Un mes sin Verónica Forqué: sabemos quién vive en su casa y la emotiva historia familiar del inmueble

Justo un mes ha transcurrido desde que la celebérrima actriz Verónica Forqué se quitara la vida en su domicilio del madrileño barrio de Chamartín. Fue el 13 de diciembre de 2021 el día en que Forqué no pudo más y, tras varios años batallando infatigable contra la depresión que padecía, su cuerpo sin vida fue hallado en el baño de su casa tras una llamada al 112 alertando de un intento autolítico.

48 horas después del trágico suceso, la autopsia practicada al cadáver de la famosa intérprete confirmaba el suicidio en su hogar. La protagonista de películas como Kika y Sé infiel y no mires con quién presentaba una lesión traumática en el cuello y el deceso se produjo por una asfixia mecánica por ahorcadura. Aquel aciago día, su domicilio, situado en la calle Víctor de la Serna, cerca de conocido Parque de Berlín, se convirtió en un hervidero de cámaras y medios de comunicación.

El pasado 13 de diciembre la única hija de la actriz, María Iborra Forqué (31), fue captada por los fotógrafos saliendo, abatida, del domicilio de su madre en compañía de su pareja sentimental, Rafael García, y de la mascota de Verónica. Este 13 de enero de 2022, un mes después, la tranquilidad ha vuelto a la citada calle madrileña y EL ESPAÑOL se ha desplazado hasta el que fue el hogar de Forqué para conocer si sobre él se ha tomado alguna decisión al respecto; bien ponerlo a la venta o alquilarlo.

Imagen del portal donde vivió la malograda intérprete hasta el pasado 13 de diciembre de 2021. EL ESPAÑOL

Según la información que ha podido recabar en exclusiva este periódico, sobre el inmueble donde vivió Verónica Forqué no cuelga ningún cartel de venta o alquiler. De momento. "Todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto, que yo sepa. Lo que sí te puedo decir es que en estos momentos en el piso están viviendo unos familiares", informa una fuente de total solvencia, quien prefiere mantenerse en el anonimato. No es fácil para la familia, ni para la hija de la intérprete, desprenderse de un piso con tanta historia y poso emocional. "La última palabra la tendría María, pero en acuerdo con otros familiares", se añade.

Una vecina de Verónica arroja más luz sobre este presunto entente familiar llegado el momento, en conversación con EL ESPAÑOL: "Yo no sé qué harán con la casa o cómo lo harán, pero no hay que olvidar que Álvaro, el hermano fallecido de Verónica, tenía hijos". En este punto del relato, cabe recordar que la muerte del hermano de la actriz, en 2014, la hundió por completo y dio pie a su enfermedad depresiva, confesada por la propia Forqué. En otro orden de cosas, la actriz, ganadora de cuatro Goyas, vivía en un piso primero y su casa daba a la parte de atrás del edificio, a la zona del patio, como explica a este medio quien bien lo sabe.

Fotografía perteneciente a la parte de atrás del edificio donde vivió Forqué, a la zona del patio, hacia donde estaba enfocada su vivienda. EL ESPAÑOL

Una de las razones por las que más le duele a la familia deshacerse de la casa es por los recuerdos que atesora intramuros, y por su importante carga familiar. No en vano, la casa pertenecía anteriormente a los padres de Verónica, el reconocido director y guionista José María Forqué, y la escritora argentina Carmen Vázquez-Vigo. Hace muchos años, el inmueble hizo las veces de oficina de trabajo del conocido director, José María. Era su centro de operaciones. "Cuando él falleció, se vino a vivir aquí la madre, Carmen, hasta su muerte. Ella quería una casa más recogida y a mano. Luego el piso estuvo vacío un tiempo".

Amplía la información la fuente consultada con lo que sigue: "Hace algo más de un año se terminó una importante reforma que se le hizo a la casa. Entonces, fue cuando se vino aquí Verónica. Fíjate, la reforma se había hecho para ella..." Antes de su última residencia, Forqué vivió en Pozuelo de Alarcón, en un gran piso ubicado en una tranquila urbanización con zonas comunes, pistas deportivas, piscina y parque infantil.

Otro enfoque de la parte trasera de la que fue vivienda de Verónica Forqué en Madrid. EL ESPAÑOL

Otra vecina de la malograda Forqué, residente en su misma planta, explica que la actriz "apenas llevaba tiempo viviendo aquí", y que el trato con sus vecinos era meramente cordial: "Yo con quien de verdad tenía trato era con su madre, pero con ella tan solo el hola y adiós que te cruzas en el rellano".

Tampoco Verónica hacía mucha vida social en el barrio, tal y como ha podido comprobar este periódico en los diversos comercios y establecimientos cercanos a su domicilio. Por último, se confía en que la hija de la actriz, María Iborra, ha vuelto a ser vista en el piso de su madre tras el deceso de ésta: "Por lo que se comenta por aquí, sí que ha estado viniendo para organizar cosas y demás. Es lógico. Se dice que la chica estuvo muy pendiente de su madre y estaban muy unidas". María Iborra vive en un ático en el barrio de San Bernardo.

La emotiva despedida de su hija

10 días después de la muerte de la Forqué, su hija le dedicó una emotiva despedida en forma de carta escrita para la revista Shangay. La especial misiva llevaba como título: Un ser de luz llamado Verónica Forqué. Todo un homenaje repleto de amor a su madre fallecida. En sus líneas redactadas, María pidió que se acabase con "la vergüenza asociada a la salud mental", y opinó que "hay que normalizarla como normalizamos tener un constipado", porque "si se esconden los problemas mentales no se pueden solucionar".

Verónica Forqué junto a su hija, María, en una imagen de archivo fechada en 2018. Gtres

"¡Cómo no vamos a tener problemas mentales en esta sociedad de consumismo, llena de gente arisca y egoísta! Sería antinatural", detallaba María Iborra Forqué en su escrito. "Mi madre vino a dar luz. No se ha ido, solo está en otra habitación. No tiene cuerpo, pero su energía está más presente que nunca, porque ahora es omnipresente. Cuando necesito un abrazo se lo pido, tú puedes hacerlo también", aseguró María.

La joven añadió que su madre "ya no se veía capaz" de dar luz como ser humano en la Tierra y "decidió irse a un plano más elevado y no material": "Ella me enseñó que la muerte no existe, que la reencarnación sí; que el cuerpo humano es solo eso, un cuerpo, que transporta lo que realmente somos y viaja infinitamente por el universo".

Iborra terminó la misiva: "Tenemos que cambiar esta manera triste y negativa de ver la muerte en Occidente, porque es irreal y nos hace sufrir. Y el suicidio también está muy estigmatizado por la influencia de la Iglesia. ¿Por qué alguien no puede acabar con su vida, si es suya? Quién mejor que uno mismo para decidir que no quiere seguir más en este juego e irse al siguiente".

