Así es Ricardo Fernández de Mateo, el discreto hijo de Antonio Resines: la única vez que el actor hablo de él

Fue el 23 de diciembre de 2021, un día antes de Nochebuena, cuando todos los medios de comunicación se hicieron eco del ingreso en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid del afamado y querido actor Antonio Resines (67 años), a causa de la Covid-19. Desde entonces, Resines continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos. El pronóstico fue "insuficiencia respiratoria aguda debida a una neumonía bilateral con pronóstico grave".

Pese a la honda preocupación de su familia, y de sus miles de seguidores, el entorno del mítico actor de Los Serrano pide "tranquilidad". Cautela y, sobre todo, paciencia. Antonio está estable, consciente y responde, incluso, a algunos mensajes de su teléfono móvil.

Su evolución es lenta, pero satisfactoria. Así lo desveló hace unos días su mujer, Ana Pérez-Lorente (57). Sin ocultar cierto alivio en su tono de voz, Pérez-Lorente rompió su silencio: "Sigue estable. Hay que tener paciencia y que continúe estable es la buena noticia. No queremos dar más detalles, muchísimas gracias".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricardo Fernández De Mateo (@ricfdm)

Ella no se ha separado de la vera del también productor y director. Día y noche. Infatigable, Ana no le suelta la mano, al tiempo que lidia con los mensajes de ánimo, apoyo y curiosidad de su entorno. No obstante, no es Ana Pérez-Lorente la única familiar que está en vilo esperando que este inicio de año 2022 traiga la buena nueva de la total recuperación de Antonio. El intérprete tiene un hijo, Ricardo Fernández de Mateo, que también vive con angustia estos complicados días de Navidad. Muy discreto con su vida privada, EL ESPAÑOL ha intentado conocer a través de su entorno cómo está viviendo él este bache de salud de su padre, con nulo éxito.

Tan solo se sostiene a este medio que la relación entre ellos es la "típica" entre padre e hijo. Ricardo Fernández de Mateo es el único hijo del actor, fruto de su relación sentimental con la profesora de EGB Marisol de Mateo. Ella es una de las mujeres de su vida, al menos, con la que en 1981 contrajo matrimonio.

Ambos vivieron su historia de amor en la más estricta intimidad y supieron mantener a raya el interés de la prensa. Su historia acabó, pero dejó a su hijo, Ricardo, nacido en la primavera de 1983. Hoy, es ayudante de dirección y ha llegado a trabajar junto a su progenitor en producciones como Aquí paz y después gloria, serie emitida en Telecinco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricardo Fernández De Mateo (@ricfdm)

En plena producción de esta serie, Resines aseguró lo que sigue de su vástago: "Es ayudante de dirección, pero no nos hablábamos... Es broma. Es igual trabajar con mi hijo. Cuando estamos ahí, somos uno más". De estas palabras, se puede colegir que el hijo nunca se ha beneficiado de la fama y del trampolín del padre.

Se diría que antes al contrario: Ricardo siempre quiso labrarse su propio futuro lejos de la mediática sombra de su progenitor. Como detalle: el primer apellido de Antonio no es Resines, sino Fernández. Resines es su segundo y quiso utilizarlo a nivel artístico. De aquella decisión se ha ayudado su hijo Ricardo para hacerse un nombre en la industria audiovisual.

No fue Aquí paz y después gloria la única producción en la que ambos coincidieron en un set de rodaje. En 2012, trabajaron en el corto Remedios, bajo las órdenes de Juan San Román. Un año después, repitieron experiencia en un anuncio de Ecovidrio que protagonizó Antonio para promover el reciclaje de envases. Amos trabajos fueron producidos por el hijo del cántabro como parte de la agencia Be Sweet Films, donde el joven también ha realizado otros spots publicitarios para la DGT o BBVA, entre otras entidades.

Antonio Resines ante Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' en febrero de 2020. Mediaset

En febrero de 2020, en el programa Mi casa es la tuya, de TVE, presentado por Bertín Osborne (67), fue la última vez que Resines habló de su hijo Ricardo. "Yo me quedé con mi hijo desde los 8 años hasta que se fue de casa. No soy el mejor ni el peor padre, he estado mucho tiempo fuera. Nos hemos peleado, pero he sido un padre normal", explicó, escueto. Y añadió: "Nunca he contado que es hijo mío, él es Fernández, que ese es mi verdadero primer apellido, Resines lo lleva de tercero".

En este punto del relato, cabe destacar que Ricardo vivió bajo el mismo techo de su padre, en efecto, desde los ocho años, desde que el matrimonio terminó en 1992. Un año antes, en 1991, el presidente de la Audiencia Nacional, Fernando de Mateo Lage -padre de la exmujer de Resines y abuelo de Ricardo-, sufrió un atentado de la banda terrorista ETA al abrir un paquete: contenía un libro, que al abrirlo detonó la carga explosiva que llevaba en su interior. Le amputaron ambas manos sufriendo heridas de metralla en el cuerpo, y perdió la visión.

Resines y su historia de amor con Ana

El director de cine Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez-Lorente, en un evento público en enero de 2020. Gtres

Antonio Resines y el gran amor de su vida, Ana Pérez-Lorente, contrajeron matrimonio el 10 de octubre de 2020, tras más de 30 años como pareja sentimental. El actor y la directora y productora de cine, que en estas tres décadas han superado hasta dos rupturas, se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima en la que estuvieron acompañados por un grupo muy reducido de familiares.

La pandemia de coronavirus impidió que pudiera hacerse una gran celebración. Un año y dos meses después de tomar esa decisión, la enfermedad, la Covid-19, ha llevado a Resines a permanecer ingresado en la UCI, donde aún hoy sigue. A su lado, en los horarios permitidos, continúa junto a él su esposa, mostrándole cariño, apoyo y el amor propio y de los suyos.

Fue el miércoles 22 de diciembre de 2021 cuando Antonio Resines ingresó en el citado centro hospitalario de la capital española por problemas derivados de la Covid-19. El comunicado del Gregorio Marañón a los medios en aquel momento indicó que la situación clínica de Resines era "estable" y que se encontraba "consciente", sin "precisar ventilación mecánica invasiva y recibiendo tratamientos y oxigenoterapia a alto flujo". Ante esta delicada circunstancia, fuentes de la familia piden mucha calma en todo lo relativo al estado de salud de Resines: "Os agradecemos el interés y el cariño, pero os rogamos comprendáis que en estos momentos la familia necesita tranquilidad y serenidad".

[Más información: La familia de Antonio Resines pide "tranquilidad" ante el delicado estado de salud del actor]

Sigue los temas que te interesan