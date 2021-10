La fiesta de cumpleaños de Carla Vigo: una tarta con su nombre, un exclusivo vestido y una gran sorpresa

Carla Vigo Ortiz, la sobrina mayor de la reina Letizia (49 años), está a punto de cumplir años. Será el próximo miércoles, día 13 de octubre, cuando la hija de la malograda Érika Ortiz alcance la cifra de los 21. Un momento muy especial en el que afloran todos los sentimientos. Sus amigos, en cambio, se han adelantado a la fecha de aniversario y le han preparado este fin de semana una fiesta por todo lo alto a la joven aspirante a actriz.

Para la ocasión, Carla ha lucido un vestido exclusivo diseñado por el creativo José Perea. Una pieza de su firma en color plata con cuello halter, largo por debajo de la rodilla y volantes a la altura de la espalda. El festejo ha tenido lugar en un local en el centro de Madrid donde la sobrina de la reina de España acudió junto a su pareja, Álvaro, de quien no se separa desde que empezasen la relación.

A la entrada del evento, Vigo Ortiz atendía a los medios de comunicación convocados para este gran día. Ante la prensa, Carla confesaba que el año pasado pasó su cumpleaños en Alemania, país al que se fue a trabajar como au pair y donde no estaba contenta con lo que hacía. Ahora su vida es diferente, está estudiando arte dramático, sueña con triunfar en el mundo del espectáculo y asegura que se está preparando para ello.

La exposición pública de la sobrina de la Reina en los medios de comunicación no ha sentado bien a todos sus más allegados. Tampoco se siente Carla demasiado cómoda navegando en algunos de los ríos revueltos a los que conduce las redes sociales. Ha llegado a manifestar sentirse acosada.

"A veces he sentido acoso y está demasiado normalizado. Para hacerme daño hablan mal de mi madre, eso no lo paso". En los últimos días, algunos medios han publicado que la reina Letizia ha pedido a su sobrina que baje el nivel de contenido en su cuenta de Instagram, donde Carla publica siempre todo lo que desea desde su absoluta libertad. A este respecto, la joven ha declarado lo siguiente a Europa Press: "A mí nadie me ha mandado un mensaje diciéndome eso. Aunque lo hiciesen es normal, es mi familia y es normal que se preocupen, pero no lo han hecho".

A lo largo de sus stories de Instagram se ha podido ver cómo Carla Vigo ha disfrutado de una noche de cumpleaños rodeada de grandes amigos. Entre todos encargaron una tarta personalizada para ella con su nombre. Además, en un momento determinado de la noche, la hija del escultor Antonio Vigo recibió una gran sorpresa inesperada. Una de sus amigas, Amor Romeira (32), que le había manifestado previamente que no iba a poder acudir, se presentaba ante el asombro y la emoción de Carla, que se lanzaba a sus brazos casi entre lágrimas.

En la mañana de este domingo, ha publicado una preciosa fotografía en sus redes sociales con la que da las gracias a sus amigos por haberle dedicado una noche tan especial en un día tan señalado. "Os amo", ha posteado la sobrina de la reina de España. Por otro lado, la futura actriz ha empezado a recibir determinados mensajes donde la increpan.

Comentarios a los que ella misma les da altavoz replicando la crítica y respondiendo a sus haters. No obstante, la mayoría de mensajes públicos que recibe son cariñosos y ponen en valor la figura de esta joven que lucha día a día por encontrar su sitio, sin exigir ni pedir ayuda a nadie de su influyente y poderoso entorno familiar.

