La emotiva carta de Antonio Resines tras su salida del hospital: "Me han salvado literalmente la vida"

Este pasado jueves 10 de febrero, el actor Antonio Resines (67 años) recibía el alta hospitalaria tras permanecer ingresado en la UCI 48 días a causa de la Covid-19. Una vez trasladado a su domicilio, Resines ha agradecido en una emotiva carta a "todos" los trabajadores del Gregorio Marañón por haberle salvado "literalmente" la vida.

"Quería dar las gracias al equipo de la UCI Biblioteca, y del pabellón de COVID 4/100, a TODOS (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras,…) porque aparte de habernos tratado a mi familia y a mí con un cariño enorme, me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados", ha asegurado el actor en la misiva.

Resines ha señalado, además, que, a pesar de haber abandonado el centro médico, le queda "un tiempo de recuperación en casa", para que le puedan dar el alta definitiva. Además de agradecer efusivamente el trabajo de todos cuantos le atendieron en el hospital, ha dado también las gracias "a todos mis amigos y colegas de profesión, que han estado puntualmente informados por Ana Pérez-Lorente (56) y por mi hijo Ricardo".

"Sé lo pendientes que han estado de los partes y que los han contestado todos los días. Ha sido un soporte fundamental para ellos", añade. Asimismo, añade en la carta las gracias a los medios de comunicación "por el respeto y el cariño con que han tratado el tema, sobre todo en los momentos más complicados".

Por último, concluye Resines en la misiva remitida a los medios: "Quería dar las gracias a mi familia y mis íntimos amigos, que sé lo mal que lo han pasado y cómo han apoyado a Ana y Ricardo todo este tiempo". "Espero estar muy pronto recuperado y poder contestar a todo lo que me preguntéis en persona en vez de a través de un comunicado, pero ahora mismo no tengo otra forma de hacerlo, pues decir más de tres frases seguidas, de momento me agota".

El comunicado médico

Este pasado jueves, el hospital Gregorio Marañón de Madrid emitía un comunicado para anunciar el alta del afamado actor. "El paciente, don Antonio Fernández Resines (Antonio Resines), ingresado desde el 23/12/21 en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón por una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía COVID bilateral, ha recibido hoy el alta hospitalaria tras permanecer 36 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y 12 días en planta de hospitalización", comenzaba el escrito.

Y añadía: "Antonio Resines se incorpora ahora al programa ambulatorio de Atención Post UCI-Covid del Hospital Gregorio Marañón, que ofrece una atención multidisciplinar integral a los pacientes que han permanecido ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos durante periodos prolongados y que cuenta con especialistas de Medicina Interna, Neumología, Enfermedades Infecciosas, Psiquiatría, Rehabilitación y Nutrición".

Esta buena noticia llega horas después de que su buen amigo, el actor Jordi Sánchez (57), desvelase en el programa Espejo Público la mejoría de salud. "Sé que está mejor", ha expresado Jordi Sánchez, para insistir: "Yo sé que está mucho mejor". Estas palabras ya dejaban claro que el actor evolucionaba favorablemente desde que salió de la UCI y pasó a planta.

Desde que ingresó, Resines también ha recibido emotivos mensajes de destacadas figuras a través de las redes sociales. A través de sus respectivos perfiles de Instagram se han expresado Ana García Obregón (66) o Santiago Segura (56), quien, de hecho, fue uno de los primeros en hablar del actor de Los Serrano tras su ingreso. "Trabajar con él es un placer. Es un gran compañero con el que es difícil aburrirse. Quisiera con todas mis fuerzas que superase este trance, y creo firmemente que lo va a lograr", escribió el 28 de diciembre de 2021.

También fueron notorias las declaraciones de otro compañero de profesión y amigo, Javier Gutiérrez (51), en el espacio LaSexta Noche. "Como muchas personas que han tenido el coronavirus, no lo está pasando bien. Es un hombre muy fuerte, con muchísima fortaleza, con muchas ganas de engancharse a la vida, y aunque está en una situación delicada, espero que en las próximas semanas sigamos teniendo buenas noticias esperanzadoras. Saldrá adelante seguro", explicó.

