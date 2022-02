15 años sin Érika Ortiz, hermana de la reina Letizia: así ha cambiado la vida de su familia desde su muerte

Érika Ortiz Rocasolano, la hermana menor de la reina Letizia (49 años), fue hallada muerta el 7 de febrero de 2007 a los 31 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida en su casa de Madrid, situada en el barrio Valdebernardo, el mismo domicilio en el que vivió la entonces Princesa de Asturias hasta comprometerse con Felipe VI (54).

Desde entonces ya han pasado 15 años y muchas cosas han cambiado en la vida de sus seres queridos, para quienes aquella fecha siempre será una de las más dolorosas de su historia. Así lo reconoció su única hija, quien al momento de su partida tenía apenas seis años de edad.

Carla Vigo durante un evento en Madrid.

Carla Vigo

"No se supera y menos de la forma que me pasó a mí, aprendes a vivir con ello y se tarda mucho", expresó Carla Vigo (21) el pasado mes de diciembre en sus stories de Instagram, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas. En esa misma ocasión, a la interrogante "¿Qué es lo que más echas de menos de tu infancia? ¿Qué cambiarías?", respondió: "A mi madre, no tener tantas preocupaciones, entre otras cosas". De Érika Ortiz, la joven ha admitido tener "muy poquitos" recuerdos, ya que era pequeña cuando falleció. Hoy, 15 años más tarde, es una actriz en auge.

A finales de octubre, Carla Vigo, nacida del matrimonio entre el escultor Antonio Vigo y la malograda Érika Ortiz, debutó en el teatro como parte del elenco de Yerma, obra de Rafael Amargo (47). Su estreno como actriz, sin embargo, se produjo meses antes cuando protagonizó un spot de la firma andaluza 21Ship & Company.

En los últimos tiempos, además de incursionar en la industria del fashion y la interpretación, Carla Vigo ha sido invitada a varios eventos públicos y ha tenido una importante participación en las redes sociales. No solo ha utilizado su perfil de Instagram para promover sus proyectos, sino también para dar voz a situaciones de las que poco se habla y que ella ha tenido que vivir desde muy pequeña. El pasado 10 de septiembre, en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, compartió el siguiente mensaje en sus stories: "Mi madre no es una cifra. Era mi madre".

Letizia en uno de sus últimos actos en Madrid. Gtres

Letizia Ortiz

Era Princesa de Asturias y estaba embarazada de su segunda hija, la infanta Sofía (14), cuando recibió una de las noticias más dolorosas de su vida. Su hermana menor se había quitado la vida. La autopsia determinó que Érika Ortiz murió tras ingerir un significativo número de pastillas.

Letizia ha llevado su dolor con discreción, pero para nadie es un secreto que aquel 7 de febrero de 2007 fue uno de los peores días de su historia. Sus lágrimas y rostro de tristeza en el último adiós a la madre de Carla Vigo, así lo demostraron. 15 años después de aquella fatídica jornada, la experiodista es reina de España y madre y dos adolescentes: la futura monarca de nuestro país, Leonor de Borbón (16), y la infanta Sofía, quien llegó al mundo casi tres meses después del fallecimiento de Érika Ortiz.

Telma Ortiz junto a su pareja, Robert Gavin, en los Premios Princesa de Asturias 2019. Gtres

Telma Ortiz

Hace un año, el mismo día del 14 aniversario de la muerte de su hermana menor, Telma (48) era fotografiada por los fotógrafos junto a su pareja, Robert Gavin Bonnar, y su hija Amanda (13). Cabizbaja, la segunda de las Ortiz Rocasolano era captada por las cámaras mientras daba un paseo por Madrid. Para ella, la pérdida de Érika también significó una desgracia que no olvidará jamás.

Hoy, un año después de aquellas imágenes y cuando ya han pasado 15 años del fallecimiento de su hermana menor, Telma Ortiz vuelve a vivir la experiencia de la maternidad. Fue en agosto de 2021 cuando dio a luz a su segunda hija, el primer bebé en común con el abogado irlandés Robert Gavin tras algo más de dos años de discreto romance.

Jesús Ortiz en una imagen de archivo. Gtres

Jesús Ortiz

La vida de los padres de Érika también ha tenido cambios desde su muerte. Hace 12 meses Jesús Ortiz (73) anunció su jubilación. Tras más de 50 años de carrera, el periodista comunicó la noticia a través de su cuenta de Twitter. "Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás. Y vale, sí: porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas", expresó entonces.

Cinco meses después de dar a conocer a su decisión, Jesús Ortiz despidió a su madre, Menchu Álavarez del Valle, quien falleció a los 93 años en su casa de Ribadesella. Era también periodista y estaba muy unida a su nieta Letizia, quien la consideraba su gran referente.

Paloma Rocasolano en los Premios Princesa de Asturias 2021. Gtres

Paloma Rocasolano

Hoy, cuando se cumplen 15 años de la triste partida de Érika Ortiz, su madre, Paloma Rocasolano (70), mantiene una vida discreta al lado de su nueva ilusión, Marcus Tokuaboh Brandler.

Paloma Rocasolano continúa apartada del foco mediático, pero muy presente en los momentos más importantes de sus hijas. El pasado mes de octubre se trasladó hasta el teatro Campoamor para ser testigo de los Premios Princesa de Asturias, un acto marcado en la agenda de la Familia Real en el que la gran protagonista es su nieta Leonor.

