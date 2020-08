Ainhoa Sánchez, 'nutricionista' de Karlos Arguiñano: "No me río de sus chistes, me río de él"

Ainhoa Sánchez (33 años) lleva 10 años acompañando cada mediodía a Karlos Arguiñano (71) en Antena 3. Esta joven guipuzcoana se encarga de analizar las recetas del carismático cocinero y de ofrecer consejos sobre nutrición, una tarea por la que muchos espectadores piensan que realmente es nutricionista, aunque ella siempre aclara que sólo es la portavoz de Esther Tellerías, doctora encargada de aportar la información que Ainhoa transmite frente a las cámaras.

Exmodelo, Miss Álava 2009 y Miss Euskadi 2010, la joven llegó a la televisión por casualidad y encontró su gran oportunidad en el programa de Arguiñano, donde se ha ganado a la audiencia por su desparpajo, su carácter risueño y la complicidad que muestra con el cocinero. Tras una temporada atípica que ha terminado de forma abrupta por el coronavirus, Ainhoa Sánchez atiende a JALEOS para hacer balance de esta década en televisión junto a uno de los chefs más exitosos del país.

Ainhoa Sánchez da consejos sobre nutrición en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Atresmedia

¿Qué balance hace de estos 10 años al lado de Karlos Arguiñano?

¡Qué rápido pasa el tiempo! El balance es superbueno. Estoy como en casa, es como una familia porque somos poquitos. Cuando grabamos siento que voy a casa, el ambiente es muy bueno y él es adorable, me trata como si fuese una hija porque además tiene una hija de mi edad.

El equipo ha cambiado muy poquito desde que empezamos, estamos siempre los mismos y él para mí es como el abuelo. Siempre se preocupa por lo que he desayunado, lo que he comido... Hace de abuelo de todos.

El coronavirus les ha impedido celebrar un final de temporada en condiciones.

Sí. Al final no hemos vuelto, a Karlos el confinamiento le pilló en Perú y a mí en México. Desde entonces, yo no he vuelto a grabar, se emitió lo que estaba grabado y luego se quedó él solo. Le he visto, he estado con él, pero no hemos grabado.

En estos 10 años, ¿ha cambiado su relación con la cocina?

Yo no era amante de la cocina y ahora le he cogido el gusto. Para mí cocinar es como mi momento del día, casi nunca como en casa, pero siempre ceno. Llego del gimnasio, me ducho y me pongo a preparar la cena, es mi momento.

Ainhoa ha trabajado como modelo y fue Miss Álava 2009 y Miss Euskadi 2010. RRSS

¿Cree que Arguiñano también ha aprendido de usted?

Él es muy moderno y tiene la mente muy abierta, cualquier cosa que le proponemos la agradece y la prueba en sus recetas. Ingredientes que ahora están de moda como la quinoa, el trigo sarraceno... igual los utilizaba menos y como ve que los jóvenes lo usamos él se anima y agradece un montón si le decimos cosas.

Karlos se cuida un montón, ya se ve cómo está. En persona está mejor todavía. A él siempre le ha gustado que la gente se cuide y se preocupa sobre todo por la gente joven, porque igual no cocinamos tanto o estamos por ahí todo el día, o los niños, porque ha crecido mucho la obesidad la infantil y siempre hace mucho hincapié en esas cosas.

A raíz de su papel en el programa, mucha gente piensa que usted es nutricionista. ¿Le piden muchos consejos?

Soy nula en las redes sociales, abrí el Instagram en diciembre y Twitter hace mes y medio. No me entero de nada. Empiezo a tener seguidores ahora, alguna vez me han preguntado. Al final, después de llevar 10 años hay ciertas cosas que se repiten, se me van quedando las cosas y en lo que puedo, si lo he aprendido en el programa, sí les intento ayudar, si no les digo que pregunten a un especialista porque yo no lo soy.

Ainhoa Sánchez y Arguiñano muestran una gran complicidad frente a las cámaras. Atresmedia

¿Ha crecido su interés por la nutrición desde que está en el programa?

Al final aprendes, es un tema que siempre me ha gustado, me intento cuidar desde hace mucho tiempo. Yo tenía nociones, cuando empecé el programa empecé a leer, hice algún curso en Internet, pero no soy nadie para dar consejos, me da apuro porque además es un tema delicado.

Teniendo en cuenta que no es nutricionista, ¿no le da apuro ser la cara visible ante posibles polémicas?

El año pasado pasó con la fruta [Ainhoa recibió numerosas críticas por decir que no era recomendable comer más de tres frutas al día]. Es lo que toca, se hizo polémica. Hoy en día a veces se hace polémica de cualquier cosa. Yo soy la cara visible y no soy ninguna experta, pero doy la cara para lo bueno y para lo malo. Se intentó rectificar en cierta manera lo que se dijo, pero es que cada nutricionista tiene su criterio, hay una guerra profesional en la que yo no entro. Nosotros transmitimos lo que nos dice nuestra doctora, Esther Tellerías.

En estos años ha compaginado su trabajo en televisión con una carrera y dos másteres. ¿Cuáles son sus planes de futuro?

Voy a empezar otra carrera en Publicidad a distancia. Me gusta estar activa, creo que cuando más ocupada estás más rentable eres. Soy muy inquieta, tengo que hacer ejercicio, necesito estar a muchas cosas. Lo hago por tener una satisfacción personal y un crecimiento personal.

También se ha dedicado al mundo de la moda, ¿cómo fue la experiencia?

Tanto en la tele como en la moda empecé por casualidad. En la moda tenía 18 años, no estaba pasando una buena época, mi madre me engañó y me llevó a una agencia. Soy presumida y me encanta la moda pero nunca me imaginé trabajando en este sector. Hice muy poquito porque enseguida empecé a trabajar en un programa de deportes en la ETB como reportera y lo dejé todo. Ahora de vez en cuando hago alguna sesión de fotos y me siguen llamando, pero creo que es porque salgo por la tele.

En las redes hay un eterno debate sobre usted. ¿Realmente le hacen gracia los chistes de Arguiñano?

Yo no me río de los chistes, me río de él (ríe). Es que llegas a trabajar y ya te está contando el chiste que va a decir en el programa. Entonces yo me río de la gracia y la emoción que le pone, porque te puede contar el mismo chiste tres veces y él todavía se ríe y lo cuenta como si te estuviese contando el mejor chiste del mundo. Aparte yo soy malísima con los chistes, no pillo ni la mitad, pero es que a él el peor del mundo le hace gracia y se mea de la risa contándolo, yo con eso no puedo y me río de la situación.

¿Cómo se avecina la próxima temporada? ¿La seguiremos viendo a diario?

No sabemos cómo va estar el tema. No sé si estaré todos los días o no, está todo un poco en el aire. Estamos a la espera de ver cómo van las cosas por el coronavirus. En principio yo sí seguiré pero no de la misma manera, porque por las medidas de seguridad no se sabe cómo va a ser.

[Más información: Exmiss, modelo y deportista: así es Ainhoa Sánchez, la 'falsa nutricionista' de Arguiñano]