ha publicado una fotografía en sus stories en la que celebra que el alta está "más cerca".

Fotografía compartida por Himar González en sus 'stories'. RRSS

"Por fin, tras 10 días, vía intravenosa del brazo fuera", escribe la canaria, que asegura que se siente "liberada con este pequeño detalle" que, para ella, supone una gran alegría, sobre todo teniendo en cuenta que hace una semana apenas podía levantarse de la cama, tal y como ella misma ha contado.

Justo cuando se cumple una semana de que la presentadora anunciase en sus redes su misterioso ingreso hospitalario, esta buena noticia se suma a la que ya daba este martes, cuando publicaba otra instantánea en la que aparece posando de pie con ropa deportiva.

Por el texto con el que Himar acompañaba la fotografía, se apreciaba que su estado de salud ha mejorado considerablemente desde su ingreso: "Avanzando. Mucho", escribía.

La compañera de Matías Prat (66) y Mónica Carrillo (43) daba a conocer la noticia de su ingreso el pasado miércoles a través de las redes sociales. "Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (no Covid-19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo. Me están cuidando de maravilla. Así que no me cabe duda de que nos veremos pronto, con más fuerza", escribía en un post de Instagram, junto a una fotografía en la que se la puede ver reposando en una cama del Hospital Quirón de Madrid y con una vía inyectada en su brazo izquierdo.

Varios días después, la presentadora del Tiempo volvía a aparecer en sus redes para dar a conocer los avances de su misterioso problema de salud. "No es la foto del año... pero para mí tiene un significado especial porque va dedicada a vosotros. Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis #zapas, y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de cariño, ánimos, positividad, fortaleza...", relataba.

