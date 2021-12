Christina, exnovia de Camilín: "Su madre está con una abogada en el hospital. Quiere inhabilitarlo"

El 8 de septiembre de 2018, la vida de Camilo Blanes, Camilín (38 años), para todos aquellos que lo quieren bien, cambió para siempre. Aquel domingo negro fallecía una de las estrellas más grandes de la música española a nivel global, Camilo Sesto. Su voz se apagaba para siempre y sus fans lloraban la muerte del ídolo. Camilín, en cambio, penaba por la marcha de su padre, cuya pérdida todavía hoy no superado.

El pasado 25 de noviembre, hace casi dos semanas, el heredero universal de Camilo Sesto ingresaba de urgencia en la UCI del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda con pronóstico grave. Según las primeras informaciones, el joven había pasado, supuestamente, varios días de fiesta en su casa de Torrelodones celebrando su cumpleaños.

Ahora EL ESPAÑOL ha contactado con su expareja, Christina, que ha sentido la necesidad de desahogarse puesto que la madre de él, Lourdes Ornelas, no le permite visitarlo en el centro clínico donde se encuentra.

Camilo Blanes y Christina Rapado en la época en la que eran novios. Cedida

Ante todo, Christina, ¿cómo está Camilo?

El estado de salud real de Camilo Blanes sólo lo sabe su madre. Y su madre da la información que quiere. Porque cuando tú vas al hospital, no te pueden decir nada. Si ella dice que está en planta, está en planta. Si ella dice que está en la UCI, está en la UCI. Yo tengo amigos en el hospital y me dicen que va avanzado favorablemente. La única que tiene la información es Lourdes y nada más que ella.

¿Cómo empezó su relación con él?

Empezamos la relación en el año 2008. Fue una relación de dos años, de idas y venidas. En aquella época, sí que es cierto que Camilo Sesto no le daba dinero. Él vivía con unos dominicanos en la Glorieta de Quevedo y su madre, Lourdes Ornelas, estaba en México. Yo he llegado a ver que no había comida en su repisa de la nevera y le he hecho la compra. Nos enganchamos mucho. Él es muy divertido.

¿Cómo se conocieron?

En un antro de mala muerte que se llamaba El mito. A ver, era un after. Pasamos tres días juntos. Él venía con las adicciones de casa. Es cierto que si yo he estado con él y ha surgido pegarnos una fiesta, lo hemos hecho, pero yo no he tenido jamás ningún enganche.

¿Adicciones en plural? Siempre se habló de alcohol.

Él es un chico normal que se toma sus cervezas y todo bien. Pero cuando se toma una cerveza, pasa al gin tonic y de ahí, toma otras cosas... Tiene muy mal beber. Nosotros hemos ido al cine, hemos tomado un café, un refresco... Él no necesita tomar nada recién levantado, como estos cocainómanos que se la toman ya por la mañana. Lo suyo son adicciones de fiesta. Él puede estar un mes fantástico y si un día sale, se pasa tres días de fiesta. Su problema es que no tiene fin.

¿A qué se dedica laboralmente?

Iba a sacar un disco con Sony Latin. Iba a hacer un disco con Juan Tarodo, el baterista de Olé Olé y son proyectos que ha dejado a la mitad porque ahora que es heredero universal y tiene tantísimo dinero no le interesa nada. Él es feliz en su casa, jugando a la Play, es muy solitario. Y si un día se tercia y se pega una fiesta de dos, tres o cinco días, pues lo hace.

Christina Rapado, expareja de Camilo Blanes.

¿Quiénes son sus amigos de verdad?

No tiene. La persona que más lo conoce soy yo. Después de que estuvimos juntos, se fue a México porque tocó fondo y se fue con su madre. El problema es que él ha tenido siempre a gente a su alrededor poniéndole la cabeza como un bombo. Como Lydia Lozano. Ella ha vendido mucha mierda de Camilín y siempre va de que ha formado parte de la familia de Camilo Sesto. Para nada. Camilo Sesto no la soportaba. Camilín decía: "¿Esta señora qué quiere?". Lourdes no la soporta tampoco. La llama "cara de perro", "estafadora" y "ladrona". El otro día las dos hablando por teléfono en Sálvame: "Ay, Lulú" y la otra "ay, Lily". Con esos dos nombres, vaya dos nombres, Lulú y Lily, parecen dos travestis de Chueca.

¿Y su relación actual con Camilín cómo es?

Una relación pasional. Basada en los excesos, en la noche, en las locuras, en la diversión y en el sexo. Él en el sexo es muy bueno. Yo le tengo muchísimo cariño. Cuando pasó todo esto del ingreso hospitalario yo estaba en Budapest y había hablado con él dos semanas antes. Le dije de quedar y me dijo que no, porque si nos veíamos nos íbamos a liar y que quería "cogérselo rico" (pegarse una buena fiesta) para el día de su cumpleaños. El problema es que él tiene una enfermedad crónica y no tiene las defensas que podemos tener los demás. Él es muy naturista y no le gusta tomar las medicinas.

¿Por qué fue el ingreso hospitalario entonces?

Por aquella fiesta. Imagínate: tres días sin dormir, lluvia y debilucho porque no come muy bien ni come mucho... se le ha agravado una neumonía. El ingreso ha sido porque se le ha agravado una neumonía y por eso fue directo a la UCI.

¿Por qué la engañó Lourdes Ornelas diciéndole que estaba en planta cuando seguía en la UCI?

Porque ella engaña a todo el mundo o por dejarme en mal lugar si yo decía algo. La última vez que fui a verlo, ella montó en cólera y empezó a decirme que yo sólo estaba ahí por las cámaras. Allí había prensa y yo no hice ningún tipo de declaraciones.

Lourdes Ornelas junto a su hijo, Camilo Blanes. Gtres

¿Usted no avisaba a Lourdes de que iba a ir?

No, porque yo tengo el hospital a diez minutos. Se me puso superagresiva, me cogió de los hombros y me zarandeó. Una vergüenza. Total, me fui a casa y me llamó por teléfono muy buenecita y suave, diciéndome que teníamos que pensar en la recuperación de Camilo. Me dio pena y le dije que esto no iba a volver a pasar. Después me llamó Aurelio Manzano y me dijo que le escribiese un mensaje a Lourdes pidiéndole disculpas. Total, que cuando Sálvame dio la información, pusieron las declaraciones que yo había dado, pero con la voz distorsiona y mis imágenes con Camilo, pixeladas. Después, Belén Esteban empezó a decir que no se me nombrase porque estaba vetada. Y ya, el colmo: entró Lourdes por teléfono diciendo que yo le había escrito para pedirle perdón. ¡Pero si me lo pidió Aurelio Manzano, que estaba compinchado con ella!

¿Cómo reaccionará Camilín cuando sea consciente de todo esto?

Reaccionará bien. Él tiene manía persecutoria. Siempre cree que lo quieren secuestrar y de que lo están grabando. Él dice constantemente que su madre no lo quiere y que lo que quiere es quedarse con la herencia, cosa es que es imposible porque todo esto lo dejó atado y bien atado Camilo Sesto. Esta mujer quiere hacerle un Britney Spears, lo quiere inhabilitar para ella gestionar o ser la tutora legal del patrimonio de Camilo.

¿Puede que Lourdes esté con los médicos intentando crear un informe para presentarlo ante un juez y así inhabilitarlo?

¡Es que ella está en el hospital con una abogada! Cuando dicen que en el hospital están Lourdes y la novia de Camilín, María, no es cierto. Primero porque él ya no está con María y segundo, porque la que está allí es una abogada. Una abogada del mismo pelaje que ella.

¿Cómo es la casa de Torrelodones donde vive Camilín?

Camilín tenía a un matrimonio interno que lo cuidaban. Esas personas ahora mismo no están... entonces la casa no luce con la ostentación y el glamour de antes o de la época en la que vivía Camilo Sesto.

Christina Rapado en una imagen cedida a EL ESPAÑOL.

¿Cómo son esas fiestas de tres días?

Mira, hay un sitio que se llama El campeón, que es un after que está en la vía de servicio entre la casa de Camilo, la zona de los chalés, y el pueblo de Torrelodones. Ese after da a la carretera y está enfrente de un puticlub. Ahí es donde venden las cosas ricas. Entonces, cuando le apetece "cogérselo rico", como él dice, se coge su bicicleta o su patín eléctrico y se va a El campeón y se junta con cuatro mataos de Torrelodones que son carne de after. Y, lo típico, paga todo... '¿Cuántas bolsas de pistachos hay que coger? Ya las pago yo'. Además, cuando se pone así habla con todo el mundo y le da igual. Y acabará en la cama de todo el mundo y vete tú a saber las cosas que le harán o lo que le robarán. Y lo mismo le da por eso que por ponerse triste, diciendo que se quiere ir de aquí, que se quiere suicidar, que nadie le quiere... Luego, de repente, te canta una canción de Camilo Sesto. Y es que él es buena gente.

¿Es derrochador?

Él no gasta nada. ¿Sus gastos? Un patinete eléctrico. Gasto cero. No compra ropa, no compra lujos, nada. El gasto que tiene es cuando se lo coge rico, que ese día se puede gastar mil pavos. Pero ¿qué supone ese dinero para una persona que genera más de 250.000 euros cada tres meses en la SGAE por los derechos de autor del padre? Eso, más las propiedades, más el dinero, que fueron más de tres millones de euros...

¿Saldrá de esta?

Yo creo que sí. Y espero que le sirva. La gente no cambia, sólo duerme. Pero si este susto vale para que se dé cuenta y esté relajado hasta la primavera, pues fenomenal. Pero después se le olvidará, sonarán las trompetas y volverá a lo de siempre.

