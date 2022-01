El sorprendente proyecto de Ricardo, el hijo de Antonio Resines: en qué consiste y el gran apoyo del actor

Llegan, por fin, buenas noticias desde el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, donde se encuentra ingresado el afamado y querido actor Antonio Resines (67 años), a causa de la Covid-19, desde el 22 de diciembre de 2021.

24 días han transcurrido desde que Resines entrara en la UCI y, tras semanas críticas y con el alma de la familia y amigos en vilo, su evolución parece un hecho, no sin dejar de ser prudentes.

"Ha pegado una mejora ya buena, está remontando", aseguró hace unos días su buen amigo, Jesús Calleja (56). Un soplo de esperanza y alegría para la familia del también director de cine. Su mujer, Ana Pérez-Lorente (56), está a su lado, inasequible al desaliento, día y noche.

El actor Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez-Lorente, en una imagen tomada en septiembre de 2019. Gtres

Ella atiende a las explicaciones de los médicos y las muchas llamadas que el afamado actor recibe diariamente, de familiares y amigos, preocupándose por su estado. Ana se ha convertido, involuntariamente, en la voz de su marido, en su portavoz oficial. "Sigue estable. Hay que tener paciencia y que continúe estable es la buena noticia. No queremos dar más detalles, muchísimas gracias", ha asegurado recientemente. No está sola, al menos en la preocupación.

Ricardo Fernández de Mateo, el hijo que Resines tuvo fruto de su relación amorosa con Marisol de Mateo, también sigue de cerca el día a día de su padre, de su ejemplo de vida. Hace unos días, EL ESPAÑOL realizaba un perfil de este joven, ayudante de dirección y que ha llegado a trabajar junto a su progenitor en producciones como Aquí paz y después gloria, serie emitida en Telecinco.

Ahora, este periódico ha averiguado el innovador y sorprendente proyecto que Ricardo ha fundado junto a una buena amiga, María. Se trata de la marca española RIK&ME, una firma "especializada en mochilas inteligentes y multifuncionales", como se puede leer en su página web. "Presentamos una colección de mochilas antirrobo con salida Usb, mochilas solares y con pantalla led y una colección de camisetas con diseño de Madrid exclusivo diseñado por Javier Mariscal", añaden.

Es un ilusionante proyecto en el que Ricardo Fernández de Mateo cree y apostó fuerte, como explica a este medio alguien cercano a su padre: "Es un tipo fantástico, humilde, trabajador y con unas ideas brillantes. Ricardo no vale para hacer solo una cosa y ser ayudante de dirección le sabe a poco". Necesitaba ser útil y ayudar y dejar huella.

"Los creadores de RIK&ME, Ricardo y María, decidieron emprender un viaje juntos en el mundo empresarial y para ello sustituyeron su mochila emocional cargada de incertidumbre y apostar por unas mochilas multifuncionales e inteligentes que nos hicieran la vida más fácil", se puede leer en la página oficial.

Según ha podido consultar este medio, los precios de estas mochilas inteligentes oscilan entre los 90 y los 160 euros. Tanto Ricardo como su amiga, María, poco a poco van recogiendo sus frutos y ya han expuesto su producto en la conocida feria Momad, como se confirma a EL ESPAÑOL.

Fernández de Mateo, como ya explicó en otro artículo este medio, siempre quiso labrarse su futuro con esfuerzo y sin valerse del apellido de su padre. Como prueba de ello, están sus redes sociales, donde tan solo cuenta con casi 590 seguidores.

No parece su objetivo incrementar esa cifra exponencialmente: sigue y le siguen las personas que le interesan. En la red, se hace llamar "Mítico", y en ella, de forma casual y natural, expone su día a día y sus grandes pasiones: el trabajo, los amigos, la naturaleza, el deporte y, cómo no, su nuevo proyecto de mochilas.

Apenas tiene en su red social 30 publicaciones y solo aparece junto a su padre en dos. Eso sí, en una de ellas haciendo promoción de RIK&ME. Ricardo no postea nada acompañando a la imagen. En ella, aparecen padre e hijo sonrientes mirando a cámara, y Resines señala la mochila que lleva colgada su hijo, a modo de promoción. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar: "Míticos", "Ese Rick & Family", "Está baboso el papá".

La última vez que Ricardo subió una historia a Instagram fue un vídeo, el 15 de diciembre de 2021. En él, aparece el actor Edu Soto (43) haciendo promoción de las mochilas, bajo el siguiente texto: "El actor Edu Soto ya tiene su mochila RIK&ME. Regalo perfecto para estas navidades. Entra en nuestra web www.rikandme.com y elige la que más te guste".

La vez que Resines habló de su hijo

Ricardo siempre quiso labrarse su propio futuro lejos de la mediática sombra de su progenitor. Como detalle: el primer apellido de Antonio no es Resines, sino Fernández. Resines es su segundo y quiso utilizarlo a nivel artístico. De aquella decisión se ha ayudado su hijo Ricardo para hacerse un nombre en la industria audiovisual.

En febrero de 2020, en el programa Mi casa es la tuya, de TVE, presentado por Bertín Osborne (67), fue la última vez que Resines habló de su hijo Ricardo. "Yo me quedé con mi hijo desde los 8 años hasta que se fue de casa. No soy el mejor ni el peor padre, he estado mucho tiempo fuera. Nos hemos peleado, pero he sido un padre normal", explicó, escueto.

Y añadió: "Nunca he contado que es hijo mío, él es Fernández, que ese es mi verdadero primer apellido, Resines lo lleva de tercero". En este punto del relato, cabe destacar que Ricardo vivió bajo el mismo techo de su padre, en efecto, desde los ocho años, desde que el matrimonio de Antonio con Marisol de Mateo terminó en 1992.

Resines y su historia de amor con Ana

El director de cine Antonio Resines y su mujer, Ana Pérez-Lorente, en un evento público en enero de 2020. Gtres

Antonio Resines y el gran amor de su vida, Ana Pérez-Lorente, contrajeron matrimonio el 10 de octubre de 2020, tras más de 30 años como pareja sentimental. El actor y la directora y productora de cine, que en estas tres décadas han superado hasta dos rupturas, se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima en la que estuvieron acompañados por un grupo muy reducido de familiares.

La pandemia de coronavirus impidió que pudiera hacerse una gran celebración. Un año y dos meses después de tomar esa decisión, la enfermedad, la Covid-19, ha llevado a Resines a permanecer ingresado en la UCI, donde aún hoy sigue. A su lado, en los horarios permitidos, continúa junto a él su esposa, mostrándole cariño, apoyo y el amor propio y de los suyos.

Fue el miércoles 22 de diciembre de 2021 cuando Antonio Resines ingresó en el citado centro hospitalario de la capital española por problemas derivados de la Covid-19. El comunicado del Gregorio Marañón a los medios en aquel momento indicó que la situación clínica de Resines era "estable" y que se encontraba "consciente", sin "precisar ventilación mecánica invasiva y recibiendo tratamientos y oxigenoterapia a alto flujo".

Ante esta delicada circunstancia, fuentes de la familia pidieron mucha calma en todo lo relativo al estado de salud de Resines: "Os agradecemos el interés y el cariño, pero os rogamos comprendáis que en estos momentos la familia necesita tranquilidad y serenidad".

