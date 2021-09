David Guerra, presunto hijo de Camilo Sesto, reclama legalmente su paternidad: el ADN de Camilín, el objetivo

Hace tiempo que salió a la luz pública que el cantante Camilo Sesto podría haber tenido en vida otro hijo 'secreto', más allá de Camilo Blanes Ornelas (38 años), más conocido como Camilín. El joven que reclama la paternidad del cantante se llama David Guerra, es de profesión taxista y vive en Barcelona. Al principio no quiso aparecer en los medios, ni siquiera dio su consentimiento para que su imagen copara los titulares. Solo aseveró una y otra vez que creía a su madre y que estaba convencido de que su progenitor era el autor de Vivir así es morir de amor.

Camilín y su madre, Lourdes Ornelas, restaron entonces credibilidad e importancia a este testimonio, sosteniendo que Sesto no tuvo más descendencia. No obstante, de un tiempo a esta parte el rostro de David ha tomado forma, con luces y taquígrafos, máxime cuando un programa de televisión desveló que participó en el espacio First Dates hace unos años. Ahora, el joven parece más propenso a conceder declaraciones. David ha dado un paso al frente a nivel mediático; está decidido a que se haga justicia con él y, sobre todo, con su madre.

David Guerra durante su participación en el programa 'First Dates'. Mediaset

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el joven se ha puesto en contacto con el letrado Fernando Osuna, bautizado como el 'abogado de los famosos'. Por su despacho han pasado casos tan significativos, y televisivos, como los concernientes a Julio Iglesias (75), Manuel Benítez El Cordobés (85), Samuel Eto´o (40) o Carlos Baute (47), entre otros. David quiere reclamar legalmente la paternidad de su padre, y por eso se ha puesto en las mejores manos. Va a poner todo su empeño después de convencer a su madre de este paso tan crucial en su vida.

En opinión del letrado, "es muy fácil tener una prueba de ADN de Camilín". Se contratará a un detective que realice la misión correspondiente, tal y como se desliza. Ese es el objetivo principal sobre el que se trabajará próximamente. Se traslada que hay mucha esperanza en el caso.

El cantante Camilo Sesto en una imagen tomada en abril de 2014. Gtres

Una vez se obtenga esa prueba capital, se presentará ante el juez y se formalizará la demanda. Ahí se iniciará un camino sin retorno. Se advierte que en caso de no someterse Camilín a las pruebas pertinentes en el proceso se enfrentará a un "castigo" por no colaborar con la justicia. Según Osuna, "la historia de la madre de David es totalmente verosímil. Se conocieron en una discoteca de Barcelona y hay testigos que pueden corroborarlo". Se añade: "Además de que el parecido físico es evidente". Pero este parecido no solo es llamativo con el cantante, lo cierto es que David también coincide en rasgos físicos con el que podría ser su hermano, Camilín, con el que comparte unos llamativos ojos azules y una peculiar forma ovalada de la cara. En otro orden de cosas, otra fuente hace constar al otro lado que en David no existe un interés -únicamente- crematístico. Solo desea honrar la memoria de su madre, aunque, "lógicamente", si se lo reconoce querrá su parte de la herencia.

No quiere nada que no sea suyo. Tal y como contó hace unos días David en La Razón, Camilo Sesto abandonó a su madre cuando supo que estaba embarazada: "No quiso saber nada de ella, obró muy mal. La dejó tirada, se desentendió totalmente de ella. Imagine cómo se sintió mi madre en aquellos momentos tan duros. Pero le repito que no guarda rencor".

Camilín, en su peor momento

No cabe duda de que esto será un nuevo varapalo para Camilo Blanes Ornelas en uno de sus momentos más convulsos a nivel personal. Hace unas semanas, Blanes publicó en sus redes sociales un preocupante vídeo en el que se le veía caminando en medio de una carretera, móvil en mano y con una dicción un tanto complicada. Probablemente, de regreso de una noche de fiesta.

Según la información que manejó este periódico, las fiestas vuelven a ser rutina para Camilín, también las malas compañías. Se insiste en que no solo la madre está "desesperada", también la novia, María, quien ya no sabe cómo meterlo en vereda. Blanes no atiende el teléfono cuando se le llama, "puede estar incomunicado días".

Camilo Blanes en la puerta de su casa en Torrelodones. Gtres

En su casa, la que heredó de su padre en Torrelodones, solo entra y sale él. Contó un vecino que no hay "ningún tipo de movimiento" que no sea de él, cuando sale de cuando en cuando. Cabe recordar en este punto que cuando murió Camilo Sesto en la casa vivían internos Fidel y Charo, un matrimonio de guardeses que cuidaron del hogar y que, tras su deceso, se quedaron al amparo de Camilín. Esa es, al menos, la información que se manejó entonces. Hoy parece otra: "Llevamos mucho tiempo sin ver a nadie cuidar de la casa". Más allá de sus problemas de salud, se desliza a este medio otro gran motivo por el que Camilín habría recaído: la falta de motivación. "Ha habido muchas intentonas para volver a la música, pero no se ha cerrado ningún contrato. Al principio fue la discográfica Universal México quien se interesó antes de la pandemia en sacar unos temas con él, pero todo eso se cayó. Está deprimido por esta cuestión porque era como un homenaje para su padre".

Su madre lleva tiempo meditando la incapacitación de su hijo, pero es un procedimiento arduo cuando no imposible en España: "No es tan fácil incapacitarlo". Según se explica a este medio, se ha reunido en más de una ocasión con abogados, asesorándose, pero no ha visto suficientes esperanzas para que eso se pueda llevar a cabo.

[Más información: La situación límite de Camilín: los motivos de su última recaída y una incapacitación imposible]

Sigue los temas que te interesan