Camilín, tras 50 días en la UCI con respiración asistida: su traslado a planta y la esperanza de los médicos

Camilo Blanes Ornelas (38 años), el hijo del malogrado Camilo Sesto, continúa ingresado en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda desde el pasado mes de noviembre de 2021.

Han pasado 50 días desde que Camilín, como se lo conoce en la prensa del corazón, ingresara de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del citado hospital en un estado que revestía gravedad, y con un pronóstico "reservado", tal y como se informó.

Cabe recordar que, según las primeras informaciones, el joven había pasado, supuestamente, varios días de fiesta en su casa de Torrelodones celebrando su cumpleaños. Después, se informó desde su entorno que este ingreso se debía a una caída de su bicicleta, y a un mal golpe como consecuencia que lo mantuvo inconsciente en el suelo en pleno invierno.

Camilo Blanes Ornelas en una imagen de archivo a las puertas del que hoy es su domicilio. Gtres

Sea como fuere, lo que es un hecho es que Camilo Blanes ha pasado toda la Navidad ingresado en la UCI. Ahora, EL ESPAÑOL conoce detalles de su estado de salud y de una importante evolución. Camilín ha pasado unas semanas "pendiente de un hilo, se temía lo peor y así se lo hacían saber a su madre", explica una fuente cercana a la familia. Sufrió un fallo multiorgánico como consecuencia de su accidente.

El mayor problema al que se ha enfrentado en estas semanas son sus órganos, que se encuentran "muy perjudicados", y hacen que su estado sea más débil aún, como se avanzó hace unos días en 20Minutos. También le ha pasado seria factura la neumonía que le sobrevino tras estar tanto tiempo en el suelo inconsciente el día de su caída: "Sus pulmones tampoco están bien y un riñón lo tiene mal". Desde que ingresó, Blanes Ornelas ha estado con respiración asistida y completamente sedado. No obstante, esto ha cambiado en las últimas horas.

De hecho, según la información que maneja este medio, Camilín ya se encuentra en planta y ha abandonado, pues, la zona de peligro: "Me lo acaba de decir su madre, que lo pasaban a planta. No te imaginas la felicidad que tiene Lourdes". Eso sí, se explica a este medio que este capital paso en su evolución no es definitivo y que se observará cómo reacciona al cambio. Los médicos han sido muy directos y francos con la madre de Camilín: queda mucho camino por recorrer y el alta hospitalaria aún queda muy lejos.

Camilín ha comenzado a ingerir comida, aunque basada en una dieta blanda. Cuenta una persona que bien lo sabe que Camilo Blanes, al ser plenamente consciente de todo lo que le sucedió aquel día del accidente, y del tiempo que lleva ingresado, ha recapacitado. Quiere y desea coger las riendas de su vida de una vez por todas y ha pedido la ayuda pertinente. "Ese es el mayor regalo que se le puede hacer a Lourdes tras haber pasado las navidades más duras de su vida", se añade.

Camilo Blanes Ornelas por las calles de Madrid tras el fallecimiento de su padre, en septiembre de 2019. Gtres

A su lado, día y noche, está su madre, quien lo acompañó en su ingreso y no lo ha dejado solo en ningún momento. En las últimas semanas, este medio pudo conocer detalles de la actual vida de Camilo Blanes. El entorno del hijo de Camilo Sesto "preocupa mucho a su madre", quien ya no sabe qué hacer para meter en vereda a su hijo. Se ha planteado de todo, desde incapacitarlo -se ha informado seriamente con la abogada Teresa Bueyes, como informa Saúl Ortiz-, hasta llevárselo de vuelta a México, un país donde se protege mucho más, con leyes, situaciones tan extremas.

Camilo ha vivido en un abismo preocupante. Además, según se hace constar, Camilo y su pareja, María, han pasado por "serias crisis" en los últimos meses. En la actualidad, viven otro hondo bache y todavía no han resuelto sus diferencias, aunque se han aparcado ante este revés de salud: "Tienen pendiente una conversación. María está un poco agotada".

Las crisis en la pareja se habían vuelto frecuentes, derivadas de las discusiones y desacuerdos por el modo de vivir de Camilo hijo. María comenzó a no poder controlar a su pareja. Ella sigue estando muy pendiente de Camilín. Tanto es así que, según se explicó, María visita a Camilo en el hospital y se turna con Lourdes en los cuidados.

Camilo Sesto junto a su hijo, Camilín, en una imagen antigua.

La comunicación con la madre de este, Lourdes, sigue siendo fluida y las dos están mano a mano. "Ella confía en que este susto le haga recapacitar y puedan volver a tener una relación normal, como al principio. María es muy buena niña y siempre dice que Camilo, estando en sus cabales, es un tipo encantador", confía quien bien conoce la situación.

El hijo de Lourdes Ornelas está estable y va camino de la recuperación total. Era el 25 de noviembre de 2021 cuando Camilo era ingresado de urgencia en el citado centro médico tras celebrar su cumpleaños en su casa de Torrelodones y pasar, presuntamente, varios días de fiesta. Otros medios de comunicación afirmaron que el verdadero motivo de su hospitalización fue una aparatosa caída con su bicicleta.

