El abismo de Camilín: grave crisis con su pareja y su entorno lo intenta alejar de su madre, Lourdes Ornelas

Camilo Blanes Ornelas (38 años), el hijo del malogrado Camilo Sesto, continúa ingresado en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda después de varios días de fiesta en su casa de Torrelodones. Su madre, Lourdes Ornelas, arguyó, en cambio, que el ingreso se había producido únicamente por una mala caída de una bicicleta, percance que le produjo problemas respiratorios. Sea como fuere, la preocupación por la salud de Camilín ha mantenido en vilo a su entorno, pues se ha llegado a temer lo peor a raíz de su paso por la UCI y su pronóstico "reservado".

Este pasado fin de semana varios programas de televisión informaron de que Camilo Blanes había mejorado y lo trasladaron a planta. Una información que EL ESPAÑOL ha podido desmentir a través de dos fuentes: su situación todavía reviste gravedad y, aunque se informó que podría recibir el alta hospitalaria este martes 30 de noviembre, finalmente su estancia se alargará unos días más. A su lado, día y noche, está su madre, quien lo acompañó en su ingreso y no lo ha dejado solo en ningún momento. En las últimas horas, este medio ha podido conocer detalles de la actual vida de Camilo Blanes.

El entorno del hijo de Camilo Sesto "preocupa mucho a su madre", quien ya no sabe qué hacer para meter en vereda a su hijo. Se ha planteado de todo, desde incapacitarlo -se ha informado seriamente con la abogada Teresa Bueyes, como informa Saúl Ortiz-, hasta llevárselo de vuelta a México, un país donde se protege mucho más, con leyes, situaciones tan extremas. Camilo vive en un abismo preocupante y, de momento, sin retorno. No quiere ser ayudado. Según se hace constar, Camilo y su pareja, María, han pasado por "serias crisis" en los últimos meses. En la actualidad, viven otro hondo bache y todavía no han resuelto sus diferencias, aunque se han aparcado ante este revés de salud: "Tienen pendiente una conversación. María está un poco agotada". Las crisis en la pareja se habían vuelto frecuentes, derivadas de las discusiones y desacuerdos por el modo de vivir de Camilo hijo. María comenzó a no poder controlar a su pareja. Ella sigue estando muy pendiente de Camilín. Tanto es así que, según se explica, este pasado lunes María ha vuelto a visitar a Camilo en el hospital.

La comunicación con la madre de este, Lourdes, sigue siendo fluida y las dos están mano a mano. "Ella confía en que este susto le haga recapacitar y puedan volver a tener una relación normal, como al principio. María es muy buena niña y siempre dice que Camilo, estando en sus cabales, es un tipo encantador", confía quien bien conoce la situación.

María fue la primera en advertir que las compañías de Camilín no eran muy aconsejables. Según cuenta el informante, "esas personas están aconsejando malamente a Camilo y lo están poniendo, incluso, en contra de su madre. Dicen que ella solo quiere el dinero y dejarlo a él sin nada". Pese a esta información, otra fuente aclara el "desconcierto" de Lourdes Ornelas, quien desmiente de pleno todas estas "tonterías sin sentido". Sostiene que esas personas flaco favor le hacen a Camilo Blanes y son las compañías que va a intentar alejar de su hijo.

El hijo de Lourdes Ornelas está estable y va camino de la recuperación total. Era el pasado jueves, día 25 de noviembre, cuando Camilo era ingresado de urgencia en el citado centro médico tras celebrar su cumpleaños en su casa de Torrelodones y pasar, presuntamente, varios días de fiesta. Otros medios de comunicación afirmaron que el verdadero motivo de su hospitalización fue una aparatosa caída con su bicicleta.

Hablan amigos y vecinos

Este pasado fin de semana, el espacio Socialité se desplazaba hasta la zona donde vive Camilo Blanes y lograba hablar con algunos vecinos. "A mí me da cosilla, lo he visto varias veces por aquí muy solo", expresaba una joven. Lo más llamativo es que ninguno de los vecinos a los que se ha interpelado tiene constancia de que haya habido una gran fiesta y mucho menos que haya durado días. Y que si hubiera sido así, lo habrían escuchado, apuntan. Otro de los habitantes de la urbanización, en cambio, sostiene que Camilín está de fiesta todos los días. "Conocemos al niño, a Camilín, que está todos los días de fiesta. Algunas veces lo vemos por ahí con cuatro elementos que son como él", concluye.

"La madre nos ha amenazado diciendo que va a hacer las cosas a su estilo, al estilo México", expresaba, por su parte, uno de los colegas de Blanes. Estos amigos afirman tener miedo a Lourdes Ornelas, y desvelaban que, según Camilín, su madre y su exnovia están conchabadas para "manipularlo" y "sacarle todo el dinero". "Yo he vivido situaciones en directo de ir al banco y anularle la tarjeta. Él saca dinero de 600 en 600 euros cada vez que va al cajero. Su padre dejó todo atado para que su madre no se llevase ni un euro", concluye uno de estos dos amigos, que ha preferido no mostrar su rostro por seguridad.

Según estas dos personas, la vida de Camilo Blanes se trunca definitivamente con la muerte de su padre, Camilo Sesto. "Tiene manía persecutoria y cree que lo van a secuestrar. Quiere vivir tranquilo. Es muy buen chaval, no quiere llamar la atención. Es muy selectivo, de tonto no tiene un pelo. La gente que no le interesa le da un carpetazo".

El 8 de septiembre de 2018, la vida de Camilín cambió para siempre. Aquel domingo negro fallecía una de las estrellas más grandes de la música española a nivel global -vendió 75 millones de discos en todo el mundo-. La voz de Camilo se apagaba para siempre y sus fans lloraban la muerte de su ídolo. Camilín, en cambio, penaba por la marcha de su padre, cuya pérdida, según su círculo cercano, todavía hoy no ha logrado superar.

