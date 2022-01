Letizia alcanza los 50 años en 2022: los dos grandes retos que le esperan, según los expertos

El 15 de septiembre de 1972 nacía en Oviedo, fruto del matrimonio entre el periodista Jesús Ortiz (72 años) y la enfermera Paloma Rocasolano (69), una niña a la que de nombre pusieron Letizia. La primogénita de aquel matrimonio, divorciado desde hace 22 años, jamás pensó que su futuro estaría escrito con tinta negra, de periodista, y mucho menos con sangre azul, de reina de España.

Letizia Ortiz Rocasolano, la esposa del rey Felipe VI (53), la monarca de todos los españoles, cumple 50 años este recién estrenado 2022. Una edad clave en la vida de cualquier persona, pero ¿también en la de ella? Cuando el escritor Jonathan Rauch cayó en una profunda crisis existencial al inicio de sus 40, no lograba entender por qué se sentía así. Todo le iba bien en la vida: tenía una exitosa carrera como experto en políticas públicas, gozaba de buena salud, no le faltaba el dinero y tenía una relación sentimental estable.

Cuando por fin averiguó las razones de su desazón vital, escribió La curva de la felicidad: por qué la vida mejora después de los 50. "La sorpresa más grande fue que, de una manera uniforme y en muchos aspectos distintos, la ciencia ha encontrado que después de los 50, envejecer tiende a hacernos más felices hasta el final de la vida", declaró Rauch, autor de la obra, a la BBC. ¿Le sucederá lo mismo a la reina Letizia? ¿Qué análisis hacen los expertos de su último año al frente de la Corona? ¿Qué retos le esperan en los próximos 12 meses, cuando entre en una nueva década?

La reina Letizia el pasado mes de noviembre en Suecia. Gtres

EL ESPAÑOL ha contactado con los periodistas, analistas y escritores Pilar Eyre y Jaime Peñafiel, para encontrar respuestas a estas y otras cuestiones. Según ambos, la reina Letizia deberá haber frente a dos grandes desafíos: su suegro, el rey emérito Juan Carlos (83), y su hija, la princesa Leonor (16).

Pilar Eyre sostiene que, con el paso natural del tiempo, quizá en los 50 de Letizia, la Reina irá dejando paso a su hija Leonor. "Hombre, a ver, yo creo que cuando la heredera cumpla 18 años, en algunas ceremonias la va a sustituir. Por mucho que Leonor esté estudiando y que, digamos, tiene una apariencia de niña normal, que tiene que estar en un internado, no deja de ser la heredera de un país tan importante como España y estará cada vez en más actos oficiales. El próximo año, los Reyes, seguro, se dejarán representar por ella en varios actos. Serán acto medidos y significativos, pero sí. Eso por una parte".

"Y por otra", continúa, "supongo que aún no saben cómo van a manejar el tema del emérito. Es muy difícil para Letizia eso. Ella tiene que arrastrar las críticas de que es la culpable de todo. Ya sabes, esto que dicen: 'Es que van a cargarse al emérito', y yo digo, pero ¿quién se lo va a cargar? Si todo el mundo está diciendo que tiene que volver a España, todos los medios de comunicación, y que el pobre no ha hecho nada y que toda la culpa la tiene el Gobierno, y que la culpa la tiene Felipe porque se deja manejar por Letizia. ¿Cómo afrontará esto ella? Pues, naturalmente, lo hará de acuerdo con su marido y con el Gobierno. Nos olvidamos muchas veces, pero es que el Rey reina; pero no gobierna. Ellos tienen que estar sujetos a lo que decida Moncloa respecto a este tema. A mí me parece que ahí Letizia tiene una papeleta difícil".

La reina Letizia dando algunas indicaciones a su hija Leonor en la entrega de medallas de los Princesa de Asturias en Oviedo el pasado mes de octubre. Gtres

Eyre lo tiene claro. En estas sustituciones de Leonor a la Reina, querría que la princesa de Asturias abrazase la causa del ecologismo. "Seguro que Letizia delega en Leonor y, además, es conveniente que ella vaya guerreando y formándose en estas actividades públicas. Algunas de las causas que ahora abandera Letizia pasarán a su hija. Es lo natural, con Felipe también pasó. A mí me gustaría, como gran amante de los animales que soy, que una de estas causas fuera la del ecologismo. Yo se lo sugiero modesta y humildemente. No entiendo cómo todas las herederas europeas juegan este papel y aquí es que, bueno... la única Familia Real europea que tiene fotos oficiales y fotos íntimas sin perros es la nuestra. En Europa tú ves a las princesas herederas recogiendo papeles en las playas o reuniéndose con entidades ecologistas. Parece que este papel se ha plegado ahora para que lo haga doña Sofía, como diciendo, 'bueno, que esto lo haga la abuela porque no tiene ninguna importancia'. Sería estupendo que Leonor diera una imagen de heredera moderna y una de las formas de ser una princesa moderna es implicarse en estas causas modernas. La causa del ecologismo hace 40 años, cuando su abuelo ascendió al trono, no existía".

18 años han pasado desde que la Casa Real de Su Majestad el Rey anunciase el compromiso entre el príncipe de Asturias y aquella joven periodista, presentadora de informativos en Televisión Española. Casi dos décadas desde que pisase por primera vez el imponente Palacio de la Zarzuela, desde entonces su hogar, primero como princesa y luego como reina.

Un histórico escenario -con sus habitantes-, aquel del otoño de 2003, que nada tiene que ver con lo que es ahora. Por sus experiencias, por su labor como consorte, por el minucioso control de su agenda propia, por el natural paso del tiempo y por su perseverancia, podemos afirmar que Letizia ha alcanzado la madurez. Aunque ahora se enfrenta al regreso a España de su gran rival, incluso enemigo: el rey Juan Carlos.

"Lo que a la reina Letizia le espera con su 50 cumpleaños es el regreso de don Juan Carlos, por supuesto", empieza relatando Peñafiel al ser preguntado por este asunto, que prosigue, "y además es que tiene que volver porque así lo dice el Artículo 19 de la Constitución. [Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos]. No se puede a expulsar a ningún ciudadano ni prohibir su regreso. Eso sí, mientras don Juan Carlos esté fuera, Letizia estará contenta".

La reina Letizia con la tiara rusa y vestido de Armani en el Palacio Real de Madrid. Gtres

Pilar Eyre, por su parte, pone en valor la figura de la reina Letizia en relación a cómo ha lidiado con la pandemia de coronavirus. "Yo creo que lo más importante de este año pasado ha sido cómo ha bregado con la pandemia. Y ha estado muy bien, porque en el momento en el que todos estábamos encerrados, sin gastar y confinados, ella ha dado un perfil bajo: se dejó las canas, iba vestida repitiendo modelito, daba una imagen muy profesional, no se permitía ninguno de los gestos que a veces hace -una sonrisa o gestos espontáneos de tocar a alguien-", apunta la periodista.

Y continúa: "Después, cuando todo fue pasando, poco a poco, y ya teníamos ganas de glamour y de salir de la etapa gris, ella también supo interpretar esto y salió la Reina. Sólo tienes que ver la ropa, los viajes, las joyas de pasar, las tiaras... Creo que en las dos formas se ha reflejado bastante el trabajo de los Reyes. Se ha convertido en la imagen de lo que es el país en cada momento. Ha hecho su trabajo".

No está de acuerdo Jaime Peñafiel con Pilar Eyre en el sentido de la austeridad de la Reina: "Si una Monarquía quiere perdurar tiene que olvidarse de las tiaras y de los joyones que Letizia ha llevado. Cada día estrena un traje, de mayor o menor coste, para ella eso es fundamental. Al igual que estrena cirugía estética cada dos por tres. Pero algo sí ha cambiado, no lo está haciendo mal del todo, ni mucho menos… Después, el hecho de que Leonor esté en Gales a la niña le beneficia, porque está alejada de la madre, que le impedía crecer como niña normal, como mujer. Igual que le pasó a Felipe cuando se marchó a Canadá. Felipe estaba muy enmadrado… Leonor también vendrá hecha", expresa el cronista.

La reina Letizia podría haberse realizado unos retoques tras más de un año de pandemia.

Jaime Peñafiel declara que Letizia "no lo está haciendo mal del todo", aunque hay bastantes cosas en las que discrepa con ella. "Todo el tema del rey Juan Carlos sigue amargando la vida a la familia por culpa del propio Felipe, que cometió el error de echar a su padre de España en colaboración con Letizia. Y aunque ella no está haciéndolo mal del todo, para ella, la ausencia de don Juan Carlos es un motivo de alegría. Le hace feliz. ¡Nunca se han llevado bien! Letizia se ha convertido en la jefa de la familia, lo poco que queda de la familia, porque Felipe ha destruido a la familia y ya lo dijo hace unos dos años: 'Mi familia somos mi mujer, mis hijas, mis padres y yo'. Y ahora ni el padre... Letizia se ha asentado en Zarzuela y es la que manda totalmente. De todas maneras, yo creo que, a pesar de no contar con mucha simpatía de los españoles, no lo está haciendo mal", expresa el veterano experto en casas reales.

En la conversación que este periódico mantiene con Peñafiel, el periodista se permite reflexionar sobre la figura de la reina Sofía (83). "En España, la gente se pregunta: '¿Qué papel desempeña Sofía en este momento?' No olvidemos que sigue siendo la mujer del emérito, pero nunca ha hablado. La reina Sofía ha sido la persona que más ha sufrido porque ha sido tratada muy mal públicamente infinidad de veces, pero siempre ha intentado mantener la dignidad -aunque el día que don Juan Carlos se marchó al exilio, ella se fue de compras a El Corte Inglés... -", recuerda. Y añade: "El amor no existe en la pareja desde hace mucho tiempo. Ella tendría que haberse divorciado y no mantener el matrimonio por encima de todo. Tampoco se lleva bien con la nuera, en esa familia está todo roto".

La Familia Real en la última entrega de los Premios Princesa de Asturias. Gtres

Jaime Peñafiel afirma que la Familia Real está desestructurada como nunca y señala a un culpable directo: Felipe VI. "La Navidad es una fiesta familiar y la familia está rota por responsabilidad de Felipe. En las Navidades de Zarzuela antes se reunía toda la familia, pero eso ya no existe. De todas maneras, Letizia no está mal en la familia, ahora parece que controla un poco más ese genio que Dios le ha dado y con el que a veces ha estropeado una reunión... Esperemos que el regreso de don Juan Carlos apacigüe la guerra familiar y que Letizia celebre feliz sus 50 años, que es una fecha magnífica en la vida de una mujer".

