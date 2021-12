Camilín vive sus Navidades más críticas ingresado en la UCI: su madre desvela la última hora de su estado

Camilo Blanes Ornelas (38 años), el hijo del malogrado Camilo Sesto, continúa ingresado en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda desde el pasado mes de noviembre. Lleva, pues, más de un mes en la Unidad de Cuidados Intensivos y ha pasado unas semanas en las que su estado de salud revestía mucha gravedad y su pronóstico era reservado.

Cabe recordar que, según las primeras informaciones, el joven había pasado, supuestamente, varios días de fiesta en su casa de Torrelodones celebrando su cumpleaños. Después, se informó desde su entorno que este ingreso se debía a una caída de su bicicleta, y a un mal golpe como consecuencia que lo mantuvo inconsciente en el suelo en pleno invierno. Sea como fuere, lo que es un hecho es que el joven continúa en la UCI. Allí pasó la Nochebuena y día de Navidad y así ocurrirá con Fin de Año. De momento, no hay visos de que pueda pasar a planta.

Camilo Blanes Ornelas en una imagen de archivo.

Eso sí, pese al aciago panorama, parece que se atisba luz de esperanza en su estado de salud. Al menos, es lo que informa su madre, Lourdes Ornelas, al medio Informalia: "Estoy bien, fuerte, lo peor ya ha pasado y mi hijo Camilo ha experimentado una mejoría, aunque se encuentra muy débil, pero todas las pruebas que le están haciendo son muy satisfactorias. Te puedes imaginar lo contenta que me siento". Hace unas semanas, EL ESPAÑOL se puso en contacto con Christina Rapado, expareja sentimental de Camilo Blanes, y así hablaba de Lourdes Ornelas: "El estado de salud real de Camilo Blanes sólo lo sabe su madre. Y su madre da la información que quiere. Porque cuando tú vas al hospital, no te pueden decir nada. Si ella dice que está en planta, está en planta. Si ella dice que está en la UCI, está en la UCI. Yo tengo amigos en el hospital y me dicen que va avanzado favorablemente. La única que tiene la información es Lourdes y nada más que ella".

Para Rapado, el principal problema de Camilín es que, una vez en la diversión de la noche, no conoce fin: "Él es un chico normal que se toma sus cervezas y todo bien. Pero cuando se toma una cerveza, pasa al gin tonic y de ahí, toma otras cosas... Tiene muy mal beber. Nosotros hemos ido al cine, hemos tomado un café, un refresco... Él no necesita tomar nada recién levantado, como estos cocainómanos que se la toman ya por la mañana. Lo suyo son adicciones de fiesta. Él puede estar un mes fantástico y si un día sale, se pasa tres días de fiesta. Su problema es que no tiene fin".

A su lado, día y noche, está su madre, quien lo acompañó en su ingreso y no lo ha dejado solo en ningún momento. En las últimas semanas, este medio pudo conocer detalles de la actual vida de Camilo Blanes. El entorno del hijo de Camilo Sesto "preocupa mucho a su madre", quien ya no sabe qué hacer para meter en vereda a su hijo. Se ha planteado de todo, desde incapacitarlo -se ha informado seriamente con la abogada Teresa Bueyes, como informa Saúl Ortiz-, hasta llevárselo de vuelta a México, un país donde se protege mucho más, con leyes, situaciones tan extremas.

Camilo Sesto junto a su hijo, Camilín, en una imagen antigua.

Camilo vive en un abismo preocupante y, de momento, sin retorno. No quiere ser ayudado. Según se hace constar, Camilo y su pareja, María, han pasado por "serias crisis" en los últimos meses. En la actualidad, viven otro hondo bache y todavía no han resuelto sus diferencias, aunque se han aparcado ante este revés de salud: "Tienen pendiente una conversación. María está un poco agotada". Las crisis en la pareja se habían vuelto frecuentes, derivadas de las discusiones y desacuerdos por el modo de vivir de Camilo hijo. María comenzó a no poder controlar a su pareja. Ella sigue estando muy pendiente de Camilín. Tanto es así que, según se explicó, María visita a Camilo en el hospital y se turna con Lourdes en los cuidados.

La comunicación con la madre de este, Lourdes, sigue siendo fluida y las dos están mano a mano. "Ella confía en que este susto le haga recapacitar y puedan volver a tener una relación normal, como al principio. María es muy buena niña y siempre dice que Camilo, estando en sus cabales, es un tipo encantador", confía quien bien conoce la situación.

El hijo de Lourdes Ornelas está estable y va camino de la recuperación total. Era el pasado jueves, día 25 de noviembre, cuando Camilo era ingresado de urgencia en el citado centro médico tras celebrar su cumpleaños en su casa de Torrelodones y pasar, presuntamente, varios días de fiesta. Otros medios de comunicación afirmaron que el verdadero motivo de su hospitalización fue una aparatosa caída con su bicicleta.

