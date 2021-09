Carla Vigo, ¿nueva estrella de Mediaset? Toda la verdad sobre su comentado fichaje

Mientras que la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz (15 años), acaparaba todos los titulares de este lunes por haber comenzado las clases de su Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, de manera paralela, otra Ortiz, en este caso Carla Vigo Ortiz (20), su prima hermana, era noticia por algo radicalmente diferente.

Según publican varios medios de comunicación, la sobrina mayor de la reina Letizia (48), ha fichado por el grupo de comunicación Mediaset España. En concreto, afirman que Carla Vigo se ha convertido en "colaboradora" del programa Sobreviviré After Show, presentado por Nagore Robles (38) y emitido en Mitele PLUS.

Una noticia que es cierta con matices. Matices que la propia joven aspirante a actriz intentó arrojar desde sus redes sociales, aunque no terminaron de quedar del todo claros. "Vengo a aclarar unas cuantas cosas. Lo primero, yo no voy a ser colaboradora de Sobreviviré. No sé de dónde se han sacado eso, pero eso no es verdad", empezó relatando.

Carla Vigo, en una imagen de archivo. Gtres

Y concluyó: "Lo segundo, en las noticias lo pintan como que voy a ir a Sálvame o algo así. No voy a ir ni a Sálvame ni a Socialité ni a ninguno de esos programas. Es uno que se llama Sobreviviré, que es por y para gente joven. Quedaos tranquilos y, por favor, para los medios, informaos bien antes de escribir una noticia y no pongáis cosas que son mentira, que la gente se lo cree todo".

Efectivamente, y según ha podido confirmar EL ESPAÑOL en exclusiva, Carla Vigo no consta en las fijas de tertulianos fijos del citado espacio audiovisual para su nueva temporada. La sobrina de la Reina, por el momento, sólo tiene el compromiso contractual para acudir una única vez y lo hará como invitada. Será este miércoles, día 1 de septiembre, cuando grabe su primer programa a las 14 horas junto al equipo de colaboradores y su flamante presentadora.

Un programa que será emitido poco después, a las 15 horas, en Mitele PLUS, la plataforma de pago de contenidos audiovisuales gestionada por Mediaset España en la que se pueden ver la mayor parte de la programación que emiten los canales del grupo: Telecinco, Cuatro, Divinity, BeMad, Boing, Factoría de Ficción y Energy.

La 'influencer' Carla Vigo Ortiz.

En ningún caso, tal y como ha podido confirmar este periódico en exclusiva, Carla Vigo hablará de su familia materna. Ni de sus abuelos, Jesús Ortiz (72) y Paloma Rocasolano (69), ni de sus tías, Letizia y Telma (47), ni de sus primas, las infantas Leonor y Sofía (14), por muy de actualidad que puedan llegar a estar. Tampoco se abordarán temas relacionados con la Familia Real o con la familia del rey Felipe VI (53). Nadie quiere incomodar a Carla en su debut. Sólo quieren su visión, su punto de vista y su análisis sobre algunos de los hilarantes temas que tratan en el programa.

Sobreviviré, producido por Bulldog TV y Megamedia, mezcla tertulia y talk show sobre la actualidad destacada en las redes sociales y el entorno online, así como el backstage de los realities del grupo y en su nueva etapa se mantendrá fiel al espíritu canalla, ácido y gamberro con el que nació, según ha adelantado Mediaset en un comunicado.

En la nueva temporada, replicará la fórmula ampliando su horario para abordar no sólo los realities del grupo, sino además otra serie de temas poco habituales desde un plató de televisión, y donde las redes sociales tendrán un papel fundamental ya que va dirigido a un público eminentemente digital, seguidor de los social media y la televisión, con la incorporación de nuevos comentaristas, principalmente influencers tiktokers e instagramers, entre los que se encuentra Carla Vigo de momento sólo para este miércoles.

Carla Vigo con chaqueta estampada de Coolhunting Madrid Comunicación y joyas de Lisi Fracchia en su primer acto público. Gtres

Estos tertulianos o invitados son ampliamente reconocidos en el ámbito de la televisión, abriendo con ellos nuevos lenguajes para llegar a nuevas audiencias sociales. Se incorpora también el influencer Malbert y el exconcursante de La isla de las tentaciones y Supervivientes Tom Brusse (29).

Marina Yers (21) regresará también al espacio y explicará dónde ha estado todo este tiempo en el que ha estado apartada del foco público, mientras que continuarán los tertulianos habituales Iban García (22), Elsa Ruiz (24), Alexia Rivas (28) y la representante Pilar Yuste.

[Más información: Carla Vigo brilla con plumas y diamantes: las imágenes de la sobrina de Letizia en su debut como modelo]

Sigue los temas que te interesan