Las emotivas palabras de Javier Bardem a Penélope y sus hijos tras ganar el Goya a Mejor actor protagonista

La 36ª edición de los Premios Goya ha sido una gran noche para Javier Bardem (52 años). El actor se ha alzado con el galardón a Mejor actor protagonista por su interpretación en El buen patrón, la aclamada comedia dramática de Fernando León de Aranoa (53) que se ha convertido en la gran triunfadora de la velada.

Tras recoger su nuevo cabezón por su impecable trabajo, en la madrugada de este domingo 13 de febrero de 2022, el actor, muy emocionado, ha agradecido a la Academia de Cine por su reconocimiento. Además, ha dedicado unas bonitas palabras a su esposa y a sus hijos, que han emocionado a la audiencia. "Quiero dedicar este premio a Penélope (47), que es la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días. Te quiero mucho. Y a nuestros hijos, Leonardo (11) y Luna (8) que sois el mayor regalo, lo más hermoso que ha pasado en nuestras vidas. Mamá y papá os aman", ha expresado Javier Bardem, mientras Cruz le miraba con gran admiración desde el patio de butacas.

Para acabar, el actor canario ha recordado a su madre, Pilar Bardem, quien falleció el 17 de julio de 2021. "Quiero dedicarlo con todo el corazón a una mujer que me parió, que me enseñó a vivir, que me ayudó a sobrevivir, que me enseñó el amor, el respeto y la pasión por este oficio tan hermoso, tan interesante y tan importante, que es el de actuar. Es un ejemplo ético y de compromiso, un referente para mí y que es, aparte de una actriz inmensa, uno de los mejores seres humanos que me he encontrado en mi vida, mi amada madre, Pilar Bardem. Esto es para ti, te quiero", ha dicho Javier antes de abandonar el escenario en medio de aplausos.

Antes de que comenzara la gala, en plena alfombra roja, el actor también envió un beso a sus hijos, a través de los micrófonos de TVE. Un bonito gesto que repitió Penélope Cruz, quien llegó a El Palau de les Arts de Valencia por separado y acompañada del director Pedro Almodóvar (72). La pareja, sin embargo, terminó por encontrarse en la red carpet, donde posaron juntos y muy románticos.

Javier Bardem y Penélope Cruz, que suelen ser muy reservados con su vida privada, intercambiaron miradas y se mostraron cariñosos mientras eran captados por los fotógrafos. Ella lucía un vestido de Alta Costura de Chanel, firma de la que es embajadora, y él un estilismo total black de Ermenegildo Zegna

Era su primera aparición pública desde que el pasado 8 de febrero hicieron historia tras ser nominados en los premios Oscar 2022, previstos para el próximo 27 de marzo, en su máxima categoría. La de Alcobendas podría alzarse con el galardón a Mejor actriz por su interpretación en Madres Paralelas, mientras que el canario peleará por la estatuilla de Mejor actor, gracias a su papel en Ser los Ricardo.

Precisamente por Madres Paralelas, Penélope Cruz también estaba nominada a Mejor actriz protagonista en los Premios Goya. Sin embargo, el galardón se lo llevó Blanca Portillo (58) por su interpretación en Maixabel. Un momento que, si bien impidió la esperada foto del matrimonio estrella con sus cabezones, no restó importancia a la gran anécdota de la noche: las palabras de amor de Javier Bardem a su mujer.

