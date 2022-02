María, la hija de Verónica Forqué, le rinde homenaje a su madre casi dos meses después de su muerte

A casi dos meses del fallecimiento de Verónica Forqué por "asfixia mecánica por ahorcadura", según desveló la autopsia, su única hija, María Iborra (31 años), ha querido rendirle un homenaje público a la actriz. Lo hizo la noche de este jueves 10 de febrero, poco antes de la madrugada, con una bonita fotografía colgada en sus stories de Instagram.

La joven Dj, que suele usar sus redes sociales para mostrar su trabajo, hizo un alto en sus habituales publicaciones para recordar a la intérprete. En concreto, colgó una imagen de Verónica en blanco y negro que fue captada en sus primeros años de vida. La instantánea está acompañada de su nombre y de un escueto, pero significativo mensaje que redactó María.

La única hija de la actriz, fruto de su matrimonio con el director de cine Manuel Iborra (70) escribió la palabra "mom", acompañada de dos iconos -un corazón y una lágrima en color rojo- que dan a entender el dolor que le ha supuesto la pérdida de su madre, quien fue hallada muerta en su casa de Madrid el 13 de diciembre de 2021.

La publicación que ha colgado María, la hija de Verónica Forqué, en sus redes sociales. Instagram

Desde entonces han sido pocas las veces que María se ha pronunciado al respecto. Pero cada vez que lo ha hecho ha dejado clara la buena sintonía que había entre ambas y el amor que se tenían. La primera vez que se pronunció fue el pasado 19 de diciembre, seis días después de la partida de Verónica Forqué. Entonces también utilizó su cuenta de Instagram para homenajearla con una serie de imágenes subidas a sus stories, que acompañó con mensajes como "Te quiero mamá", "La mejor mamá del mundo" o "La muerte no existe. Ahora mi madre está conmigo y con todos los que la aman". En aquella ocasión, además, subió otra instantánea en la que aparecía abrazada al féretro de su progenitora.

Casi una semana después de pronunciarse en redes, la hija de Verónica Forqué, conocida como Virgen María en su perfil de Instagram, le dedicó una desgarradora carta a la protagonista de Sé infiel y no mires con quién, escrita para la revista Shangay. Tras pedir que se acabe con la "vergüenza asociada a la salud mental", la Dj escribió: "Mi madre vino a dar luz. No se ha ido, solo está en otra habitación. No tiene cuerpo, pero su energía está más presente que nunca, porque ahora es omnipresente. Cuando necesito un abrazo se lo pido, tú puedes hacerlo también".

María y Verónica Forqué en una imagen captada en Madrid. Gtres

Según explicó María, la actriz "ya no se veía capaz" de dar luz como ser humano en la Tierra y "decidió irse a un plano más elevado y no material". "Ella me enseñó que la muerte no existe, que la reencarnación sí; que el cuerpo humano es solo eso, un cuerpo, que transporta lo que realmente somos y viaja infinitamente por el universo. Para finalizar, la joven expresó: "Te quiero infinito, mamá. ¡Qué envidia que ya sepas qué hay después de la muerte terrenal! Te siento, y nos vemos pronto, en la siguiente etapa, porque la vida dura un segundo. Hoy, el amor por su madre vuelve a quedar patentado en su última y emotiva publicación en redes.

