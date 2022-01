Ana Obregón celebra que las vacunas han salvado a su padre de la Covid con 95 años

Tras la muerte de su hijo, Álex Lequio, la Navidad dejó de ser una época de ilusión y esperanza para Ana Obregón (66 años), que sin embargo acaba de celebrar una gran noticia. La presentadora estaba muy preocupada por su padre, Antonio García Obregón (95), pues a su avanzada edad se había contagiado de coronavirus. La actriz no dudó en volcarse en su cuidado ya que su positivo en Covid llegó poco después del suyo propio: "La mala suerte es que le contagié yo, qué horror, qué horror, pensar que le he contagiado yo", se lamentaba hace unos días, al poco de conocerse la noticia.

Por suerte, el empresario cuenta con una gran salud y se ha recuperado a la perfección, algo que su hija ha compartido con sus millones de segidores. "Bravo papá, con 95 años acabas de superar la Covid. Gracias vacunas", ha celebrado Ana en una storie subida en su perfil de Instagram. Una imagen entrañable en la que aparecen juntos, abrazados en la playa, y que ha acompañado de otra igual de especial, un recuerdo de hace dos años que le ha llenado de nostalgia.

"Tal día como hoy hace dos años. Me he quedado absorta mirando esta foto, cuánto amor en un sofá, la cara de felicidad de los tres. Pero sobre todo la mía, cuando me creía invencible y que podía luchar para que mi hijo se curara. Qué ilusa", ha escrito junto a la imagen, mostrando una vez más el dolor que siente por la muerte de su hijo, el 13 de mayo de 2020, y de su madre, el 22 de mayo de 2021.

Pese a todo, Obregón ha querido sacar el lado positivo y volver a celebrar la mejoría de su padre. "Y sin embargo aquí estoy con mi padre, que con 95 años acaba de superar la Covid. Gracias vacunas, gracias científicos, gracias farmacéuticas y sanitarios", ha reiterado, aprovechando para pedir "investigar más tratamientos contra el maldito cáncer, por favor".

Durante toda su vida Ana Obregón, al igual que sus hermanos, ha estado muy pendiente de sus padres, especialmente tras el fallecimiento de su madre, Ana María. Tras recuperarse ella misma del coronavirus, motivo por el que no pudo presentar las Campanadas desde la Puerta del Sol el pasado 31 de diciembre, no dudó en volcarse con su progenitor, sobre quien habló en una llamada que realizó al programa Corazón de TVE. "Mi padre es un toro, ya lo decía mi hijo, y no tiene ni un síntoma, menos que yo. No tiene ni tos, pero lo tiene, y no está bien y yo quiero estar aquí con él", contaba. "Tengo que cuidarlo y pido un poquito más de tiempo. Necesito un poquito más de tiempo con él", imploraba, demostrando lo importante que es la familia para ella.

