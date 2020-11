Adriana Abenia desvela que la han operado de un "bulto sospechoso" en el pecho

"No sabía si contarlo o no, pero siempre he procurado ser honesta con lo que siento y lo que hago, y con el fin de evitar especulaciones, prefiero decíroslo yo, puesto que habéis sido en todo momento muy respetuosos con mi vida. Hace poco me detectaron un bulto sospechoso en el pecho y, aunque cansada, la operación ha ido muy bien. De hecho he aprovechado para corregir el volumen perdido después de convertirme en mamá y aumentarlo un poquito". Con estas palabras, Adriana Abenia (36 años) ha dado a conocer el problema de salud por el que está atravesando en estos momentos. Tranquila y muy clara, la presentadora de Hazte un selfie ha desvelado que acaba de ser intervenida quirúrgicamente para extirpar y analizar esa masa en una de sus mamas.

Junto a ella ha estado en todo momento su pareja a quien ha querido dar las gracias por su apoyo incondicional. "Sergio, es una suerte tenerte cerca, eres hogar. Luna, en nada podré volver a verte y jugar contigo, cuida de los abuelos".

La zaragozana ha aprovechado también su publicación en Instagram para dar las gracias a todo el personal médico que la ha atendido y ha hecho un llamamiento a la detección temprana de este tipo de enfermedades. "Iván Mañero gracias por ayudarme a enfrentarme a este momento que tanto miedo me daba y dar color a un quirófano. Como os decía hace unos días, la mejor lucha es la detección temprana, no lo olvidemos. Os quiero y gracias a los pocos que ya lo sabíais y me habéis arropado como nunca".

Sus redes sociales se han llenado de mensajes de ánimos en cuanto se ha conocido la noticia. Rostros conocidos como María Zurita (45), Susana Uribarri o Tania Llasera (41) han querido mostrarle su apoyo. "Fuerza y enhorabuena por ser tan transparente", ha escrito Llasera. También muchas personas anónimas han respondido a la publicación, ya que Adriana Abenia es una de las profesionales de la televisión más queridas por el público. En la actualidad es colaboradora de Espejo Público, de Antena 3.

Adriana Abenia, junto a Sergio Abad, en una imagen compartida en su cuenta de Instagram. Instagram

Más allá del revés de salud que acaba de sufrir, Adriana Abenia se encuentra en un gran momento personal. Además de su éxito televisvo, está felizmente casada con Sergio Abad, con quien empezó a salir cuando tenía 15 años. Hace dos años la pareja decidió ampliar la familia y se convirtieron en padres de Luna, de quien la colaboradora suele presumir en sus redes sociales.

El pasado mes de agosto, cuando se confirmaba su fichaje como colaboradora de Espejo Público, Adriana Abenia desveló a JALEOS el secreto de su idílica relación. "Hay transparencia absoluta. Ese es el secreto de una relación: la confianza, no hay celos, entendemos perfectamente a qué nos dedicamos. Estoy muy tranquila en ese sentido y me da estabilidad, cosa que en este mundo tan loco de la televisión es necesaria", decía entonces a este periódico.

