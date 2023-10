Alfonso Pérez se defiende de las críticas: "Hay gente a la que le molesta que uno diga la verdad"

Alfonso Pérez se manifestó después de toda la polémica surgida tras sus palabras en una entrevista en las que alegaba que nunca podrían compararse los sueldos de los jugadores masculinos con los de las futbolistas debido a lo que generan unos y otras. El exfutbolista publicó un vídeo a través de sus redes sociales en el que se ratificó en lo dicho de manera reposada y amplió además sus argumentos.

"Eso es una evidencia, el fútbol masculino genera muchos más ingresos y tiene mucha más repercusión mediática que cualquier partido, equipo o selección de fútbol femenino. Es así y nunca va a poder compararse", comentó.

Siguió en su explicación el exjugador: "Ojalá tengan muchos ingresos y repercusión mediática. El fútbol femenino nunca ha estado tan bien como está en estos momentos, pero nunca se podrá comparar con el fútbol masculino, al igual que en la moda las modelos mujeres tienen más repercusión mediática que los modelos hombres. Ha sido así toda la vida. Es por lo que generan ambas profesiones".

Aquí os dejo un vídeo explicando mi opinion sobre todo lo ocurrido .

También lo tendréis subido en mi instagram que es el siguiente : alfonso_perez_oficial

Saludos 🙋🏻‍♂️😊 pic.twitter.com/fPdbIQtrll — Alfonso Pérez Muñoz (@alfonsito0007) October 4, 2023

"Hay gente a la que le molesta que uno diga la verdad, y esto es una evidencia y es una verdad. Por eso ha habido tanto revuelo, pero quien lo quiera ver y entender, esto es claro. Hay una parte de la sociedad que si no está de acuerdo con lo que uno piensa, te critica. No he dicho ninguna mentira, he dicho una verdad, y si a alguien no le gusta esto, pues va y te critica", dijo al respecto de toda la polémica.

Alfonso también hizo gala del apoyo que le han brindado a través de las redes sociales: "No tenemos nada en contra de las mujeres. Yo tengo una madre, una esposa y una hija que además juega al fútbol. Ojalá el día de mañana pueda llegar a Primera División y a ser internacional, pero aún siendo mi hija nunca podrá llegar a compararse con lo que puedan generar y ganar los jugadores".

Sobre el nombre del estadio

El exjugador lanzó un dardo a la alcaldesa de Getafe por quitar su nombre del estadio del club azulón: "Le recordaría, si no se lo han dicho, lo que Alfonso ha significado en Getafe, aunque no en el Getafe". El internacional español hizo gala de las labores que había llevado a cabo por la ciudad y por el club, especialmente cuando el Getafe pasaba malos momentos económicos.

"Alfonso Pérez compró un gimnasio, estuvo durante muchos años con unos abonos muy caros en el palco además sin ir, porque no vivía en Madrid. Lo hacía de una manera simbólica, para una ayuda económica a través de una sociedad. Yo nunca fui socio pero mi sociedad sí", espetó.

[Ángel Torres, presidente del Getafe: "Lo ha decidido el Ayuntamiento. Me han quitado un problema"]

Además, habló sobre sus manifestaciones en las que decía que obligaría a besar la bandera española a quienes jueguen con la Selección, en especial a Guardiola. "Ha sido compañero mío y un magnífico entrenador. Lo único que no comparto es su ideología, aunque la respeto. Lo que quiero transmitir es que todo jugador o jugadora en cualquier deporte que no se sienta identificado con su país, me parece honesto que renuncie a ir a la Selección".

"Lo de besar la bandera es una forma de decir que el jugador se tiene que sentir identificado de representar a su país. Se puede dar la circunstancia de que haya muchos jugadores y jugadoras españoles que estén yendo a la Selección, por eso el hecho de comentar lo de besar la bandera", finalizó el mítico goleador.

