Carla Vigo, una actriz en auge: sabemos lo que le pagará Rafael Amargo por cada función en 'Yerma'

Carla Vigo Ortiz (21 años) está viviendo un sueño, y tiene visos de que se le cumpla en un futuro no muy próximo. La sobrina de la reina Letizia (49) desea ser actriz y para ello está formándose seriamente. Ha dejado atrás la tentación de la televisión y el mundo de la farándula, ese tan apetitoso a priori y 'peligroso' de manejar en el día a día. Sabe que la única forma de que se la tomen en serio como intérprete es que su nombre suene y resuene solo en lo concerniente a su labor profesional.

Hace unos días, EL ESPAÑOL se hacía eco del nuevo proyecto que la joven Carla ha emprendido con la célebre actriz Josele Román (74). La maestra se ha ofrecido a enseñar a la alumna técnicas de interpretación y ambas rodarán un cortometraje, Cambio de plan. Eso sí, no es, ni de lejos, el único proyecto que Vigo Ortiz tiene sobre la mesa. El bailaor flamenco Rafael Amargo (46) está en negociaciones, muy avanzadas, con Carla para que esta participe en su espectáculo Yerma, donde interpretará a María, como avanzó Semana.

El cartel que ha publicado Carla Vigo en sus redes.

Según la información que maneja este periódico, esta semana Carla ha cancelado todos sus compromisos en Madrid para desplazarse a Málaga, donde se reunirá con Amargo para ultimar detalles de su colaboración. Tal y como se hace constar desde dos fuentes de total solvencia, Carla Vigo cobrará 200 euros por función. Una cantidad con la que la joven "está muy satisfecha", ya que lo único que quiere es aprender del mejor en esas lides, que es Amargo: "Está totalmente entusiasmada de poder trabajar con un maestro como Amargo. Cree que es un gran aprendizaje y no le hubiera importado no cobrar".

Será todo un éxito. De hecho, se desliza en conversación telefónica que el espectáculo que recalará en Granada ya está completo y tendrán que repetir función. La gira arranca en Pozoblanco, municipio de la provincia de Córdoba, el próximo 29 de octubre. Y desde allí, Amargo, Carla y todo el equipo girarán por muchos puntos de España. "Carla está muy feliz con esta etapa. Es una chica muy trabajadora que sabe lo que quiere y lo que cuesta. Está dispuesta a dar el callo". Con respecto a si su familia la apoya, la fuente consultada añade: "Lo saben y solo desean que busque su felicidad".

Como se decía líneas arriba, el espectáculo de Yerma no es el único con el que triunfará Carla Vigo Ortiz. La actriz Josele Román sigue en pie con su cortometraje Cambio de plan, y Carla estará en su plantel. Eso sí, se aclara que este rodaje ha sufrido modificaciones en las últimas horas: "La idea es hacer ensayos intensivos y a través de videollamadas, ya que Josele también empieza a ensayar Luna en marte, su obra de teatro, además de la película De caperucita a loba".

La relación de Carla y Josele

Carla Vigo Ortiz y la actriz Josele Román en una imagen reciente.

"El cortometraje con Carla lo voy a enviar a un festival donde hace un año mandé uno que me premiaron. Yo dirigiré a Carla. Y veré cómo se desenvuelve como actriz. Será la protagonista", sostuvo Josele Román hace unos días en conversación con EL ESPAÑOL. Entonces, explicó de qué tratará el corto: "Trata sobre una chica que baila en un tablao flamenco. Está empezando y le dan esa oportunidad. Un día, cuando sale de trabajar, sufre un percance con unos chicos". En aquella charla, Josele desveló que su proyecto con Carla Vigo no es, ni de lejos, el único que le espera en cartera. Está en la cresta de la ola, lo sabe y lo disfruta:"He rodado este año la serie Luimelia, de la plataforma ATRESplayer. Y después, una película de terror, titulada Viejos. Hay también un programa educativo para Amazon Prime Vídeo. He grabado cuatro programas y ahora voy a rodar una película con la directora de cine Chus Gutiérrez". No solo Josele está en un momento excelso como actriz; también comparte con este medio sus otras inquietudes, que trata de cultivarlas en el tiempo libre que su abultada agenda le permite.

"Yo también compongo rock, y el flamenco y la copla también me encantan. Mi madre era amiga de Carmen Amaya y de su marido y cuñados. También de La Chunga. Todos iban a un local de Pastora Imperio". Ahí empezó su pasión por el tablao. Román cierra la conversación insistiendo en que su presente es exitoso, y con respecto a los gatos que cuida y tiene en casa reflexiona lo que sigue, demostrando su gran humanidad y cero divismo: "Tengo gatos y no los voy a echar a la calle para hacerme la importante. Quiero dejar claro que sigo teniendo trabajo y que estoy feliz y contenta".

