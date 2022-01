La familia de Antonio Resines pide "tranquilidad" ante el delicado estado de salud del actor

Muchos han sido los rostros conocidos de este país que han volcado su preocupación por el estado de salud de Antonio Resines (67 años) tras conocerse su ingreso hospitalario por haber contraído contraer la Covid. Una noticia que dejaba a todos impactados porque, además de la gran admiración que se le tiene por todos los trabajos que ha realizado en pantalla, Resines es un hombre que siempre ha mostrado un respeto inmenso por el público.

Ana Pérez-Lorente (57), la mujer de Antonio Resines, continúa día a día, a su lado, en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, acudiendo en el horario de visitas permitido para los familiares de los ingresados en la unidad de cuidados intensivos, como el actor.

A su llegada en la mañana de este domingo, Pérez-Lorente se ha mostrado, una vez más, muy cauta. Al ser preguntada por cómo se encuentra su pareja, la productora y directora de cine ha preferido no entrar en detalles, aunque sí que ha manifestado su agradecimiento por todos los mensajes que está recibiendo, deseando la pronta recuperación de su marido.

Ana Pérez-Lorente en la mañana de este domingo en el Hospital Gregorio Marañón. Europa Press

Además, Ana ha comentado que está también tremendamente agradecida por la iniciativa de "energía positiva" emprendida por Santiago Segura (56). "Con Santiago he podido hablar con él. Se lo he agradecido en persona, pero no estoy mirando nada. He hablado con Santiago, se lo agradezco infinito, de verdad". El creador de Torrente utilizó sus redes sociales para hacer una petición muy personal: que la gente rece por Antonio Resines, su amigo, para que salga de este bache de salud. "Mi amigo Antonio Resines está en la UCI. Su estado es delicado y parece que se verá obligado a pasar allí la Nochevieja. Antonio es una de las personas más majas, simpáticas, asequibles, positivas y generosas que me he encontrado en esta profesión", comienza el post.

"Creo además que su forma de ser traspasa a sus personajes y esto hace que la gente le quiera y le aprecie aún sin conocerle, porque transmite cercanía y genera buen rollo. Trabajar con él es un placer. Es un gran compañero con el que es difícil aburrirse. Quisiera con todas mis fuerzas que superase este trance, y creo firmemente que lo va a lograr", prosigue.

Antonio Resines en una imagen de archivo.

Y concluye: "No sé si pediros que recéis por él (el rezo es una herramienta poderosa, pero solo para los creyentes), lo que sí que os quiero pedir, a todos los que os caiga bien Antonio, es que penséis un ratito en el de manera positiva, que deseéis con fuerza que se recupere, y que mentalmente le mandéis mucha energía y ánimos… de alguna forma siento que le va a llegar una oleada de deseos y energía que se van a convertir en fuerza sanadora. (…Y lo mejor es pensar que si Antonio leyese esto se reiría de mí y pensaría que estoy un poco gilipollas)".

Fue el pasado miércoles, día 22 de diciembre, cuando Antonio Resines ingresó en el citado centro hospitalario de la capital española por problemas derivados de la Covid-19. El comunicado del Gregorio Marañón a los medios en aquel momento indicó que la situación clínica de Resines era "estable" y que se encontraba "consciente", sin "precisar ventilación mecánica invasiva y recibiendo tratamientos y oxigenoterapia a alto flujo".

Los últimos datos que se conocen de Antonio Resines son que continúa en la UCI, consciente, y que responde a algunos mensajes de teléfono móvil. Su mujer, amigos, familiares y rostros conocidos del mundo de la interpretación no han dejado de mandar sus mensajes más cariñosos por redes sociales.

Ante esta delicada circunstancia, fuentes de la familia piden a Europa Press mucha calma en todo lo relativo al estado de salud de Resines: "Os agradecemos el interés y el cariño, pero os rogamos comprendáis que en estos momentos la familia necesita tranquilidad y serenidad".

