Quién es Mercedes Martín, la mujer que ha revolucionado las redes tras dar el tiempo 'en pijama'

Las redes sociales siempre están pendientes de todo lo que ocurre en televisión y elevan al estatus de viral los acontecimientos más inverosímiles. Es lo que pasaba este martes, cuando el nombre de Mercedes Martín (32 años), presentadora del tiempo en la edición matinal de Antena 3 Noticias, acaparaba cientos de tuits y comentarios por un detalle sorprendente que nada tenía que ver con su labor: su vestimenta.

La meteoróloga sorprendía a los espectadores con un atuendo que desataba las bromas de los internautas por su semejanza a un pijama invernal. De inmediato, las redes se llenaban de comentarios sobre el estilismo de la presentadora.

A Merche ya le da igual todo. Si quiere que dar @ElTiempoA3 en pijama, pues ella lo da en pijama; está mona se ponga lo que se ponga. pic.twitter.com/NCk9khzgPs — Isabel de Castilla (@Isabel_Catolica) August 25, 2020

Lejos de verse abrumada por las críticas, Mercedes respondía en Twitter con humor: "No son horas para salir vestida de calle", escribía. Y es que esta no es la primera vez que el vestuario de la meteoróloga llama la atención, pues ya ha sido 'víctima' del ojo avizor de las redes en otras ocasiones.

A pesar de ello, la presentadora sigue atreviéndose con sus indescriptibles conjuntos y este mismo jueves volvía a aparecer en pantalla con un look similar al que desató las mofas, tal y como alertaba un tuitero a primera hora de la mañana.

Quién es Mercedes

Mercedes Martín presenta 'El Tiempo' en Antena 3 desde 2015. RRSS

Mercedes Martín nació en el municipio sevillano de Écija. Es licenciada en Ciencias Ambientales y Oceanografía por la Universidad Cádiz. Durante esta carrera se desplazó a Múnich gracias a una beca Erasmus para realizar tres asignaturas optativas en la Universidad Técnica.

Tras esa formación se trasladó a Madrid para realizar un Máster de Meteorología y Geofísica en la Universidad Complutense. Además, cuenta con un título de Experta en Comunicación Pública y Divulgación de la Ciencia expedido por la Universidad Autónoma de Madrid.

En 2013 se trasladó a Londres para colaborar en el programa de investigación Marie Curie Throughflow Project, donde durante siete meses ayudó a 11 investigadores en trabajos de estudio y conservación de los ecosistemas marinos, así como de reconstrucción de sus orígenes.

Tras obtener su primer máster, Mercedes realiza sus primeras prácticas en el Departamento de El Tiempo de TVE. Aquella experiencia sólo duraría cuatro meses, pero le serviría para fichar por Atresmedia en 2015 como editora y presentadora de El Tiempo en las Noticias de la Mañana, emitidas diariamente de 6:15 a 8:30 horas.

Este mismo año, la presentadora ha sido galardonada con el Premio Radio Televisión a la Mejor Informadora del Tiempo 2020, un reconocimiento que tenía previsto recoger el pasado 17 de marzo, pero la entrega tuvo que ser pospuesta por la crisis del coronavirus.

La meteoróloga es, además, toda una estrella en Instagram, donde cuenta con 47.800 seguidores y comparte su vida "entre plató y naturaleza", como ella misma afirma en su descripción. Mercedes hace partícipes a sus followers de su estricta rutina, pues se levanta a las tres de la madrugada para ir al trabajo, lo cual le obliga a irse a la cama muy pronto, aunque ella misma confiesa que rara vez logra dormir más de cinco horas seguidas.

Mercedes Martín es una gran amante del mar. RRSS

En su tiempo libre, la presentadora disfruta de sus dos grandes pasiones: el buceo y los viajes. República Dominicana, Tanzania o la isla canaria de La Palma son algunos de los destinos que Mercedes ha visitado recientemente, lugares en los que ha disfrutado de los fondos marinos. "Desde pequeñita mis padres me llevaban en verano a las playas de Isla Cristina y mi madre siempre me dice que me quedaba embobada viendo las olas desde la orilla. Se puede decir que tengo una especial conexión con el mar desde siempre", confesaba en 2018 al portal iAgua.

De esa conexión con los océanos y la naturaleza nace su compromiso ecologista, ya que se define como "activista contra el cambio climático" y trata de concienciar sobre este fenómeno en muchas de sus publicaciones.

