Efrén Reyero, sobre su exitoso pasado: "Llegué a gastar 9.000 euros en una noche"

Efrén Reyero (37 años), el futbolista malagueño que rompió audímetros con su paso por el trono de Mujeres y Hombres y Viceversa, ha visitado este jueves el plató de Sálvame para hablar de las polémicas fiestas de futbolistas con mujeres.

El primer 'viceverso' de la historia ha relatado su experiencia en el mundo del deporte y la noche, aunque pronto ha despertado el interés de los colaboradores por su pasado como cotizada figura televisiva.

Su final en el programa de citas de Mediaset en 2008 cosechó un impresionante 27% de share, convirtiéndole en una deseada estrella por la que todas las cadenas se interesaron. Un éxito que se tradujo en boyantes ingresos económicos, tal y como él mismo ha narrado en Sálvame: "Ingresaba 25.000 euros al mes".

La final de Efrén fue la más vista de la historia de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Mediaset

El malagueño ha reconocido que ha "derrochado mucho dinero" con caprichos como gastarse "60.000 euros en un coche". Aunque, según sus palabras, su mayor derroche se produjo con sus antiguos compañeros de equipo, a los que decidió invitar a una cena de navidad. "Les dije 'yo me encargo de todo' y cuando me quise dar cuenta me había gastado casi 9.000 euros", ha revelado.

Sin embargo, no todo fueron alegrías en su otrora exitosa carrera televisiva. Tal y como él mismo ha recordado este jueves, acabó aceptando una oferta de Antena 3 para dar un giro a su carrera profesional, un fichaje que supuso el fin de su trayectoria en España. "Fuiste el fichaje estrella y acabaste estrellado", ha comentado Kiko Hernández (43).

El extronista asegura que, meses después de firmar en la cadena, se enteró de que su contrato valía "600.000 euros", aunque desvela que a él nunca le llego tal cantidad. "Yo no cogí tanto".

Efrén asegura que llegó a gastar 9.000 euros en una noche. Mediaset

Sobre su marcha a la cadena rival de Telecinco, ha comentado que deseaba un cambio en su carrera y desvincularse de la imagen de tronista que le había catapultado a la fama: "En Antena 3 me ofrecieron ser presentador, colaborador, meterme en series como Física o Química [...] Se me prometió una cosa que no se cumplió", ha aseverado.

Efrén, que ejerció durante un tiempo como reportero, ha relatado cómo en muchas ocasiones cancelaban sus conexiones en directo a última hora. Una situación que se alargó hasta el fin de su relación con Antena 3: "Se cumple mi contrato y no recibo ni un mensaje", afirma.

"Lo he pasado muy mal, he llorado mucho", ha revelado el extronista, que asegura no arrepentirse de sus decisiones, pero reconoce que se equivocó. No obstante, la vida le dio una segunda oportunidad: "Después de 11 años volví a Mujeres y Hombres y volví a hacer récords". Un resurgir que le permitió olvidar lo sucedido en la cadena rival. "Puede que fuese el capricho de alguien, pero en esta vida todo pasa", sentencia.

[Más información: Efrén Reyero, extronista de 'MYHYV': "He llegado a ganar 25.000 euros al mes"]