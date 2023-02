El 'short' vaquero de Lucía Rivera con el que soñarás con el buen tiempo

Lucía Rivera (24 años), la hija de Blanca Romero (46), lleva años demostrando que la moda es una de sus grandes pasiones. No en vano, por este motivo se ha granjeado una exitosa carrera como modelo. Al mismo tiempo que luce vestidos muy extravagantes y de gala, también se decanta por los estilismos más casual, con personalidad pero cómodos.

Rivera se ha convertido en una de las influencer de moda. Pese a la feroz competencia del mundo digital, ha sabido hacerse un hueco en este complicado sector gracias a su naturalidad. Una característica que avalan sus 167.000 seguidores de Instagram. Lo ha vuelto a dejar claro en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

La también influencer ha querido celebrar el Día de San Valentín de la forma más rompedora: posteando una imagen en la que ha lucido unos short vaqueros que no han pasado inadvertidos entre sus miles de fans. "Happy Valentine's Day", ha escrito, acompañando a la imagen.

[Lucía Rivera se apunta a la tendencia de las cejas decoloradas: desvelamos el resultado]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucia (@luciariveraromero)

Los vaqueros los firma Diesel, cuestan 495 euros y, tal y como se puede leer en la página web, "estos pantalones cortos en denim para mujer presentan un aspecto holgado y destruido en capas sobre hot pants de fit entallado. El modelo de cinco bolsillos cuenta con un cinturón a juego, con el logotipo de Diesel bordado".

Y añaden: "Como expresión del ADN de Diesel, esta prenda de aspecto destruido está confeccionada en denim cien por cien algodón con un lavado azul claro. Los efectos rasgados extremos se combinan con capas sutiles para garantizar que la prenda se pueda usar a la perfección".

En cuanto a las recomendaciones, se especifica no lavar a 30 grados como prenda delicada, no blanquear, no secar en secadora, planchar a 110 grados como máximo, no lavar en seco, secar colgada a la sombra".

Algunas de las reacciones a la publicación de Lucía Rivera son las siguientes: "Wow", "Lucía, eres monísima", "Cañón", "Sin palabras", "Bombón", "Preciosa", "Tú eres mi cupido", "Espectacular y maravillosa", "Divina".

Archivado en Cayetano Rivera Ordóñez, Estilo, Lucía Rivera, Moda, Pantalones

Jesús Carmona Redactor de JALEOS. Graduado en Periodismo por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, UCAM. Periodista especializado en corazón, crónica social y televisión. Se incorporó a EL ESPAÑOL en 2017.

Sigue los temas que te interesan