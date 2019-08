Tania Llasera publica su vídeo más reivindicativo tras las críticas a sus fotos en bikini

Tania Llasera (40 años) ha querido responder a todas las críticas a golpe de foto. La presentadora ha decidido publicar un nuevo posado en bikini después de los tres últimos posts en traje de baño que compartió en Instagram y que se inundaron de comentarios negativos y feroces críticas.

Llasera ha querido dejar claro su pensamiento en un texto que ha acompañado a un vídeo donde se la ve bailando en bikini: "Estoy potente y lo sé, estoy 'rellenita' y no llena de complejos y eso chicas... pues parece que choca. Sois miles ya l@s que me habéis escrito básicamente diciendo: 'Ole por tu ovarios, yo no podría, yo me escondo'. Mirad, yo no pretendo hacer apología de nada, ni dar vergüenza a nadie (mis hermanos sufren)".

Y es que, según Tania Llasera, se debe mostrar la realidad de la vida en las redes sociales: "Solamente pienso que lo más saludable del mundo de las redes sociales, es poder alcanzar a las personas. La idea detrás de estos vídeos y de los posados por sorpresa en bikini estos días, es la de normalizar la celulitis y las mujeres de todos los tamaños. Lo saludable para tu alma es estar cómoda en tu piel, en tu cuerpo y a veces eso cuesta verlo en este escaparate de posados y vacaciones ideales que es Instagram. Dejemos de escondernos porque sea como sea, milagrosamente, damos la talla cada día como personas. Normalicémoslo normal por favor. #NormalizarLoNormal #LaPerfectaImperfeccion de cada cual. Y sí, en el vídeo cierro la puerta con el pompis, eso es potencia", ha concluido.

