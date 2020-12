Himar González muestra sus avances desde el hospital donde lleva una semana ingresada

La presentadora Himar González (44 años), ingresada en el hospital desde hace unos días por una patología que se le ha complicado, ha compartido con sus seguidores una fotografía desde el centro hospitalario para mostrar cómo va avanzando en su proceso de recuperación.

La meteoróloga de Antena 3, que este miércoles desvelaba que deberá permanecer ingresada "un tiempo", ha publicado en sus stories de Instagram una imagen en la que aparece posando de pie, con ropa deportiva y sin la vía inyectada en el brazo.

Himar González ha publicado una foto desde el hospital en sus 'stories' de Instagram. RRSS

Aunque los reflejos del cristal y la mascarilla impiden apreciar su cara, lo cierto es que el estado de salud de la presentadora parece haber mejorado considerablemente desde su ingreso. Así lo hace ver también el texto que Himar ha escogido para acompañar la foto: "Avanzando. Mucho", ha escrito.

La compañera de Matías Prat (66) y Mónica Carrillo (43) daba a conocer la noticia de su ingreso el pasado miércoles a través de las redes sociales. "Estaré ingresada un tiempo en el hospital con patología (no Covid-19) que se ha complicado un poco, pero que hemos pillado a tiempo. Me están cuidando de maravilla. Así que no me cabe duda de que nos veremos pronto, con más fuerza", escribía en un post de Instagram, junto a una fotografía en la que se la puede ver reposando en una cama del Hospital Quirón de Madrid y con una vía inyectada en su brazo izquierdo.

Varios días después, la presentadora del Tiempo volvía a aparecer en sus redes para dar a conocer los avances de su misterioso problema de salud. "No es la foto del año... pero para mí tiene un significado especial porque va dedicada a vosotros. Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis #zapas, y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de cariño, ánimos, positividad, fortaleza...", relataba.

Himar aprovechaba esa publicación para agradecer a los seguidores que en estos días le han hecho llegar mensajes de ánimo y fuerza: "Os iba leyendo poco a poco, a sorbos, dosificanfo mis fuerzas y vuestras calurosas palabras. Me emocionaba con vuestros abrazos envueltos en tiernas y elocuentes expresiones. Poesía para mi alma. Y para mi cuerpo. Gracias por hacerme sentir tan acompañada en cada momento. Nunca imaginé tantísimo cariño. Un millón de gracias. Sois Oro. Y yo, muy afortunada".

