Marisol de Mateo, la discreta exmujer de Antonio Resines: su relación actual y su preocupación por el actor

Antonio Resines (67 años) está ganando, día a día, paso a paso, la batalla a la Covid-19 tras más de un mes batallando contra el grave diagnóstico con el que fue ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid el pasado 22 de diciembre de 2021.

Su recuperación se estima lenta, pero muy satisfactoria. Pequeños pasos, pero seguros. A su lado, sin sucumbir al desaliento, su mujer actual, Ana Pérez-Lorente (56).

Hace unos días, el único vástago del intérprete de Los Serrano, Ricardo Fernández de Mateo, mostró, en plena calle, su felicidad ante una importante mejoría en la salud de su padre. "Por ahora va bien, muchas gracias", aseguró, tímido y huidizo, ante las cámaras. "Poco a poco", deslizó ante la posible alta hospitalaria de su progenitor. Aún no está su estado para tal menester, pero todo se andará con paciencia, observación y buen hacer médico.

Cabe puntualizar que Ricardo es el único descendiente del afamado actor y director, el magnánimo Resines. Fernández de Mateo es fruto del pasado y primer matrimonio de Resines con Marisol de Mateo, una profesora de EGB de la que quedó Antonio profundamente enamorado en los años ochenta. En la primavera de 1983, en la efervescencia de su amor, nació Ricardo y consolidó al matrimonio.

No obstante, el amor se les acabó en el camino y llegó la separación. En 1992, Antonio conoció a su mujer en el presente, Ana. Ahora, EL ESPAÑOL conoce cómo es la relación de Marisol y Antonio en la actualidad.

Se llevan de forma "cordial", y Marisol de Mateo ha estado "muy pendiente" de la evolución de Resines a través de su hijo, Ricardo. Ella siempre tuvo claro que nunca iba a dar un paso al frente mediáticamente y Antonio supo entender y respetar. Coherente con su decisión, Marisol jamás se ha expuesto en los medios. De hecho, no existe una imagen oficial de ella.

Es una de las mujeres clave en la vida de Antonio, al menos, con la que en 1981 contrajo matrimonio. Ambos vivieron su historia de amor en la más estricta intimidad y supieron mantener a raya el interés de la prensa. Bien es cierto que antes no existía la prensa tal y como opera hoy. Tampoco su hijo, Ricardo, se ha expuesto junto a su padre en un cartel o photocall. Ricardo sí se deja ver en redes sociales con Antonio Resines, pero siempre desde la discreción y sin grandes aspavientos.

Tras la ruptura, Marisol y Antonio acordaron que su hijo en común se fuera a vivir con el actor, porque así lo entendieron que era más correcto. Ricardo siempre quiso labrarse su propio futuro lejos de la mediática sombra de su progenitor. Como detalle: el primer apellido de Antonio no es Resines, sino Fernández. Resines es su segundo y quiso utilizarlo a nivel artístico. De aquella decisión se ha ayudado su hijo Ricardo para hacerse un nombre en la industria audiovisual.

En febrero de 2020, en el programa Mi casa es la tuya, de TVE, presentado por Bertín Osborne (67), fue la última vez que Resines habló de su hijo Ricardo. "Yo me quedé con mi hijo desde los 8 años hasta que se fue de casa. No soy el mejor ni el peor padre, he estado mucho tiempo fuera. Nos hemos peleado, pero he sido un padre normal", explicó, escueto.

Y añadió: "Nunca he contado que es hijo mío, él es Fernández, que ese es mi verdadero primer apellido, Resines lo lleva de tercero". En este punto del relato, cabe destacar que Ricardo vivió bajo el mismo techo de su padre, en efecto, desde los ocho años, desde que el matrimonio terminó en 1992.

En la actualidad, Ricardo es ayudante de dirección y ha llegado a trabajar junto a su progenitor en producciones como Aquí paz y después gloria, serie emitida en Telecinco.

En plena producción de esta serie, Resines aseguró lo que sigue de su vástago: "Es ayudante de dirección, pero no nos hablábamos... Es broma. Es igual trabajar con mi hijo. Cuando estamos ahí, somos uno más". De estas palabras, se puede colegir que el hijo nunca se ha beneficiado de la fama y del trampolín del padre.

No fue Aquí paz y después gloria la única producción en la que ambos coincidieron en un set de rodaje. En 2012, trabajaron en el corto Remedios, bajo las órdenes de Juan San Román. Un año después, repitieron experiencia en un anuncio de Ecovidrio que protagonizó Antonio para promover el reciclaje de envases. Amos trabajos fueron producidos por el hijo del cántabro como parte de la agencia Be Sweet Films, donde el joven también ha realizado otros spots publicitarios para la DGT o BBVA, entre otras entidades.

El comunicado de Resines

Antonio Resines permanece bajo observación médica en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, desde donde se ha pronunciado por primera vez tras su llegada al centro.

El actor ha tomado contacto de nuevo con el día a día y se ha encontrado con varios perfiles falsos en las redes sociales en los que, haciéndose pasar por él, han llegado a contestar a personas que creyendo que se trataba de sus cuentas, le habían enviado mensajes de ánimo.

El intérprete ha querido aclarar que no tiene ningún perfil personal ni en Twitter ni en Instagram ni en ninguna otra red social. Además, ha lamentado que desde esas compañías no se hayan tomado medidas para evitar este inconveniente que ya ha sufrido en ocasiones anteriores.

Más allá de hacer esta importante denuncia, Antonio Resines ha aprovechado para agradecer a todos "el interés y cariño" que está recibiendo, pero pide continuar recuperándose "con tranquilidad y lejos del ruido mediático", según el comunicado.

