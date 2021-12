María, la hija de Verónica Forqué, arropada por numerosos amigos tras la muerte de su madre

La tarde de este martes 14 de diciembre los restos de Verónica Forqué han sido trasladados hasta el Tanatorio San Isidro de Madrid, procedentes del Anatómico Forense. Hasta allí se han desplazado sus compañeros de profesión, amigos y familiares, quienes le han dado el último adiós. Tampoco ha faltado su única hija, María Ibarra Forqué (31), con quien tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL, mantenía una relación "buenísima" y "de admiración mutua".

En su día más triste, la joven ha estado arropada por numerosos amigos y el círculo cercano de la intérprete, quien se quitó la vida en su domicilio en Madrid este lunes 13 de diciembre. Aunque las informaciones apuntan que Verónica Forqué se ahorcó en su casa, el resultado de la prueba no se ha hecho público por expreso deseo de la familia.

María Forqué ha recibido flores de mano de sus amigos y principales apoyo en este momento tan duro. Gtres

Durante el tanatorio, María Ibarra Forqué ha recibido varias flores de las manos de sus amigos, quienes se han convertido en su gran apoyo, al igual que su pareja, Paco Polo. A diferencia de este martes, cuando no pudo contener las lágrimas tras dejar el domicilio de su madre mientras la Policía Científica hacía su trabajo, en la casa funeraria la joven se ha mostrado con el rostro serio y algo más serena.

María y Verónica Forqué siempre fueron muy cercanas. Según ha confirmado a este periódico una fuente próxima a la fallecida actriz, la joven "era su debilidad". Su vínculo era muy fuerte y sentían mutua admiración. Así quedó reflejado en varias ocasiones en las que la intérprete madrileña afirmó ante la prensa sentir orgullo por su hija y su trabajo artístico, a pesar de lo polémico. "Mi hija es muy valiente. Me da un poco de vértigo, pero la adoro. Yo era transgresora, pero no tanto", confesó la protagonista de Sé infiel y no mires con quién en una entrevista concedida a LOC.

María Ibarra Forqué ha despedido a su madre, quien se quitó la vida en su domicilio de Madrid. Gtres

La admiración de Verónica Forqué por su hija también quedó reflejada en la visita que esta le hizo durante su participación en el programa MasterChef Celebrity. Frente a la audiencia del talent show la ganadora de cuatro premios Goya dijo que María era lo mejor que le había pasado en la vida. De hecho, la última fotografía que hizo pública la actriz en sus redes sociales forma parte de este gran momento. "¡Esta noche es especial!", escribió la artista el pasado 15 de noviembre junto a una bonita imagen en la que aparecía abrazando por la espalda a su hija, su cómplice y mayor regalo.

Hasta ahora, la joven que ha quedado huérfana de madre, no se ha pronunciado públicamente sobre la inesperada partida de Verónica Forqué. Solo ella y sus seres queridos son conocedores de su profundo dolor. Este lunes 13 de diciembre, María Ibarra Forqué perdió para siempre a su progenitora, a su amiga y a su mayor fan.

[Más información: Consternación y lágrimas en la capilla ardiente de Verónica Forqué: familiares y amigos le dan el último adiós]

Sigue los temas que te interesan