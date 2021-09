Lluvia de críticas a Carla Barber tras publicar una imagen junto a su hermana de hace 10 años

Carla Barber (31 años) domina la redes sociales y utiliza esta habilidad para promocionar su consulta de estética. Sin embargo, su fluidez en estas plataformas demuestra que para ella esto no es solo parte del trabajo, sino que también lo disfruta. Prueba de ello es que la canaria no ha dudado en unirse al último reto viral de Instagram.

El 10 year challenge propone a los usuarios de esta aplicación social compartir una fotografía de su aspecto actual junto con otra tomada una década atrás. La cirujana ha estado durante varios días promocionando una cuenta atrás que anunciaba la publicación de esta comparativa en la que se veían inmersas tanto ella como su hermana.

Finalmente, era este domingo, 26 de septiembre, cuando Carla publicaba la esperada imagen. En la instantánea se pueden apreciar notables cambios tanto en ella, como en su hermana, Claudia, tras haberse sometido a varios tratamientos de infiltraciones faciales. Estas modificaciones no han pasado inadvertidas para sus seguidores, que han querido mostrar su opinión sobre los cambios que las intervenciones estéticas han producido en la cara de Carla y de Claudia. Y la mayor de las Barber ha sido el centro de gran cantidad de opiniones negativas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber)

"Estabas increíblemente preciosa 10 años atrás. Es que tenías una cara perfecta, no hacía falta tanto retoque. Pero es cuestión de gustos", le escribe una seguidora a Carla. Otra, subraya la pérdida de naturalidad en el rostro de la médica: "Para mí estabas más natural hace unos años... ahora no me gustas".

La comunidad de Carla también tiene palabras para Claudia, que por lo general, sale mejor parada que su hermana mayor. "Creo que Clau sí ha mejorado", "Clau, guapísima antes, pero ahora es otro nivel" y "El cambio de Claudia es impresionante", son algunas de las opiniones que recibe la comparativa de la menor de las hermanas.

Son más de 300 comentarios los que el post ha recibido tan solo un día después de ser publicado y la mayoría de ellos coinciden en que el aspecto de la doctora antes de someterse a los efectos los tratamientos estéticos era mejor. Los me gusta en la instantánea sobrepasan ya la enorme cifra de 29.000.

Imagen compartida por Claudia, junto a su hermana Claudia. Redes sociales

Sin embargo, estas opiniones afectan poco a la que fuera participante de Supervivientes. La doctora lleva su cambio a base de "pinchi pinchi" -término con el que ella se refiere a las infiltraciones- con orgullo. Lo demuestra acompañando la imagen publicada con el icono de una jeringa. "Las Barber #10yearchallenge", escribía la canaria junto a simbólico dibujo.

Gran éxito empresarial

Carla Barber ha visto cumplido su sueño de tener su propia cadena de clínicas de estética. Y no le va nada mal. Este fructífero negocio alcanzó su punto álgido en 2019 cuando facturó más de cinco millones de euros, tal y como consta en las cuentas que su empresa -Clínicas Barber SL- presentó al Registro Mercantil.

Estos ingentes ingresos multiplicaron por dos la cifra que Carla obtuvo en el año anterior, que ascendió a 2,6 millones de euros. Cabe tener en cuenta que estos resultados son anteriores al ascenso de su popularidad a raíz de su relación con Diego Matamoros (34), un romance que catapultó a la canaria al centro de los medios de comunicación de la crónica social.

[Más información: Carla Barber preocupa a sus seguidores al confirmar que tiene un problema de salud]

Sigue los temas que te interesan