Jordi Sánchez se pronuncia sobre el estado de salud de Antonio Resines y desvela el detalle que le ha enviado

Ya ha pasado una semana desde que Antonio Resines (67 años) se pronunció por primera vez tras su ingreso en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid por complicaciones derivadas del coronavirus. Entonces, a través de un comunicado, el actor que salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el pasado 28 de enero, pidió recuperarse "con tranquilidad y lejos del ruido mediático" y evitó dar mayor información sobre su evolución.

No fue hasta esta semana cuando se conocieron más detalles, gracias al testimonio de su compañero de profesión Jordi Sánchez (57). En una conexión en directo con Espejo Público, el programa que conduce Susanna Griso (52), el actor habló sobre sus nuevos proyectos, de su complicación por la covid-19 y de Antonio Resines, quien al igual que él ha pasado momentos difíciles tras su contagio.

"Le mandé la carta a Antonio y sé que la he leído. Sé que está mejor", expresó Jordi Sánchez, haciendo referencia a un texto que él escribió a su yo del pasado. "Yo sé que está mucho mejor", insistió el actor, dejando claro que su compañero evoluciona favorablemente desde que salió de la UCI. Sin embargo, el intérprete de La que se avecina no quiso hablar más al respecto porque creía que no era el indicado para ofrecer mayores detalles.

Jordi Sánchez, al igual que otros tantos compañeros de profesión que se han pronunciado sobre la salud de Resines, ha respetado la voluntad del actor y su familia, quienes se han mantenido con discreción desde que Resines ingresó en el hospital el pasado 23 de diciembre por "una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía Covid bilateral", de acuerdo con el parte médico.

Hasta que salió de la UCI, su mujer y principal apoyo, Ana Pérez-Lorente (56), únicamente se había limitado a decir que su marido se encontraba "estable". Tras su mejoría expresó que el actor estaba "fenomenal" y con "ánimo", pero evitó dar mayor información. Otras fuentes de su entorno pidieron a la prensa, a través de los reporteros de Europa Press, mucha calma. "Os rogamos comprendáis que en estos momentos la familia necesita tranquilidad y serenidad", comentaron. Quienes más se han pronunciado han sido los compañeros de profesión del intérprete.

La situación de Antonio Resines recuerda a la de Jordi Sánchez, quien también estuvo un mes en la UCI por complicaciones de la Covid-19 a comienzos de 2021. El actor catalán estuvo 24 días en coma y vivió momentos muy difíciles. Así lo contó, una vez más, en su reciente conversación con Susanna Griso. "El despertar es horrible porque te despiertas con mucha medicación encima. Entonces, yo me desperté pensando que mi hijo había muerto. Y las alucinaciones no son como los sueños, por mucho que te digan, tú crees que es verdad. Yo estuve un día y medio para creerme que no era cierto. Estaba hecho un desastre", expresó.

