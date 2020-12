Himar González se recupera de su misteriosa patología y anuncia una feliz noticia

Himar González (44 años), la presentadora de El Tiempo de los informativos de Antena 3, ha reaparecido en sus redes sociales para anunciar una buena noticia. En la noche de este martes, cinco días después de haber recibido el alta hospitalaria, ha desvelado en sus stories de Instagram que pronto estará de regreso en la pequeña pantalla.

La meteoróloga de origen canario publicó una instantánea en la que posa sonriente desde el plató de Antena 3, haciendo el símbolo de un corazón con sus manos. Esta misma figura, además, fue la que utilizó para el recorte de la fotografía que compartió en sus stories. De fondo sonaba una canción francesa titulada Ça va ça va vient, que en español se traduce como Todo bien, va a venir.

La presentadora de El Tiempo, que de momento sigue sin aclarar cuál fue el motivo de su ingreso hospitalario, colgó esta imagen pocos días después de recibir el alta. Fue el pasado 10 de diciembre cuando Himar González anunció en sus redes sociales su salida del hospital con un extenso mensaje en el que, además de dar la buena noticia, agradecía a su entorno, a sus seguidores y al personal del hospital.

"A casa. Todo ha ido bien. Muy bien. Seguiré con mi recuperación. Y pronto, muy pronto, volveré", escribió entonces la meteoróloga tras haber permanecido alrededor de 10 días en el hospital por una patología que, según ella misma aclaró en su momento, nada tiene que ver con la Covid-19.

"Gracias infinitas a mi familia, mis amigos, compañeros, que desde la distancia o la cercanía, han estado, paso a paso, a mi lado, cuidándome, mimándome, queriéndome, sanándome. Perdón por haberos preocupado tanto. A todo el personal sanitario de Quirón Salud, desde urgencias hasta en planta, doctores, doctoras, enfermeros, auxiliares, servicio de limpieza, celadores... Por su excelente profesionalidad, amabilidad y amplias sonrisas que atravesaban incluso esa barrera que hoy llevamos a modo de mascarilla", añadió.

Ingreso hospitalario

El pasado 2 de diciembre, la presentadora de El Tiempo de Antena 3, que trabaja los fines de semana junto a Matías Prats (68) y Mónica Carrillo (44), preocupó a sus seguidores tras publicar en su perfil de Instagram que estaba ingresada por una patología de la que no dio detalles. A este mensaje le sucedieron otros más, también en redes sociales, para tranquilizar a sus followers por su estado de salud.

"Por primera vez, en casi una semana, ya he podido levantarme de la cama, me he calzado mis zapas y he paseado por los pasillos del hospital con ganas, con energía. Esa que me habéis dado todos vosotros con vuestros mensajes de cariño, ánimos, positividad, fortaleza...", escribió Himar González junto a una imagen que mostraba su reflejo, días después de su ingreso hospitalario.

A través de sus stories, la meteoróloga canaria también fue dando a conocer sus avances. Allí, la presentadora se mostró de pie, con ropa deportiva y sin la vía inyectada en el brazo, mientras posaba frente a un cristal que impedía ver su rostro con claridad. No obstante, sus palabras desvelaban que su estado de salud mejoraba considerablemente. "Avanzando. Mucho", escribió entonces.

Su sustituta

Mientras Himar González se recupera, su espacio en las Noticias de Fin de Semana de Antena 3 ha sido ocupado por otra presentadora de la misma cadena. Se trata de Mercedes Martín (32), editora y presentadora de El Tiempo en las Noticias de la Mañana de Antena 3, quien este mismo año fue galardonada con el Premio Radio Televisión a la Mejor Informadora del Tiempo 2020.

Pero más allá de su éxito en televisión, Mercedes Martín se ha convertido en una estrella de las redes sociales. En Instagram, donde muestra su vida "entre plató y naturaleza" -según afirma ella misma en su biografía- supera los 54.000 seguidores. Allí, además de su trabajo, suele compartir algunas de sus pasiones: escapadas a enclaves naturales y práctica de deportes acuáticos.

