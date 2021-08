Camilín y su madre, Lourdes Ornelas, reaccionan ante la posible existencia de un nuevo hijo de Camilo Sesto

Este pasado fin de semana saltó la noticia: Camilo Sesto podría tener no uno sino dos hijos más aparte de Camilín (38 años), reconocido, heredero universal del cantante y fruto de su relación con Lourdes Ornelas.

Es la propia Lourdes la que ha salido al paso de esta información y se ha pronunciado al respecto y ha enviado un mensaje claro a la madre del supuesto nuevo hijo del fallecido artista: "Eso no es verdad, ni se conocieron en Jávea, ni nada, tanto es así que esta señora no quiere denunciar nada porque es mentira", comentó tajante la madre de Camilin cerrando toda posibilidad a que exista otro hijo de Camilo. Y por si quedara alguna duda, Lourdes también desmiente que exista un parecido físico entre ellos: "No se parecen nada".

Respecto a cómo ha recibido su hijo la noticia de que podría tener un hermano llamado David de 36 años y de profesión taxista, Lourdes asegura que está "todo tranquilo". La mexicana entiende que este hombre estaría en su derecho de contar su historia en un plató de televisión por lo que le aconseja "que haga lo que quiera".

Lourdes confesó que antes de tener a su único hijo, Camilín, tuvo un aborto fruto de su amor con el cantante. Captura Mediaset

Pero la reacción del propio Camilín tampoco se ha hecho esperar. Eran unas de las imágenes y palabras más esperadas desde que el pasado fin de semana saltara a la luz que Camilo Sesto podría tener más hijos aparte de Camilo Blanes. El heredero universal del cantante continúa atrincherado en su casa de Torrelodones junto a su novia y limitando al máximo sus apariciones públicas y pisando la calle casi exclusivamente para hacer deporte.

Este mismo lunes se podía ver a Camilo saliendo de casa y ese fue el momento en el que los reporteros captaron su reacción al preguntarle cómo ha recibido la noticia de que podría tener más hermanos. A la carrera, en bicicleta en esta ocasión, el hijo de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas ha reaparecido ante los medios sin querer pronunciarse acerca de este acontecimiento que podría cambiar su vida.

Meses de silencio

Camilo lleva una vida discreta pero desordenada, según su propia madre. Gtres

Camilín llevaba cinco meses fuera de la circulación mediática y televisiva. Nada se sabía de él desde que en febrero saltara la noticia de la desaparición de joyas y objetos privados de su padre. En ese momento, concedió sus últimas declaraciones a los medios y nada más. Parecía entonces que la guerra que él y su madre, Lourdes Ornelas, habían emprendido con los hombres de confianza de Camilo Sesto no tenía visos de acabar, pues los acusaban de aquella desaparición. Ya entonces, Blanes quiso restarle importancia a aquel suceso, alejarse de la polémica.

Ahora bien, ¿en qué punto se encuentra esa batalla? ¿Cómo está Camilo Blanes en la actualidad? ¿Por qué no se sabe de él? Según la información que se desliza a JALEOS, Camilín no sale en los medios "por decisión propia". Esa vida, en realidad, nunca le gustó y ahora más que nunca ha tomado la determinación de "dejar atrás su pasado más polémico", apartarse de todo e iniciar una nueva vida, al lado de los dos pilares que lo han sujetado, protegido y cuidado en estos años, su madre y su pareja, María. Camilo hijo es consciente de que la imagen que se ha proyectado de él "no es nada buena para su futuro musical". Hasta ahí, las motivaciones oficiales que se esgrimen.

