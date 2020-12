Himar González desvela que ha estado a punto de morir y revela el motivo de su ingreso

Himar González (44 años), la presentadora de El Tiempo de los informativos de Antena 3, ha hablado por primera vez de la enfermedad que le ha llevado a estar ingresada en el hospital durante 11 días. La canaria ha desvelado que el motivo de su dolencia ha sido como consecuencia de una bacteria. "Fue causándome una infección interna muy grave, y la infección pasó a sangre. Afortunadamente, lo pillamos a tiempo. Porque uno o dos días más tarde y posiblemente, tal y como me dijeron, ya no estaría aquí…", ha asegurado en la web de ¡HOLA!.

Uno de los primeros síntomas que notó fue el aumento de la temperatura llegando a tener 40 de fiebre, razón por la cual pensó que podría tratarse de coronavirus, como ella misma ha relatado: "Comencé a encontrarme mal el domingo en el trabajo. Y el lunes ya amanecía con 40 de fiebre. Llamé a Antena 3 siguiendo el protocolo de empresa anti Covid. Sobre la marcha, y con todas las medidas de seguridad aplicadas, me hicieron el test y salió negativo. No conseguía bajar la fiebre con nada. Además venía acompañada de muchos temblores y dolores fuertes. Tras 24 horas sin conseguir que la fiebre bajara de los 40, ingresé en urgencias y ya allí tras realizarme exhaustiva y rápidamente todas las pruebas pertinentes, quedé ingresada en planta 11 días más".

Himar, que trabaja los fines de semana junto a Matías Prats (68) y Mónica Carrillo (44), tuvo que ser ingresada el 2 de diciembre en el hospiatl Quirón salud de Madrid. Días después escribió un mensaje en las redes sociales para tranquilizar a sus seguidores que se preguntaban el motivo de su ausencia.

"Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis zapas y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de cariño, ánimos, positividad, fortaleza...", escribió Himar González junto a una imagen que mostraba su reflejo en un espejo.

Tras 11 días en el centro médico la canaría por fin volvía a casa donde tendría que continuar con la recuperación, según explicó en sus redes sociales. "A casa. Todo ha ido bien. Muy bien. Seguiré con mi recuperación. Y pronto, muy pronto, volveré", escribió en Instagram. Este ha sido también el canal elegido por la presentadora para anunciar que regresa a la pequeña pantalla para dar de nuevo y cada fin de semana las predicciones metereológicas.

Mientras Himar González ha estado convaleciente su espacio en las Noticias de Fin de Semana de Antena 3 ha sido ocupado por otra presentadora de la misma cadena. Se trata de Mercedes Martín (32), editora y presentadora de El Tiempo en las Noticias de la Mañana de Antena 3, quien este mismo año fue galardonada con el Premio Radio Televisión a la Mejor Informadora del Tiempo 2020.

