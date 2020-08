Efrén Reyero no es actualidad por Marta López: el curioso motivo que le ha devuelto a la tele

Efrén Reyero (37 años), el que fuera el primer tronista mediático de Mujeres y Hombres y Viceversa, ha sido protagonista de titulares en los últimos días. Su nombre comenzó a sonar con mayor intensidad desde del pasado viernes, cuando Sálvame desveló que había iniciado un acercamiento con una de las colaboradoras del programa, Marta López (46). Sin embargo, el también actor volvía la actualidad una semana antes por un motivo que nada tiene que ver con su faceta televisiva ni mucho menos con sus relaciones amorosas.

El pasado 7 agosto, el extronista fue entrevistado por laSexta Noticia para hablar de uno de los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus. Efrén Reyero, que ahora es empresario de ocio nocturno y ejerce como portavoz de la patronal de ocio nocturno en Andalucía, volvía a la pequeña pantalla para hablar de la situación que están viviendo muchos locales tras las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia. Tres días más tarde, repitió la experiencia, interviniendo en Todos es mentira, el espacio de Cuatro.

Efrén Reyero, durante su participación en 'laSexta Noticias'. La Sexta

"Si tan malos somos para la sanidad pública, que se cree un decreto por parte del Gobierno que nos obligue a cerrar. Así entramos en un paquete de medidas que nos permite pagar alquileres y gastos", comentaba Efrén en Todo es mentira, días antes de que las autoridades ordenaran el cierre de discotecas y otros establecimientos de ocio nocturno. "Se está restringiendo con muchas medidas que hacen inviable que el sector siga adelante", añadía el extronista que es propietario de dos discotecas en Málaga, donde, según él mismo explicó, se siguen todos los controles de seguridad.

Efrén Reyero, durante su intervención en 'Todo es mentira'. Cuatro

Antes de sus intervenciones en la pequeña pantalla, Efrén Reyero ya dejaba clara su postura en su perfil de Instagram. "El ocio nocturno no es un botellón a las 17:00, no es el desayuno de las 7:00, no es una fiesta en un chiringuito, no es el temporero que trabaja a las 6:00. ¡Estoy cansado ya! El que no haga bien las cosas que pague, pero no todos tenemos culpa", escribió el extronista junto a un vídeo en el que ampliaba su opinión que fue criticada por muchos, pero apoyada por otros de sus seguidores.

Efrén Reyero suele ser muy activo en su cuenta de Instagram, donde supera las mil publicaciones y los 150.000 followers. No obstante, tras compartir una romántica fotografía con Marta López, el extronista tomó una radical, pero breve decisión: cerrar su perfil durante unas horas. "Porque es la vida 'es un juego perfecto del destino'. Donde las miradas se cruzan, donde la sonrisa te delata, donde el corazón siente, donde la felicidad parece que mata. Ahí es. PD: Amoristad", escribía el empresario junto a esta imagen que generó un sinfín de reacciones. Entre ellas, un 'me gusta' de la colaboradora de Sálvame.

La confirmación de su amor

Este lunes, Marta López y Efrén Reyero contaron en el plató de Sálvame algunos detalles de su relación de "Amoristad". "Este fin de semana ha sido increíble. Lo hemos pasado muy bien juntos y aprovechando todo el tiempo. La verdad es que para mí ha sido el mejor fin de semana del verano", comentó el extronista cuando le preguntaron sobre los últimos días que ha pasado con la colaboradora, que ha recuperado el brillo en sus ojos.

Antes de publicar la comentada fotografía y de hablar de su romance en el programa de la tarde de Telecinco, Efrén Reyero ya daba pistas de su acercamiento con Marta López. "Tú y yo. Solo nosotros sabemos lo que significa vernos. Gracias por tanto", escribió el extronista el pasado 17 de julio, para describir un par de imágenes en las que se le veía con la ex gran hermana. Semanas después, recurría de nuevo a su cuenta de Instagram para publicar una instantánea con un grupo de personas. Entre ellas, la televisiva. "Que bien lo pasamos. Tienes unos amigos estupendos que nos trataron de maravilla, me encantó verte feliz", escribió la que fuera concursante de realities.

