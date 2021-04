Adriana Abenia, víctima de un robo: "No se puede hacer nada. ¡Qué maravilla todo!"

El pasado enero, Adriana Abenia (36 años) fue víctima de un robo. Según ella misma explicó, se llevaron su móvil cuando acudía a un hospital para hacerse unos análisis de sangre. "Me han robado el iPhone a las 10:40 en una analítica de sangre tras darme un empujón mientras esperaba", explicaba entonces en su cuenta de Instagram, donde supera los 296.000 seguidores. Ahora, casi tres meses después de aquel suceso, ha retomado este relato para contar cuál ha sido el dramático desenlace de la historia.

La noche de este martes, a través de sus stories, Adriana Abenia desveló que conoce el sitio exacto en el que se encuentra su móvil. "¿Os acordáis que me robaron mi iPhone haciéndome un análisis de sangre?", comenzaba diciendo para poner en contexto a sus followers. "Pues bien, acaban de encenderlo en Marruecos. Disfrutadlo mucho. Tengo la ubicación y no se puede hacer nada. ¡Qué maravilla todo!", dijo la televisiva en tono irónico, mencionando a las autoridades pertinentes y a la cuenta de Apple.

Adriana Abenia ha explicado que conoce la localización de su móvil robado.

Pero más allá del hurto y del mal momento que le tocó vivir, Adriana se ha mostrado preocupada por todo lo que hay detrás del robo. En enero, tras perder su iPhone, hizo la siguiente reflexión: "Qué tristeza, y no por el móvil, sino por el camino de mierda que estamos tomando como sociedad. Pobre Luna", decía en sus redes, refiriéndose a su hija de dos años. "Como sociedad nos estamos acostumbrando a que nos roben, ya da igual, no importa, en fin", añadía.

Al no haber recibido ayuda por parte del personal del hospital, Adriana Abenia decidía hacer la denuncia desde su cuenta de Instagram: "No solo no me he podido hacer la analítica sino que sacando el número, que yo tenía cita previa, un tío me ha dado un empujón y cuando me he llevado la mano al bolsillo y he mirado hacia atrás, ya había desaparecido". La presentadora, en medio del drama, comentaba todo lo que había pasado durante la jornada: "He tenido que borrar el móvil, hacer un duplicado de tarjetas... Me quiero morir, encima está lloviendo, voy a intentar mantener la calma".

En sus palabras, lo peor había sido la impotencia de que nadie la ayudara en ese momento. "Lo más grave ya no es la pérdida del iPhone sino que estaba en la sala de espera y cuando me he dado la vuelta este señor ya no estaba. Y no han movido un dedo, no han buscado a la persona de seguridad, no he podido ver las cámaras. Además de las dos horas en la calle esperando con Luna para hacer la denuncia", decía.

Entonces, Adriana Abenia también explicaba que habían apagado el móvil y no había manera de localizarlo. Según comentaba, había hecho la denuncia en la policía y esperaba por una respuesta. Ahora, tres meses después, ha podido comprobar que su teléfono se encuentra fuera de nuestras fronteras y que es prácticamente imposible recuperarlo. "iPhone de Adriana se ha encontrado cerca de Rue Haroune Arrachid 10080 Agdal Riyad Marruecos a las 21:36", se lee en un amail que le ha llegado desde la aplicación Find my, que permite localizar los dispositivos vinculados a una determinada cuenta de Apple.

Día accidentado

Últimamente, Adriana Abenia "no tiene suerte con nada". Así lo ha contado ella misma, con total sinceridad en su cuenta de Instagram. La de Zaragoza desveló que tuvo un accidente mientras cocinaba que le produjo una quemadura en la parte interior de la muñeca. "Me tenéis que ayudar a elegir un tatuaje para tapar el destrozo ('amor de madre', un Jacuza, 'aquí hubo aceite', 'hecha en Zaragoza'... jajaja)", comentó en su última publicación.

Horas después, cuando hacía ejercicio en una bicicleta estática, vivió otro 'drama'. "Dios mío, me acabo de raspar con el manillar de la bici", dijo mientras enseñaba la herida abierta y pedía consejos para mejorar su quemadura. Cuando pedaleaba, además, la presentadora recibió un pelotazo de su hija, Luna, o su marido, Sergio Abad, quienes jugaban en la habitación. "Ya vale que últimamente no tengo suerte con nada", afirmó.

