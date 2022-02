Hablamos con Adriana Abenia sobre su problema muscular: "Llevo dos meses y la recuperación será lenta"

Hace más de dos décadas que Adriana Abenia (37 años) se coló en los hogares españoles de la mano de Telecinco con un programa de actualidad y humor ácido que casaba a la perfección con su personalidad. La presentadora zaragozana es un cascabel de rostro angelical con un carácter cómico y sarcástico hace las delicias de sus más de 300.000 seguidores de Instagram. No hay día que no le suceda alguna experiencia surrealista o viva una anécdota digna de mención en sus redes sociales, y es que incluso en los peores momentos la aragonesa se niega a quitar la sonrisa de su cara.

Ni siquiera los dolores que lleva sufriendo varios meses en su cuerpo han podido con su esencia más alegre. De hecho, dado que su dolencia está ubicada en la zona del trasero, este punto le está sirviendo para poner un toque de humor a su incómoda situación. Concretamente, Adriana padece un problema en el músculo piramidal: "Lo tengo hecho trizas, llevo así ya dos meses", confiesa la comunicadora a EL ESPAÑOL.

Adriana Abenia hace frente a un problema muscular que arrastra desde hace ya 2 meses. Redes sociales

Según desvela Abenia a este medio, todo se debe a "una sobrecarga de entrenamiento y masajes", una práctica continua que ha estado a punto de tener consecuencias peores: "Casi me reviento el músculo", explica la también escritora. No es una molestia que perciba durante las 24 horas del día, por lo que puede llevar a cabo sus actividades, cumplir con sus compromisos y atender a su pequeña hija Luna (3) con total normalidad, pero lo peor llega cuando quiere descansar.

"El único momento en que me molesta realmente es al tumbarme sobre ese lado. Estoy durmiendo hacia la izquierda con un caballito de mar que tenía de cuando estaba embarazada, para que la articulación no sea tan flexible. Dormimos tres en la cama, mi marido, el caballito y yo", apunta con humor la televisiva. Pero su molestia no le impide seguir tan enérgica como siempre: "La verdad es que estoy caminando más que nunca, no me molesta si estoy de pie o andando, únicamente es que cuando me apoyo sobre ese lado del trasero, sobre el piramidal. Qué desgracia, de verdad. Estoy hecha un cristo".

Durante estos más de 60 días que Adriana lleva arrastrando esta dolencia, ha ido informando a sus followers sobre sus avances a través de sus redes sociales. Tal y como cuenta a este medio, está "acudiendo al fisioterapeuta" con regularidad para tratar la zona de su trasero, y confiesa que la rehabilitación le va a llevar bastante tiempo: "Me han dicho que va a ser lento". Y es que advierte, con su característica picardía, que no cumple del todo con las recomendaciones médicas: "Es que he decidido ir al gimnasio y hacer todo lo que me han dicho que no debo, además estoy con un proyecto de tele, que cruzo los dedos para que salga en breve, y tengo que estar a tope", revela.

La presentadora está preparando su vuelta a la televisión. Redes sociales

La presentadora afronta su revés de salud corporal aliada en su versión más optimista, una faceta que muestra continuamente en su perfil de Instagram. Pero Adriana también emplea sus redes sociales para hacer reivindicaciones y críticas a las noticias más candentes o temas de actualidad o debate. Es el caso del parto en casa de Verdeliss (36). La zaragozana ha asegurado con rotundidad que la decisión de la influencer navarra es "muy peligrosa" y que debería tener cuidado con dar visibilidad a este tipo de alumbramientos fuera de la seguridad que aportan los hospitales. "Yo no lo haría ni loca", sentencia Abenia en conversación con este periódico. Y es que es justo su sinceridad e ironía lo que más atrae a sus seguidores a la hora de no querer perderse sus historias diarias y a permanecer atentos a sus avances con su latoso problema muscular.

