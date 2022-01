Ana Pérez-Lorente, la mujer y protectora de Antonio Resines en su dura batalla: 32 años de amor y dos crisis

El actor, productor y director Antonio Resines (67 años) se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, desde el 22 de diciembre de 2021, a causa de la Covid-19.

A su lado, día y noche, está su actual esposa, Ana Pérez-Lorente (56). Ella se encarga, paciente y amorosamente, de todas las diligencias que Antonio, el mítico Resines, ha dejado de lado durante un tiempo mientras libra su batalla más dura: superar la enfermedad de coronavirus.

Pérez-Lorente lleva 17 días sin separarse de Antonio. Atendiendo a las explicaciones de los médicos y las muchas llamadas que el afamado actor recibe diariamente, de familiares y amigos, preocupándose por su estado. Ana se ha convertido, involuntariamente, en la voz de su marido, en su portavoz oficial. "Sigue estable. Hay que tener paciencia y que continúe estable es la buena noticia. No queremos dar más detalles, muchísimas gracias", ha asegurado recientemente.

El director de cine Antonio Resines y su mujer, Pérez-Lorente, en un acto público en diciembre de 2021. Gtres

Pocas personas conocen que Ana y Antonio llevan 32 años juntos, en lo bueno y lo bueno, apoyándose, agarrándose de la mano. En 2020 se dieron el 'sí, quiero' en la más estricta intimidad. En su historia de amor también ha habido baches, crisis, momentos de turbulencias. De hecho, han roto hasta en dos ocasiones. Pero todo lo superaron felizmente, y hoy forman uno de los matrimonios más longevos y discretos del panorama nacional. Ahora bien, ¿quién es Ana Pérez-Lorente?

Pérez-Lorente cuenta con un gran prestigio en el mundo de la producción audiovisual, profesión que ama y que sigue -y seguirá- ejerciendo. Como se suele decir, la mujer de Resines se dedica en cuerpo y alma a lo que mejor sabe hacer. Con rotundo éxito, por otro lado. Ahí, su vasto currículum. Su nombre completo es Ana Pérez-Lorente Ynzenga y en Linkedin se define como "Jefa de producción". En los últimos años, ha trabajado como directora, pero también como Secretaria de producción, Localizadora, Coordinadora y Auxiliar de producción.

En su haber existen series, spots y películas. También ha hecho sus pinitos como escritora, como cuenta ella misma en la citada cuenta: "Escribí con Antonio Resines sus memorias, Pa habernos matado, Memorias de un calvo". Siempre tuvo claro que lo suyo era el mundo audiovisual, pero en sus inicios, bien por curiosidad o por necesidad, experimentó en otras áreas. Por ejemplo, entre 1986 y 1987 trabajó como Gestora de cuentas en el Banco Santander. En estos fructíferos años de profesión, Pérez-Lorente Ynzenga se ha puesto bajo las órdenes de directores de cine con tanto relumbrón como Luis García Berlanga o Vicente Aranda.

El emblemático actor de 'Los Serrano' junto a su mujer en septiembre de 2015. Gtres

Con su marido y confidente, Ana también ha trabajado codo con codo. Ambos dirigieron el documental Historias de nuestro cine, desde 2018 a 2019. Ella siempre ha sabido -y continúa haciéndolo- dónde está su sitio y, sobre todo, en qué lado se encuentra más cómoda. Por ello, la exposición pública siempre ha corrido a cuenta de Resines. Contadas han sido las ocasiones en que ella lo ha acompañado para posar en un photocall.

Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente se conocieron en 1992 de la manera más fortuita: en un semáforo. Así lo desvelaron los protagonistas durante una entrevista con Bertín Osborne (67). "Ella iba con una amiga y yo con un amigo. Ellas ligaron con nosotros y fuimos a tomar algo", explicó Resines. En ese momento, tomó la palabra Pérez-Lorente: "Yo iba con mi amiga y me dijo de repente: 'Nos siguen'. Así que le dije: 'Vamos a separarnos, tú vete hacia tu casa y vemos qué hacen' Y efectivamente nos seguían. Así que me pinté el ojo y los labios por si acaso. Y esa noche quedamos.".

Y añadió Ana: "Luego no le volví a ver hasta tres meses después porque no apuntó mi teléfono. Y me lo encontré un día por sorpresa en Sol y le dije '¿sabes quién soy?', y me dijo: 'Estoy harto de que cada vez que nos encontramos me preguntes eso. Eres Ana'. Y ese sábado me llamó, quedamos y hasta ahora", explicó ella entonces. En estas tres décadas de relación, no todo ha sido miel sobre hojuelas: también han existido momentos agridulces, riñas y directamente rupturas. En concreto, dos. Sin embargo, no han logrado dinamitar su relación definitivamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de nakama /lib/ (@nakama_lib)

Tras la última reconciliación, decidieron que estarían "juntos hasta la muerte", pero durmiendo en camas separadas, algo que ambos siguen haciendo actualmente, incluso cuando se hospedan en hoteles, tal y como el propio Resines narró en Mi casa es la tuya. En octubre 2020, contraían matrimonio en una ceremonia íntima en la que estuvieron acompañados por un grupo muy reducido de familiares. El actor y su mujer tenían previsto celebrar una multitudinaria boda para festejar su amor, pero la pandemia del coronavirus acabó truncando sus planes.

En vista de que la situación no mejoraba, decidieron adaptarse y darse el 'sí, quiero' con mascarillas en una marisquería. Entre los invitados al festejo, que tuvo lugar en un local muy cercano a la residencia de la pareja, estuvo Ricardo Fernández de Mateo, el único hijo del actor, fruto de su primer matrimonio con Marisol de Mateo. "Ha estado todo muy bien, estamos muy contentos", declaraba el actor antes de volver a casa.

El actor y director de cine en una de sus últimas imágenes públicas, despidiendo a su gran amiga, Verónica Forqué. Gtres

Ahora, el destino ha querido que el mítico actor de la serie Los Serranos libre una dura batalla contra las dentelladas de la Covid-19. Fue el día 22 de diciembre de 2021 cuando Antonio Resines ingresó en el citado centro hospitalario de la capital española "por insuficiencia respiratoria aguda debida a una neumonía bilateral con pronóstico grave provocada por la Covid-19".

El comunicado del Gregorio Marañón a los medios en aquel momento indicó que la situación clínica de Resines era "estable" y que se encontraba "consciente", sin "precisar ventilación mecánica invasiva y recibiendo tratamientos y oxigenoterapia a alto flujo". El actor, conocido por películas como La niña de tus ojos, estaba vacunado contra el virus. Aunque las primeras informaciones apuntaban a que se le había inoculado la tercera dosis de refuerzo, el diagnóstico positivo del viernes 17 de diciembre le obligó a cancelar la cita que tenía en el centro sanitario para vacunarse, según informó su familia.

Sus parientes y amigos han agradecido desde el principio el interés y el cariño, rogado "tranquilidad y serenidad", y asegurando que darán noticias ante cualquier novedad. A su lado, ella, su bastón, Ana Pérez-Lorente Ynzenga.

[Más información: Ana Pérez-Lorente, mujer de Antonio Resines, da la última hora sobre el estado de salud del actor]

Sigue los temas que te interesan