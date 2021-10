Carla Vigo y Josele Román, primer ensayo de su obra teatral: su cita en Móstoles y un contratiempo

La vida de la actriz Josele Román (74 años) dio un giro de 180 grados hace un tiempo. Atrás quedaron las estrecheces económicas y esas llamadas profesionales que se espaciaron hasta desaparecer. Hoy, Román ha renacido y son varios los proyectos laborales que tiene en cartera. El que más ha llamado la atención de propios y extraños ha sido el que la relaciona directamente con Carla Vigo Ortiz (20 años), la sobrina de la reina Letizia (49).

Sabido es que la joven, hija de la desaparecida Érika Ortiz, desea dedicarse al mundo de la interpretación. Para ello, se ha alejado de la televisión. Quiere tomárselo en serio y formarse. Se ha puesto en las mejores manos; las de Josele Román. La afamada intérprete le va a dar clases de interpretación a Carla. No solo eso, ambas preparan una obra de teatro que promete ser un éxito en taquilla y, de paso, el pistoletazo de salida a la incipiente carrera de Carla como actriz.

"El cortometraje lo voy a enviar a un festival donde hace un año mandé uno que me premiaron. Yo dirigiré a Carla. Y veré cómo se desenvuelve como actriz. Será la protagonista", sostuvo entonces Román en conversación con EL ESPAÑOL. Ahora, este periódico conoce nuevos y exclusivos detalles. La función teatral se titulará Cambio de plan y, en efecto, todo girará en torno a Carla Vigo. "La obra trata sobre una chica que baila en un tablao flamenco. Está empezando y le dan esa oportunidad. Un día, cuando sale de trabajar, sufre un percance con unos chicos", se informa. Ahí se detiene el informador; no le dejan contar más detalles. Tal y como se desliza a este medio, iba a ser este pasado jueves 7 de octubre cuando Carla Vigo y Josele Román, en compañía del resto del reparto, se citarían para la primera toma de contacto y lectura de guion. En un principio iban a quedar en Brunete, el municipio de Madrid, pero los planes cambiaron a última hora. Sería en Móstoles, en un restaurante Vips, donde se verían al filo de las siete de la tarde. Pero tampoco ha podido ser, como informan a este periódico. Carla no ha acudido al ensayo, por causas que se desconocen.

"Lo de las clases lo hago por amistad. La conocí y, la verdad, me cae bien. Es jovencita, pero tiene carácter y fuerza. Es algo especial. Yo no doy clases a nadie más, aunque a veces sí veo que otros dan, y cursillos y tal. E incluso a los que las dan se las podría dar yo, pero no se da el caso", explicó hace unos días Josele a este periódico.

Respondió Román solícita y amable a la pregunta de cuándo se conocieron ella y Carla Vigo: "Con Carla estuve en un pase de una película mía, titulada Huidas. Y luego otro día fuimos a un tablao flamenco donde nos invitaron. Ella baila flamenco y a mí el flamenco me encanta. Le he hecho muchas canciones a Nacha la Macha (40), que ahora hará el musical con Nacho Cano (58) con canciones que tienen mucho éxito".

Desvela que su proyecto con Carla Vigo no es, ni de lejos, el único que le espera en cartera. Está en la cresta de la ola, lo sabe y lo disfruta:"He rodado este año la serie Luimelia, de la plataforma ATRESplayer. Y después, una película de terror, titulada Viejos. Hay también un programa educativo para Amazon Prime Vídeo. He grabado cuatro programas y ahora voy a rodar una película con la directora de cine Chus Gutiérrez". No solo Josele está en un momento excelso como actriz; también comparte con este medio sus otras inquietudes, que trata de cultivarlas en el tiempo libre que su abultada agenda le permite.

"Yo también compongo rock, y el flamenco y la copla también me encantan. Mi madre era amiga de Carmen Amaya y de su marido y cuñados. También de La Chunga. Todos iban a un local de Pastora Imperio". Ahí empezó su pasión por el tablao. Román cierra la conversación insistiendo en que su presente es exitoso, y con respecto a los gatos que cuida y tiene en casa reflexiona lo que sigue, demostrando su gran humanidad y cero divismo: "Tengo gatos y no los voy a echar a la calle para hacerme la importante. Quiero dejar claro que sigo teniendo trabajo y que estoy feliz y contenta".

La última polémica de Carla Vigo

El pasado mes de septiembre el nombre de Carla Vigo volvió a colocarse en primera línea mediática. Asistía a Sobreviviré After Show de Mitele PLUS, junto a la presentadora Nagore Robles (38), y afirmó que Isaac Torres (26), concursante de La isla de las tentaciones, la dejó "tirada" tras comprometerse a hacer una colaboración con ella y su marca.

Aquello dio pie a que desde el programa Socialité se pusieran en contacto con el exparticipante conocido como Lobo, que destapó un relato hasta la fecha desconocida. Carla Vigo, siempre según Lobo, habría intentado tener algo con el catalán, a tenor de las declaraciones que concedió al citado programa de Telecinco. Ambos coincidieron en un evento el pasado mes de abril y, después, acabaron juntos en un hotel donde él tenía habitación, pero ella no.

Carla Vigo Ortiz junto a Isaac Torres, concursante de 'La isla de las tentaciones'.

"Me dijo que ya no había trenes de vuelta a su casa y que tampoco tenía dinero para el taxi. Sí que es verdad que subió un par de veces a picarme la puerta, quería dormir en la habitación. Me dijo que le había gustado en La isla y se vino porque decía que ya no tenía trenes para volver y que venía al hotel", expresó Lobo. "La suerte que tuve es que yo ya estaba con Lucía y me fui a mi habitación", desveló. A este respecto, Carla ha continuado en su línea y no ha guardado silencio, más bien todo lo contrario. Ha vuelto a utilizar sus redes sociales para dar su versión de los hechos después de que Isaac afirmase que intentó tener algo con él. "A ver, un par de cositas, porque esto se nos está yendo de las manos. Yo no he hecho nada con Isaac. Ni lo acosé, ni nada. ¡Si yo no he visto La isla de las tentaciones en mi vida! Y ni siquiera sabía quién era él. Y, vamos, obviamente no fui a ese evento por él, porque yo no sabía ni que iba a ir. De hecho, me invitaron a mí antes que a él", aseguró.

