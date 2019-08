Carlota Corredera y Tania Llasera aplauden la defensa de Mayris a dar el pecho en su boda

Hace unos días, la que fuera socia de Sara Carbonero (35 años) e Isabel Jiménez (37) en Slowlove, Mayra del Pilar, dio el 'sí, quiero' en una romántica y divertida boda a la que acudieron sus amigos y familiares más íntimos.

Aunque llamó la atención la sonada ausencia de las que fueran sus amigas, la estilista de Mediaset vivió una jornada de ensueño que quedó ligeramente ensombrecida por las críticas de algunos usuarios a una fotografía donde se ve a Mayris dándole el pecho a su hija mientras se casa con pareja.

Para evitar polémica, la propia Mayris ha publicado un texto en Instagram acompañado de la imagen en cuestión. En este explica el motivo por el cuál tuvo que amamantar a su pequeña en plena ceremonia.

"No se me ocurrió darle el pecho antes de la ceremonia, llevaba horas sin verme, con mucho jaleo y pasando de una mano a otra, con calor... Llegué del brazo de mi padre, bailando y saludando a tope y ella, en brazos de mi madre, que no entendía por qué me ponía de espaldas sin achucharla un poco, empezó a llorar. Mi madre se levanto para calmarla y empezó a alejarse para que no 'molestase'... pero yo no podía hablar de amor escuchando el llanto de mi hija, y no quería que ni mi madre ni mi hija se perdieran la ceremonia, así que sin pensarlo demasiado cogí a mi peque, que nada más agarrase a mi pedía teta... y eso hice. Dos minutos, mientras todos estábamos ya escuchando tranquilos la ceremonia, dos minutos de tetis, tres achuchones y todos felices".

Ha terminado aclarando que lo más importante es el respeto, y por eso no entiende la polémica que ha suscitado: "¡¡Lo que me tiene fascinada es tanto revuelo por ná!! ¡Cada uno hace lo que puede! ¡Yo tendría que haberlo planificado y haberle dado antes pero no se me ocurrió! Es lo que tiene organizar una boda en tres semanas. Hago lo que puedo y con amor, mucho amor. Solo pediría que se respetase una opción que para nosotros es la natural y cotidiana (¡Hemos intentado que tome biberón por activa y por pasiva para ocasiones puntuales y no ha habido tú tía!) Me parecen todas las opciones muy respetables y maravillosas. Para nosotros la lactancia no es solo alimento, es consuelo y tranquilidad, y nos gusta y nos funciona y nos llena de amor".

Ante este mensaje, amigas y compañeras han querido mostrarle su apoyo, como Tania Llasera (40) que ha escrito un par de emoticonos de emoticonos y Carlota Corredera (45), que ha escrito: "Aprendí hace cuatro años que no se debe juzgar a ninguna madre, nunca, respeto, siempre, tu imagen de novia dándole el pecho a tu bebé es pura belleza y amor, no permitas que nada te baje de tu nube".

