Josele Román da clases de interpretación a Carla Vigo: el proyecto que preparan y cómo se conocieron

La actriz Josele Román (74 años) está viviendo un buen momento a nivel personal y profesional. Ha renacido de sus cenizas, cual ave fénix, tras unos años complicados en los que acarició la ruina económica. En conversación con EL ESPAÑOL, Román insiste en que esos tiempos lúgubres y difíciles quedaron atrás, que hoy mira al futuro con esperanza y varios proyectos laborales bastante prometedores. "Este trabajo es así; subes y bajas. Y aterrizas y vuelas. Cuando aterrizas, cargas gasolina", asegura la actriz.

En estos momentos, Josele tiene "mucho combustible para volar". Entre otros proyectos que pergeña, hay uno muy sorprendente. Josele da clases de interpretación a una joven promesa que ha decidido tomarse en serio formarse como actriz: Carla Vigo Ortiz (20 años). La sobrina de la reina Letizia (49) y Josele Román se conocen y juntas van a hacer grandes cosas. Así lo desvela Román en conversación con este periódico. Además de confirmar que está encantada de enseñar a Carla en todo lo que necesite, desvela: "Empezaremos por rodar un corto que estoy preparando. Escrito por mí".

Añade Josele, llena de ilusión y ganas de vivir a sus 74 años: "El cortometraje lo voy a enviar a un festival donde hace un año mandé uno que me premiaron. Yo dirigiré a Carla. Y veré cómo se desenvuelve como actriz. Será la protagonista. Lo de las clases lo hago por amistad. La conocí y, la verdad, me cae bien. Es jovencita, pero tiene carácter y fuerza. Es algo especial. Yo no doy clases a nadie más, aunque a veces sí veo que otros dan, y cursillos y tal. E incluso a los que las dan se las podría dar yo, pero no se da el caso".

Responde Román solícita y amable a la pregunta de cuándo se conocieron ella y Carla Vigo: "Con Carla estuve en un pase de una película mía, titulada Huidas. Y luego otro día fuimos a un tablao flamenco donde nos invitaron. Ella baila flamenco y a mí el flamenco me encanta. Le he hecho muchas canciones a Nacha la Macha (40), que ahora hará el musical con Nacho Cano (58) con canciones que tienen mucho éxito". Desvela Josele Román que su proyecto con Carla Vigo no es, ni de lejos, el único que le espera en cartera. Está en la cresta de la ola, lo sabe y lo disfruta.

"He rodado este año la serie Luimelia, de la plataforma ATRESplayer. Y después, una película de terror, titulada Viejos. Hay también un programa educativo para Amazon Prime Vídeo. He grabado cuatro programas y ahora voy a rodar una película con la directora de cine Chus Gutiérrez". No solo Josele está en un momento excelso como actriz; también comparte con este medio sus otras inquietudes, que trata de cultivarlas en el tiempo libre que su abultada agenda le permite.

"Yo también compongo rock, y el flamenco y la copla también me encantan. Mi madre era amiga de Carmen Amaya y de su marido y cuñados. También de La Chunga. Todos iban a un local de Pastora Imperio". Ahí empezó su pasión por el tablao. Román cierra la conversación insistiendo en que su presente es exitoso, y con respecto a los gatos que cuida y tiene en casa reflexiona lo que sigue, demostrando su gran humanidad y cero divismo: "Tengo gatos y no los voy a echar a la calle para hacerme la importante. Quiero dejar claro que sigo teniendo trabajo y que estoy feliz y contenta".

En las últimas horas se ha conocido que Carla Vigo ha tomado la decisión de abandonar la televisión y alejarse por completo de una prensa que, en su opinión, en nada le beneficia en su camino hacia el éxito como actriz. EL ESPAÑOL ha podido confirmar su drástica decisión: "Se ha dado cuenta de que hacer según qué tipo de programas y salir en ellos la perjudica para sus metas". La hija de la desaparecida Érika Ortiz quiere ser actriz y nada ni nadie la va a desviar de su objetivo.

La exitosa carrera de Josele

Josele Román triunfó sin rival en los años setenta, cuando irrumpió con fuerza el llamado cine de destape. Desde entonces, no paró de rodar películas, con títulos tan sonados como Don erre que erre, La decente, Tráiler para amantes de lo prohibido o Vente a ligar al Oeste.

Seis décadas de exitosa carrera. No solamente se convirtió en una primera figura en el mundo del cine -en su haber hay más de un centenar de películas-, también ha probado suerte en la música y ha protagonizado cerca de 18 obras de teatro. En 2019 toca fondo. "Quiero seguir en activo, pero no tengo ofertas. Te aseguro que me quedan muchas fuerzas para trabajar. Las deudas me están matando, tengo una de casi cinco mil euros con un banco que no puedo pagar de golpe. Me llaman todos los días con advertencias muy desagradables. No hay manera de cancelarla, no puedo sacar el dinero de la nada. Me amenazan con embargarme, con quitarme la pensión, la casa…", aseguró en La Razón. Un tiempo, como se decía al inicio de este artículo, que afortunadamente ha quedado en el pasado. Josele Román ha renacido y promete hacer mucho ruido.

