Himar González se pronuncia tras su ingreso hospitalario: "Volviendo a mí, volviendo a ser"

Tras haber permanecido varios días ingresada en el hospital, Himar González (44 años) está comenzando a retomar su rutina. Así lo desveló ella misma este jueves, con una imagen compartida en sus stories de Instagram, que eliminó pocas horas después de manera inesperada.

"Volviendo a mí. Volviendo a ser", escribió la presentadora de El Tiempo de Antena 3 en esta fotografía, en la que posa frente al espejo de un gimnasio. Así, se mostraba con ropa deportiva, el pelo recogido, la mascarilla y unos cascos. En el story, además, agregó la frase power on y de fondo, un trozo de una canción titulada "Volviendo a ser".

Himar González, en una imagen compartida en sus 'stories' de Instagram, que eliminó pocas horas después. Redes sociales

La meteoróloga compartió esta fotografía dos días después de anunciar que pronto estará en la pequeña pantalla. Este martes, Himar González compartió un story en el que se le veía posando sonriente desde el plató de Antena 3, haciendo el símbolo de corazón con sus manos. De fondo sonaba una canción francesa titulada Ça va ça va vient, que en español se traduce como Todo bien, va a venir.

Si bien en las últimas semanas ha ido compartiendo los avances de su estado de salud, hasta ahora Himar González no ha desvelado la patología que la llevó a permanecer varios días ingresada en el hospital. Sin embargo, si ha dejado claro que nada tenía que ver con la Covid-19.

Fue el pasado 2 de diciembre cuando la presentadora de El Tiempo de Antena 3, que trabaja los fines de semana junto a Matías Prats (68) y Mónica Carrillo (44), preocupó a sus seguidores tras publicar en su perfil de Instagram que estaba ingresada por una patología de la que no dio detalles. A este mensaje le sucedieron otros más, también en redes sociales, para tranquilizar a sus followers por su estado de salud.

"Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis zapas y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de cariño, ánimos, positividad, fortaleza...", escribió Himar González junto a una imagen que mostraba su reflejo, días después de su ingreso hospitalario.

A través de sus stories, la meteoróloga canaria también fue dando a conocer sus avances. Allí, la presentadora se mostró de pie, con ropa deportiva y sin la vía inyectada en el brazo, mientras posaba frente a un cristal que impedía ver su rostro con claridad. No obstante, sus palabras desvelaban que mejoraba considerablemente. "Avanzando. Mucho", escribió días antes de recibir el alta.

Desde el 10 de diciembre, la presentadora de El Tiempo continúa con su recuperación en casa. Así lo informó en una publicación en la que, con un extenso mensaje, agradeció a su entorno, a sus seguidores y al personal del hospital. "A casa. Todo ha ido bien. Muy bien. Seguiré con mi recuperación. Y pronto, muy pronto, volveré", escribió Himar. "Gracias infinitas a mi familia, mis amigos, compañeros, que desde la distancia o la cercanía, han estado, paso a paso, a mi lado, cuidándome, mimándome, queriéndome, sanándome", añadió.

Mientras Himar González continúa con su recuperación, su espacio en las Noticias de Fin de Semana de Antena 3 ha sido ocupado por otra presentadora de la misma cadena. Se trata de Mercedes Martín (32), editora y presentadora de El Tiempo en las Noticias de la Mañana de Antena 3, quien este mismo año fue galardonada con el Premio Radio Televisión a la Mejor Informadora del Tiempo 2020. Pero más allá de su éxito en televisión, se ha convertido en una estrella de las redes sociales. En Instagram, donde muestra su vida "entre plató y naturaleza" -según afirma ella misma en su biografía- supera los 54.000 seguidores.

