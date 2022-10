9 de 10

La excolaboradora de televisión y diseñadora de moda es una de las muchas admiradoras que tiene Paula Echevarría. Raquel Bollo lo demuestra haciéndose con el abrigo fucsia que la actriz ha creado para su colección cápsula junto a Primark y que ella misma estrenaba recientemente. "No me he podido resistir al abrigo que se ha hecho viral", confiesa. No es la única famosa que lo tiene, Vicky Martín Berrocal también ha conseguido hacerse con él. ¡Va a haber una revolución rosa en los armarios este invierno!