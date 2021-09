El piso más especial de Antonio Pardo, ex de Gema López, baja su precio de venta y añade un aliciente

Hace exactamente una semana, Antonio Pardo Sebastián (52 años), exmarido de la periodista Gema López (50), quiso compartir ante su más de un millar de seguidores en Instagram una parte desconocida hasta ahora de su vida privada. El productor apenas muestra en sus redes sociales imágenes de su ejercicio laboral y de hecho, algunas fotografías junto a su hija que antes lucía orgulloso al público ya han sido eliminadas, por lo que conocer su lado más personal resulta actualmente más complicado. Sin embargo, el pasado martes 7 de septiembre, Antonio anunció la puesta en venta de un piso muy especial para él.

"Precioso apartamento en marqués de Vadillo, fue mi estudio durante años, interesados escribir por privado", escribía el también actor en su perfil social junto a una fotografía de la cocina del inmueble. Inmediatamente después, compartió otras siete instantáneas en las que se podían ver las diversas estancias de la casa.

Según pudo descubrir JALEOS, el piso colgó el cartel de 'Se vende' por 144.000 euros. Sin embargo, apenas unos días después, este mismo medio ha comprobado que puede adquirirse ya por 4.000 euros menos, tras su última actualización. Esta bajada no es del todo significativa, ya que es el intervalo de precios con el que juegan las inmobiliarias en esa zona de Carabanchel por un apartamento de similares características.

La zona de la terraza y parte del dormitorio del antiguo estudio de Antonoi Pardo. Idealista

No obstante, el punto que sí ha llamado la atención es el cambio de precio en los gastos de comunidad, una cifra que no es tan habitual que varíe y menos en el anuncio de venta. Ha pasado de presentarse por 50 euros mensuales a los 40 euros al mes que muestra ahora. Quizá se deba solamente a un desajuste inicial o a algún tipo de aliciente para atraer aún más a los posibles compradores. Pero la realidad es que teniendo en cuenta la zona en la que se ubica y la inexistencia de ascensor en el edificio, es normal que los gastos comunitarios no superen los 40 euros.

La casa en sí es un "tercer piso exterior de un dormitorio, cocina y baño todo independiente. Con dos balcones a la calle donde poder salir a tomar un respiro. Para entrar a vivir. Muy soleado y luminoso", tal y como reza el anuncio de venta. Su decoración es sencilla pero con puntos coloridos muy llamativos que aportan personalidad al lugar que un día fue el refugio creativo del exmarido de Gema López.

Se trata de una vivienda amplia, de 56 metros cuadrados construidos, que se traducen como 42 metros cuadrados útiles. A pesar de que el bloque se levantó en el año 1940, la casa se encuentra en buen estado y tiene orientación este.

Entrada al salón donde destacan las baldosas del suelo y la luz que entra por las terrazas. Idealista

Sin duda el detalle más especial del inmueble es el suelo repleto de baldosas bicolor en blanco y negro. Se extienden por todo el hogar salvo en las dos terrazas, estas son también uno de los aspectos más demandados de la casa, pues tras la pandemia se ha creado una necesidad social de poseer una zona exterior dentro de los hogares españoles.

"Un apartamento en Madrid Río con una energía especial, con una luz muy bonita y con muy buen rollo", fue la manera en la que hace una semana Antonio Pardo describió el piso en el que tantos años vivió.

Vuelta al trabajo

A finales del mes de agosto, el productor presumía de su periodo vacacional al lado de su hija, Nadia (13), fruto de su matrimonio con Gema López. Tras haber pasado parte de sus vacaciones al lado de su madre en Mallorca -destino al que la colaboradora viaja cada año-, la menor disfrutó con su padre del tramo final del verano. Así lo mostró el propio Antonio en una publicación de Instagram, en la que desveló uno de los planes que llevó a cabo junto a su pequeña en Santander, Cantabria: hacer surf.

Antonio Pardo en su papel de 'El profesor Barelis'. RRSS

Pero el descanso ya ha terminado. Ahora Pardo ultima su vuelta a los escenarios, una labor que hace años que no llevaba a cabo. Desde 2016 Pardo no ha vuelto a ejercer como actor, por este motivo, cuando hace unas semanas anunciaba la noticia de su regreso a las tablas era incapaz de ocultar su ilusión: "Las pilas están recargadas y las ganas también, pronto regresaremos a la carretera con distintas propuestas, entre ellas, El profesor Barelis una apuesta teatral, que fomenta el reciclaje y el respeto al medioambiente, muy pronto nuevas fechas".

Está preparando El Profesor Barelis, una obra destinada a un público infantil que busca sensibilizar a los más pequeños sobre el estado actual del planeta. La citada obra no es nueva en su catálogo interpretativo, pero en sus próximas funciones sí mostrará una renovada representación de la que será director, actor y productor a través de su empresa Conga Producciones. Y es que este es un proyecto al que Antonio tiene especial cariño, pues fue una obra que él mismo representó en el año 2012 y por la que ganó el primer premio del I Festival de teatro infantil profesional de Castilla y León Lucero del Alba celebrado en Cigales, Valladolid.

