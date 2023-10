Mediaset se lleva a Divinity el primer episodio de 'Urban' y modifica el horario de 'Mía es la venganza'

Para darle promoción, Mediaset ha optado por emitir en abierto su primer episodio, pero no lo ha hecho en una de sus principales cadenas. Se podrá ver en Divinity el viernes 6 de octubre a las 15:30 horas , en el marco de un evento especial de programación y precediendo a Mía es la venganza , una de las series de mayor éxito del canal femenino en el presente año, y que cambia así de forma puntual de horario.

Dos mujeres jóvenes completamente opuestas en apariencia: Lola ( María Pedraza ), que teniendo todo tipo de lujos a su alcance vive sumergida en un pozo de frustraciones y un pasado no resuelto; y Yanet ( Asia Ortega ), que lucha por sobrevivir como buenamente puede mientras persigue su sueño de convertirse en una estrella de la música, son las protagonistas junto a Bernardo Flores de Urban. La vida es nuestra ’ nueva serie producida por Mediaset España en colaboración con Alea Media y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group, que estrenó este miércoles en exclusiva Prime Video.

Desencantada tras acumular numerosos fracasos en su intento por convertirse en una estrella de la música, Yanet coincide una noche con Lola, una joven cansada de su existencia y cuyos padres parecen haber diseñado su propio futuro. Lola termina ocasionando el despido de Yanet de su enésimo trabajo mal pagado como camarera y esta, harta de vivir atrapada en un sueño, decide regresar a Málaga, ciudad que abandonó hace siete años para tratar de convertirse en una estrella de éxito. Sin embargo, no viajará sola: Lola, chica tan solitaria como retadora, le debe una y se ofrece a llevar a Yanet, con lo que ambas inician un viaje por carretera donde los conflictos no tardan en aflorar.