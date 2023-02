Isabel Preysler responde a 'Viernes Deluxe' si participaría en 'Supervivientes': "Ni muerta"

Isabel Preysler está de celebración. La reconocida socialité acudió este pasado viernes a la première de la ópera Aquiles en Esciros, de Francesco Corselli, en el Teatro Real en vísperas a su 72 cumpleaños. Un momento que no pasó desapercibido para el equipo de Viernes Deluxe, que envió a un reportero, Antonio Lleida, tanto para felicitarle como para aprovechar y hacerle una pregunta: ¿estaría dispuesta a convertirse en concursante de Supervivientes?

El programa de La Fábrica de la Tele quiso ser el primero en felicitar oficialmente a la socialité. De ahí, que, a diferencia de otros reporteros que también acudieron a las inmediaciones del Real para entrevistar a Isabel Preysler, Lleida llevase un ramo de flores y unos bombones, que la ex de Mario Vargas Llosa recibió agradecida, sonriendo ante la sorpresa por el detalle.

Por supuesto, desde plató, Jorge Javier Vázquez no dudó en aprovechar el momento y, dado que el magacín estaba en plena promoción de la nueva edición de Supervivientes, con Raquel Mosquera como primera invitada de la noche y donde confirmó que volverá a convertirse en concursante del survival reality, tras haber quedado en tercera posición en la edición de 2018, siendo una de las mejores participantes de ese año.

Aunque parecía que Preysler, quien iba a acompañada por su hija Tamara Falcó, no iba a responder a la pregunta, fue una de las que rápidamente contestó. La socialité fue tajante, no iba a ir “ni muerta”. “¡Oh, no! Ni muerta. No aguantaría”, dijo mientras se subía al coche. Se trataba de una de las preguntas que ofreció la reacción más espontánea de la viuda de Miguel Boyer, dado que ya había respondido a las preguntas sobre su cumpleaños, que celebrará en familia, y sobre lo ilusionada que está con la boda de su hija con Íñigo Onieva, y que, además, provocó risas entre el resto de reporteros presentes.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Isabel Preysler volvió a abrir la puerta del coche para agradecer al equipo los regalos. Ahí fue cuando Lleida le repreguntó sobre si estaría dispuesta a concursar en Supervivientes. La socialité volvió a ser clara en su negativa. “Seguro que no aguanto, seguro que no”, dijo antes de cerrar de nuevo la puerta del coche.

Un momento tierno que volvió a evidenciar la elegancia de la socialité, quien no dudó en derrochar carisma y ofrecer una respuesta de lo más espontánea, que encantó al resto de colaboradores en el plató.

