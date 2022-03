Daniel (Gemeliers), implicado en un grave accidente de tráfico donde ha muerto una menor

Daniel Oviedo (22 años), componente del grupo musical Gemeliers, está implicado en un grave accidente de tráfico que ha tenido lugar en Sevilla en la pasada madrugada del domingo al lunes 28 de febrero, y en el que ha fallecido una menor de 16 años.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 7:15 horas de la mañana de este pasado lunes, cuando los servicios de Emergencias de Sevilla eran alertados en relación con un siniestro vial. Un vehículo había colisionado contra una farola. Dentro del coche, había seis personas, entre las que se encontraba el mencionado cantante.

Inmediatamente, a los pocos minutos, efectivos de Policía Local, Bomberos y Emergencias Sanitarias se personaron en el lugar. Según las primeras pesquisas, la menor fallecida viajaba sin cinturón de seguridad. A la luz de lo publicado en El diario de Sevilla, la malograda joven ocupaba el asiento del copiloto sentada sobre su hermano. El resto de personas que viajaban en el coche han resultado ilesas.

Los hermanos Gemeliers en un acto público en enero de 2020. Gtres

El conductor, un joven de 22 años de edad, que ha dado positivo en la prueba de alcoholemia, perdió el control del vehículo, posiblemente por la alta velocidad a la que circulaba, saliéndose de la vía y chocando contra la farola. El joven ha sido detenido con el apoyo de la Policía Local del Ayuntamiento de Dos Hermanas, y trasladado a dependencias policiales para su puesta a disposición judicial.

Tal y como se ha dado a conocer, al conductor se le detuvo en su casa y ha pasado a disposición judicial en las últimas horas. Finalmente, ha quedado en libertad con cargos. Efectivos de Emergencias Sanitarias estuvieron realizándole las tareas de reanimación a la menor, logrando evacuarla en estado crítico a un centro hospitalario, donde falleció poco después.

En lo que respecta al cantante Daniel Oviedo, se ha sostenido este martes 1 de marzo de 2022 en el programa Sálvame que era amigo de la menor fallecida, y se encuentra totalmente destrozado por el trágico deceso.

Daniel Oviedo en una imagen de sus redes sociales.

Precisamente en el programa vespertino de Telecinco -el primer medio en desvelar la identidad del conocido cantante y concursante de Secret Story- ha intervenido, en directo, este martes Juan Carlos, el hermano mayor de Gemeliers, para aclarar dos puntos importantes sobre el accidente de tráfico. Según sus propias palabras, su hermano Daniel "se montó detrás para que lo dejaran a 200 metros y nada más, no tenía idea".

Además, el familiar ha querido subrayar el mal momento que está pasando su hermano ante este fatídico desenlace: "Daniel no lo está pasando bien. No está implicado, no tiene nada que ver y lo está pasando mal. Este tipo de cosas afectan muchísimo". En esa línea, Juan Carlos Oviedo ha implorado que se tenga "un poco de cuidado" con lo que se cuenta sobre el accidente, ya que el joven que conducía el vehículo es amigo suyo y su gemelo lo está pasando muy mal: "No es un momento para que se acuse. Es un chico súperinocente. Iba a un hotel a 200 metros… Había un grupo grande de personas. El chico ahora no está bien".

Y ha añadido: "Ninguno de ellos lo está pasando bien. Son buenos chavales". Otra de las personas que se han pronunciado sobre cómo se encuentra el cantante tras el accidente ha sido Miguel Frigenti (35): "Dani está muy afectado y me ha dicho que él tenía el cinturón se seguridad puesto y que un coche los adelantó por la derecha. Están todos muy afectados, están muy muy mal".

Tal y como se ha apuntado en Telecinco, el grupo de amigos "salía de una discoteca", y el otro gemelo de Gemeliers, Jesús, afortunadamente no iba en el mismo coche "porque no cabía y se fue en otro".

