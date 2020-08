Tania Llasera abandona Mediaset: "Han sido 11 años que hoy llegan a su fin"

Tania Llasera (41 años) ha sorprendido a sus seguidores tras comunicar que se va de Mediaset España, el grupo audiovisual en el que ha hecho carrera televisiva durante 11 años. La presentadora ha dado la información en su perfil de Instagram, mediante un extenso comunicado que acompañan una serie de imágenes del estreno de ¡Mira quién mira!, su primer programa con el mencionado grupo.

La comunicadora ha recurrido a una anécdota de su debut en Mediaset para dar a conocer la noticia. "Hace 11 años comenzó una nerviosísima Tania a presentar ¡Mira quién mira! Elegimos un vestido precioso y morado para el estreno. Estaba tan nerviosa que necesité que me hicieran una sesión de PNL (programación neuro lingüística) con un anclaje de seguridad en el pulgar (se me ve haciéndolo en la segunda foto). Estuve toda la noche anclada menos cuando tocó bailar. Eso lo disfruté mucho. Carmen Lomana (72) me miró de arriba a abajo y preguntó durante la publi, ¿quién era la rubia que iba vestida del mismo color que ella? Era yo, la nueva presentadora del espacio, vestida sin saberlo, en el único color que da mala suerte en Italia. El morado", ha comenzado escribiendo Tania Llasera.

A pesar de haber escogido el color menos indicado, a juicio de los más supersticiosos, la presentadora ha reconocido que a ella no le trajo mala suerte. Este martes, después de más una década de haber lucido aquel vestido, se retira de las pantallas de Mediaset feliz y muy agradecida.

"Han sido 11 años que hoy llegan a su fin y me voy con una gran sonrisa y muy agradecida. Ha sido más de una década de formatos variados y experiencias magníficas. Gracias a todos, dentro y fuera de la pantalla por hacerme sentir siempre una más", ha expresado Tania Llasera, antes de asegurar que ha sido una experiencia llena de enseñanzas. "Entré una niña a la familia y me voy ya hecha una señora con mi familia ya formada. Desde este primer programa pasando por todos hasta Real Mom que ha sido el último, he crecido y aprendido tanto que no se puede resumir en palabras. Os quiero, hasta pronto", ha finalizado.

En pocos minutos, el comunicado de Tania ha generado un sinfín de reacciones por parte de sus seguidores, quienes no han dudo en expresarle sus mejores deseos. Destaca el comentario de Anne Igartiburu (51), que destacado la labor de la presentadora en la pequeña pantalla. "Pongo la canción Changes, de Bowie (mi favorita) en tu honor, sí, en tu honor. Para celebrar tu grandeza como comunicadora y como contadora de historias cotidianas", ha escrito.

Tania Llasera junto a Jesús Vázquez, Malú, Pablo López, Juanes y Manu Carrasco, durante la presentación de quinta temporada de 'La Voz' Gtres

Entre ¡Mira quién mira! y Real Mom, Tania Llasera ejerció de presentadora o colaboradora en varios de los programas más exitosos de Mediaset. En Telecinco, estuvo en Resistiré, ¿vale?, Vuélveme loca, La Voz, Gran Hermano: El Debate, ¡Ya vienen los reyes!, La Voz Kids, Gran Hermano VIP: El Debate y Las Campos. En Cuatro, fue la presentadora de Fama, ¡a bailar! y en Mtmad de Dando la talla que es gerundio.

Hasta ahora, se desconoce si la presentadora vasca ha recibido alguna oferta de otra cadena o si prepara nuevos proyectos.

