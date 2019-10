Tania Llasera desvela su nuevo proyecto televisivo que "parte de una idea de su cabeza"

Tania Llasera (40 años) hace muchos meses que no aparece en televisión, pero no está precisamente en paro. La presentadora, que es muy activa en redes sociales, comparte su día a día como madre y mujer de a pie, y ha narrado todo este tiempo sus andanzas cotidianas, pero este viernes ha anunciado de forma sorprendente e inesperada su próxima vuelta a la televisión.

Estos meses atrás la presentadora ha compartido cientos de publicaciones en redes entre las que destacan las que hacen referencia a su labor incansable con sus hijos; también ha mostrado su faceta más reivindicativa con los temas sobre su peso; y ha colgado recomendaciones culturales, educativas e infantiles. Pero en medio de esos post también había algunas imágenes en las que señalaba que se encontraba trabajando, utilizando siempre la misma frase inglesa working time.

Finalmente esta última semana ha decidido desvelar algunos detalles de lo que ha callado todo este tiempo respecto a su trabajo actual con una foto en la que posa de perfil y en primer plano: "Me encanta mi cabeza, no solo porque lleva un corte de pelo genial (no tengo abuela, lo sé), también me gusta mi cabeza porque está bien amueblada y tiene ideas transformadoras. Con T de Tania y de Transformación. Y sí, estoy viva, estoy todo el día trabajando en un proyecto para televisión que espero que vea La Luz pronto. ¡No puedo decir más! Pero ya sabéis que me chifla lo que hago, me flipa la gente con la que trabajo y más cuando la idea que hay detrás de todo esto: es mía".

Ante esta revelación sus casi 650.000 seguidores han llenado su publicación de comentarios positivos y de deseos de ver en sus pantallas próximamente a la presentadora. Además de darle la enhorabuena, muchos de sus fans han desgranado cada palabra de la bilbaína de ascendencia inglesa y han resaltado tres puntos importantes de su texto:

1- Que el nombre del espacio televisivo será La Luz [por la frase de "espero que vea La Luz pronto"]

2- Que tiene que ver con contenidos en los que hay que "pensar", por lo que barajan que será un concurso [por lo que dice de "me gusta mi cabeza porque está bien amueblada"]

3- Que también implicará a gente con cosas que contar, con historias detrás de superación y emoción [por lo que relata en las líneas "con T de Transformación" y por "la idea que hay detrás de todo esto es mía" ]

